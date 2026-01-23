Alcool, sex cu prostituate și corupție: Spionii ruși se denunță unii pe alții în scrisori anonime, pentru a obține posturi mai bune

După ce Rusia a invadat Ucraina, țările occidentale au trecut la o expulzare în masă a diplomaților ruși, majoritatea spioni de carieră. Unii au fost plasați în alte țări sau la corporații de stat, dar majoritatea persoanelor non gratae (peste 700 în total) nu au reușit să-și găsească funcții potrivite, iar concurența în SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, e acerbă. Acum, spionii se denunță unii pe alții prin scrisori anonime trimise lui Serghei Narîșkin, șeful SVR, și administrației prezidențiale. În aceste denunțuri se vorbește despre beții, sex cu prostituate, corupție și sinucideri bizare, relatează publicația rusă independentă The Insider.

În primăvara anului 2025, serviciile de informații ucrainene au instalat mai multe camere video ascunse vizavi de sediul serviciilor de informații externe din Iasenevo și la intrarea în Academia SVR din Moscova. Camerele au surprins vehiculele ofițerilor acoperiți ai SVR, ale medicilor și profesorilor de la academie, precum și ale constructorilor care efectuau diverse lucrări pentru serviciul de informații.

Înregistrările de pe camerele de supraveghere au fost postate pe site-ul Corpului Voluntarilor Ruși, însoțite de comentariul: „La o inspecție mai atentă, SVR se dovedește a fi o instituție la fel de putredă ca restul structurilor Federației Ruse: am obținut nu doar datele personale ale «angajaților special protejați», ci și documente interne care arată clar ce fel de ordine domnește acolo.”

În urma difuzării acestor imagini, în cadrul SVR a izbucnit un scandal major. Timp de câteva zile, ofițeri de la Centrul de Securitate Internă al SVR și de la Agenția de Informații a Apărării a FSB au căutat prin tufișuri camere ascunse, au interogat locuitorii caselor din apropiere, iar câinii de urmă au căutat prin zona împădurită din jurul academiei. Cu toate acestea, nu au fost găsite camerele.

Pe lângă mașinile ofițerilor de informații, filmul a arătat mai multe documente marcate „strict secret” și o scrisoare anonimă dintr-un e-mail piratat al biroului de presă SVR, adresată lui Serghei Narîșkin. În scrisoarea anonimă, un „binevoitor” a relatat că German Bîkov, șef adjunct al departamentului cunoscut ca „unitatea militară 33949”, se comportă arogant, e ranchiunos față de subordonații săi și se răzbună pe aceștia folosindu-se de poziția sa oficială. Aceasta include „trimiterea constantă a protejaților săi în călătorii de afaceri cu salarii mari în valută străină”.

O sticlă cu băutură de la fiecare agent plecat în deplasare

În plus, scrisoarea anonimă menționează un anumit ofițer de informații pe care Bîkov l-a trimis în străinătate. În timpul unei misiuni, acesta s-a sinucis, chiar dacă un psiholog îi avertizase anterior pe superiorii săi că nu este apt de a fi trimis în misiune.

Fiecare spion trimis de Bîkov în străinătate trebuie să-i aducă „un cadou” la întoarcere, o sticlă cu o băutură alcoolică a cărei valoare începe de la 50 de dolari și poate ajunge la 100 de dolari.

Bîkov a fost vizat de o anchetă în septembrie 2005, care nu a confirmat acuzațiile, potrivit ofițerului. „Nu am luat nimic, nu am extorcat nimic, servesc patria cu onoare”, a declarat el.

Dar o sursă din SVR a spus pentru Insider că ancheta a fost făcută superficial și s-a concetrat mai mult pe autorul scrisorii anonime decât pe Bîkov.

Printre alte documente, serviciile secrete ucrainene au obținut o scrisoare trimisă lui Narîșkin de generalul în retragere Serghei Lișiuk, președintele Asociației Frăției Beretelor Maro Vitiaz. Lișiuk este cunoscut pentru rolul său activ în reprimarea loviturii de stat din octombrie 1993. El a condus detașamentul special Vitiaz al trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne, care păzea Centrul de Televiziune Ostankino și împiedica rebelii să pătrundă în clădire.

Mită de la soldați

În scrisoarea sa adresată lui Narîșkin, Lișiuk a spunea că un căpitan SVR, Serghei Zaițev, lua 30.000 de ruble ( aproximativ 340 de euro) de la soldații Gărzii Naționale pretinzând că îi ajută să treacă un examen medical și promițându-le angajare în unitatea de forțe speciale „Zaslon”. În plus, potrivit generalului, Zaițev a primit ilegal un bonus salarial pentru deținerea titlului de „Maestru al Sportului în Kickboxing”, chiar dacă nu era așa ceva. Consiliul asociației i-a retras dreptul de a purta bereta maro și i-a ordonat să-și predea cartea de identitate, dar acesta a refuzat.

Unitatea secretă „Zaslon” este concepută pentru a răspunde prin forță amenințărilor la adresa instalațiilor SVR, pentru a proteja misiunile diplomatice rusești în străinătate și pentru a escorta înalți oficiali, generali SVR, conducerea Ministerului de Externe și manageri de top ai celor mai mari corporații de stat din Rusia.

Contracte contra mită

The Insider a obținut și alte scrisori anonime, adresate de ofițerii SVR Kremlinului. Într-una dintre acestea, conducerea Serviciului de Informații Externe era acuzată că semna contracte guvernamentale „cu propriile firme de construcții și primea mită”. Una dintre aceste companii a fost Kapital-Stroy 2000 LLC, care a construit un centru sportiv cu sală de sport și patinoar pe terenul sediului SVR.

„Construcția a fost extrem defectuoasă, ceea ce a dus la prăbușirea copertinei clădirii și aproape la moartea unor oameni. Dar dosarul penal a fost rapid mușamalizat”, se arată în scrisoare.

The Insider a verificat informația și a aflat că incidentul a avut loc în 6 februarie 2022 și numai datorită faptului că a fost o zi liberă nu s-a soldat cu victime.

Alcool la volan și prostituate

O altă informație anonimă adresată administrației prezidențiale a provenit, se pare, de la un spion nemulțumit care, după ce a fost expulzat din Europa, nu și-a găsit locul în alte ambasade rusești și l-a denunțat pe un coleg.

„În calitate de ofițer de carieră al unității militare 33949 și consilier al ambasadorului, K.S., împreună cu reprezentantul Rosoboronexport, S.P., frecventează restaurantele și conduc sub influența alcoolului, ceea ce ar putea duce la accidente și consecințe negative pentru imaginea țării noastre. În timpul serviciului activ, acești ofițeri au făcut în mod repetat cunoștințe cu persoane dubioase și au avut relații sexuale cu prostituate, lucru de care ambasadorul este foarte conștient”, se arată în scrisoarea anonimă.

Se pare că Administrația Prezidențială a ignorat acest semnal despre distracția spionilor ruși din țara asiatică - numele lor apar încă pe site-ul ambasadei, potrivit The Insider. Diplomații ruși conduc adesea sub influența alcoolului. Au existat aproximativ douăzeci de astfel de cazuri în ultimii ani.

Un alt denunț anonim susține că Serghei Saranchin, comandantul unității militare 28178, își lasă rudele să-i folosească mașina oficială, un Audi.

„Flota SVR duce lipsă de vehicule, dar Saranchin, fără nicio nevoie operațională, le oferă soției și soacrei sale un șofer personal și un vehicul pentru deplasările la magazine și la piață. Acest vehicul oficial a fost implicat recent într-un accident”, se arată în scrisoarea anonimă.

Un alt angajat al SVR a denunțat la Kremlin trecutul infracțional al unuia dintre colegii săi.

„Serghei Manaenkov este adesea trimis ca lider de grup în misiuni în străinătate. În tinerețe, a aparținut unei bande de skinhead (neonaziști, n.r.) și a bătut studenți din țări africane. Au fost deschise dosare penale împotriva sa. Modul în care a trecut verificările de antecedente la intrarea în Serviciu rămâne neclar”, se arată în scrisoarea anonimp.

Conform rapoartelor operaționale ale Ministerului Afacerilor Interne, în martie 2003, Serghei Manaenkov, elev la Școala nr. 1067 din Moscova, a bătut-o și jefuit-o pe Boka Hjenta Christiana, studentă la Universitatea RUDN din Tanzania, dar a fost reținut în scurt timp de poliție. Pentru că era minor, Manaenkov nu a fost trimis la închisoare, ci a fost plasat pe o listă specială de supraveghere de către Ministerul Afacerilor Interne. El i-a returnat studentei laptopul și ceasul furate.

