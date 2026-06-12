Valul de nemulțumire care a dus la schimbări politice majore în Occident în 2024 nu s-a stins, iar liderii care au beneficiat de el riscă acum să devină, la rândul lor, țintele alegătorilor. Aceasta este concluzia unei noi analize realizate de POLITICO și compania britanică Public First, care sugerează că un nivel ridicat de cinism față de clasa politică persistă atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite.

Potrivit cercetării, alegătorii care au sancționat partidele aflate la putere în urmă cu doi ani sunt pregătiți să procedeze la fel și cu liderii pe care i-au ales atunci. În Regatul Unit, premierul Keir Starmer se confruntă cu o criză de popularitate fără precedent, în timp ce în Statele Unite Donald Trump începe să resimtă efectele nemulțumirilor economice care i-au afectat anterior pe adversarii săi politici.

Analiza se bazează pe rezultatele sondajului POLITICO realizat de Public First și sugerează că schimbarea guvernelor nu a rezolvat problemele care au alimentat revolta electorală din ultimii ani. În ambele țări, o parte semnificativă a electoratului consideră că politicienii urmăresc în principal propriile interese și că sistemul politic nu răspunde preocupărilor cetățenilor.

Problema lui Starmer: un electorat tot mai cinic

În Statele Unite, 71% dintre adulți afirmă că politicienii se preocupă în primul rând de ei înșiși. Procentul ajunge la 79% în rândul alegătorilor care au susținut-o pe Kamala Harris în 2024 și rămâne la același nivel general și printre cei care l-au votat pe Donald Trump.

În Regatul Unit, sondajul arată că 56% dintre respondenți consideră că principala problemă a politicii britanice o reprezintă politicienii care nu fac ceea ce trebuie, în timp ce doar 15% dau vina pe sistemul în sine.

Autorii studiului susțin că această neîncredere profundă s-a transformat într-o ostilitate permanentă față de cei aflați la putere. În ultimii ani, alegătorii au sancționat guverne și lideri în numeroase state occidentale, de la Germania și Canada până la Țările de Jos și Cehia, iar tendința pare departe de a se fi încheiat.

În Marea Britanie, atenția este concentrată acum asupra alegerilor parțiale din circumscripția Makerfield, programate pentru 18 iunie. Rezultatul scrutinului ar putea avea consecințe importante pentru viitorul lui Keir Starmer, care se confruntă deja cu o scădere accentuată a popularității pe fondul criticilor legate de gestionarea unor scandaluri publice, de imigrație, economie și siguranță publică.

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Dacă primarul regiunii Greater Manchester, Andy Burnham, va reveni în Parlament în urma acestui scrutin, el ar putea deveni principalul rival intern al lui Starmer și ar putea lansa o provocare pentru conducerea Partidului Laburist. În schimb, o victorie a partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, ar alimenta percepția că actualul lider laburist și-a compromis grav propriul partid și că formațiunea pierde rapid sprijinul electoratului.

Datele sondajului arată amploarea problemei pentru actualul premier britanic. Aproape două treimi dintre britanici, respectiv 64%, spun că nu cred că Starmer va rămâne în funcție până la următoarele alegeri generale. În plus, trei sferturi dintre alegătorii considerați foarte cinici au o opinie nefavorabilă despre liderul laburist.

Public First remarcă faptul că Starmer a înregistrat cea mai abruptă scădere a popularității dintre toți prim-miniștrii britanici din istorie. La mai puțin de doi ani după victoria categorică obținută în alegeri, Partidul Laburist a coborât la minime istorice în sondaje, în timp ce Reform UK a urcat pe primul loc în mai multe cercetări sociologice și a obținut rezultate puternice în alegerile locale.

Semnalul de alarmă pentru Casa Albă

Autorii analizei consideră că situația din Regatul Unit ar trebui urmărită cu atenție și la Washington. Deși Donald Trump își va păstra funcția până în 2029, sondajele indică o deteriorare a imaginii sale publice, iar alegerile legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie ar putea deveni mult mai dificile pentru Partidul Republican decât se anticipa inițial.

Kevin Madden, strateg republican și partener senior al firmei de consultanță Penta, afirmă că există o ruptură tot mai mare între alegători și liderii politici de pe ambele maluri ale Atlanticului.

„Ceea ce vedem este o ruptură transatlantică între alegători și reprezentanții aleși”, a declarat Madden. El a explicat că alegătorii americani sunt preocupați în principal de probleme interne, precum costul alimentelor, al serviciilor medicale și al locuințelor, iar atunci când agenda publică este dominată de conflicte externe și turbulențe internaționale, sentimentul de deconectare față de lideri se accentuează.

Cercetarea arată că 57% dintre americanii incluși în categoria alegătorilor foarte cinici au o opinie nefavorabilă despre Donald Trump și agenda sa politică, comparativ cu 48% la nivelul întregii populații. În același grup, 52% afirmă că situația lor financiară s-a înrăutățit de la revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025, iar 59% consideră că președintele acordă prea multă atenție afacerilor internaționale și prea puțină problemelor interne.

Alegătorii cer rezultate, nu explicații

Potrivit analizei, una dintre marile dificultăți ale liderilor contemporani este faptul că alegătorii tind să-i considere pe politicieni responsabili direct pentru problemele cu care se confruntă, fără a accepta explicații legate de limitele sistemului sau de dificultatea unor provocări structurale.

În Regatul Unit, 45% dintre respondenți spun că țara își schimbă frecvent prim-miniștrii „pentru că niciunul dintre ei nu este suficient de bun”, în timp ce doar 26% cred că problemele sunt atât de complexe încât nici măcar un lider competent nu le-ar putea rezolva.

„Alegerile sunt tot mai des despre candidatul care reușește să canalizeze frustrările unui electorat profund cinic”, a declarat Seb Wride, directorul departamentului de sondaje al Public First. El a avertizat că atât republicanii, cât și democrații ar trebui să urmărească atent ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, deoarece „este mult mai greu să câștigi sprijinul unui electorat anti-politic atunci când reprezinți tocmai «politica»”.

În opinia sa, ritmul accelerat cu care Marea Britanie își schimbă liderii politici arată că alegătorii cinici devin tot mai numeroși și tot mai puțin dispuși să acorde timp guvernelor pentru a produce rezultate.

Pentru lideri precum Keir Starmer și Donald Trump, mesajul transmis de sondaje este clar: victoria electorală nu mai garantează o perioadă de grație, iar răbdarea alegătorilor se epuizează mult mai repede decât în trecut.

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Editor : M.I.