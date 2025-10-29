Live TV

Alegeri anticipante în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte

Meet and greet with Party for Freedom (PVV) leader Geert Wilders in Volendam
Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate. Foto: Reuters
În fruntea sondajelor, dar nimeni nu vrea coaliție cu el Imigrația, criza locuințelor, puterea de cumpărare

Olandezii se vor prezenta miercuri la urne în cadrul unor alegeri anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders. Acest partid, Partidul pentru Libertate (PVV), este în fruntea sondajelor, cu aproximativ 20% dintre voturi. Cu o suprafață de 41.500 de kilometri pătrați, dar cu o populație de 18 milioane de locuitori, Țările de Jos reprezintă a cincea economie a Uniunii Europene, după Germania, Franța, Italia și Spania. Prin urmare, aceste alegeri sunt urmărite cu mare interes de toate capitalele europene.

Cotidianul francez Le Parisien comentează că avem de-a face deja cu „o obișnuință: acestea sunt al nouălea rând de alegeri legislative de la începutul secolului XXI. În Europa, doar bulgarii au organizat mai multe. Douăzeci și șapte de partide își dispută cele 150 de locuri din Parlament într-un sistem proporțional perfect. Dacă modelul democratic pare exemplar pe hârtie, el relevă mai ales oboseala unei țări epuizate de certuri politice fără sfârșit. Olanda oferă astăzi o imagine paradoxală: prosperitate economică strălucitoare, dar o democrație la capătul puterilor”.

Chatboții care îți spun cu cine să votezi. Avertismentul autorităților din Olanda: „Eșuează în mod constant”

În fruntea sondajelor, dar nimeni nu vrea coaliție cu el

Guvernul anterior, de extremă dreapta, a durat doar jumătate de legislatură din cauza dezacordurilor privind imigrația. O revenire la o coaliție mai centristă pare mai probabilă. Omul care a dărâmat guvernul a fost Geert Wilders, chipul extremei drepte din Olanda și câștigătorul alegerilor din 2023. Cererile sale privind imigrația au precipitat noi alegeri. Deși este din nou lider în sondaje, toate celelalte partide importante au exclus de data aceasta orice coaliție cu el.

Sistemul electoral olandez este unul complicat, cu o multitudine de partide care apără interese particulare, în care toată lumea se simte reprezentată, dar cu dezavantajul că formarea guvernului este dificilă. Ultima dată a fost nevoie de 200 de zile.

De când Geert Wilders a părăsit guvernul, acesta mai dispune doar de un deputat din cinci. De aceea au fost organizate alegeri anticipate. Liderul populist Geert Wilders este în fruntea sondajelor, dar creditat doar cu aproximativ 30 de deputați, ceea ce face imposibilă guvernarea fără coaliție. El se confruntă cu o coaliție de centru-stânga formată din social-democrați și verzi, care mai degrabă ar putea forma o coaliție cu creștin-democrații și liberalii.

În acest caz, socialistul Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, ar putea deveni prim-ministru.

Imigrația, criza locuințelor, puterea de cumpărare

Dar chiar dacă Geert Wilders ar putea fi îndepărtat de la putere, ideile sale își fac loc în societate, comentează RTL. Astfel, imigrația se află acum în fruntea preocupărilor alegătorilor, înaintea climei sau a puterii de cumpărare. Weekendul trecut, la Utrecht, Wilders a denunțat acești „tineri din Orientul Mijlociu care ne iau locurile de muncă, comit de trei ori mai multe infracțiuni decât olandezii și beneficiază de locuințe sociale”. Și argumentul este convingător, deoarece acest stat suprapopulat, cu 435 de locuitori pe km2, se confruntă cu o criză teribilă a locuințelor.

Rezultatul este că actualul guvern lucrează deja la o lege pentru înăsprirea regulilor privind reunificarea familială și incriminarea lipsei permisului de ședere. Se are în vedere chiar expulzarea imigranților ilegali în Uganda... Și astfel, o țară renumită pentru toleranța sa ar putea deveni una intolerantă.

Sondajele descriu populația olandeză ca fiind deosebit de indecisă înainte de aceste alegeri. Cu numai două zile înaintea votului, jumătate dintre alegători se declarau indeciși.

 

 

