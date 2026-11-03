Americanii votează marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din locurile Senatului, iar republicanii riscă să piardă controlul uneia sau chiar al ambelor camere ale Congresului, pe fondul scumpirilor și al scăderii popularității președintelui. Votul se desfășoară sub o monitorizare electorală fără precedent, Departamentul Justiției anunțând trimiterea a aproximativ 1.000 de observatori în toate cele 50 de state americane.

Defecțiuni ale aparatelor de vot și lipsă de buletine de vot în mai multe comitate din Mississippi ACTUALIZARE 23:20 Marți, votul a fost perturbat de defecțiuni în mai multe comitate din Mississippi, în special în cele din Jackson, Hinds și DeSoto, relatează The Guardian. Potrivit asociației pentru apărarea dreptului la vot Mississippi Voters Action Fund, au fost semnalate numeroase incidente în comitatul Jackson, situat pe coasta Golfului Mexic. Mai multe mașini de vot erau scoase din funcțiune, în special din cauza unei probleme de conexiune la internet în cel puțin un secție de votare. La Ocean Springs, o alegătoare povestește că a trebuit să aștepte patruzeci și cinci de minute pentru a vota, din cauza lipsei mașinilor funcționale și a buletinelor de vot pe hârtie disponibile. Ea afirmă că a văzut 25 sau 30 de persoane părăsind coada fără să voteze, unele dintre ele fiind nevoite să se ducă la serviciu. În DeSoto, din nordul statului, mai multe secții de votare ar fi rămas, de asemenea, fără buletine de vot tipărite în prealabil. Într-una dintre acestea, votarea ar fi început cu o oră întârziere, înainte ca stocul să se epuizeze din nou în cursul dimineții. Secretariatul de Stat din Mississippi a confirmat că a primit numeroase sesizări, referitoare în special la deschiderea cu întârziere a secțiilor de votare, la defecțiuni temporare ale mașinilor de vot și la dificultăți de acces la sediile administrative, așa cum relatează și postul local de știri WXXV News 25. Donald Trump va urmări rezultatele la Casa Albă, unde se fac pregătiri pentru toate scenariile ACTUALIZARE 23:08 Președintele va urmări marți seara rezultatele alegerilor din Sala de Est a Casei Albe, înconjurat de un grup restrâns de apropiați, consilieri și membri ai guvernului său, relatează CNN. Postul de televiziune adaugă că Casa Albă și organizația politică MAGA Inc. au pus, de asemenea, la punct sisteme distincte de monitorizare a rezultatelor electorale, atât la Casa Albă, cât și în apropierea acesteia. Potrivit CNN, această seară amintește de cea a alegerilor de la jumătatea mandatului din 2022. Donald Trump își adunase susținătorii la Mar-a-Lago, convins că candidații pe care îi susținuse vor obține victorii zdrobitoare. Însă mulți dintre aceștia au suferit înfrângeri răsunătoare, ceea ce i-a stârnit furia, scrie Le Monde. După patru ani, Casa Albă se teme să nu retrăiască un scenariu similar. Potrivit mai multor surse apropiate președintelui, citate de CNN, Donald Trump speră că sondajele vor fi contrazise de rezultatele de la urne. El rămâne convins că implicarea sa personală în campanie a permis republicanilor să păstreze o șansă de a câștiga, recunoscând totuși în privat că partidul său ar putea suferi pierderi grele. Membrii guvernului său afișează, la rândul lor, un optimism de fațadă sau, cel puțin, unul de circumstanță. Secretarul de Interne, Doug Burgum, s-a declarat, în special, „foarte optimist” în ceea ce privește viitorul țării. Anturajul prezidențial se pregătește totuși pentru toate scenariile, inclusiv pentru o eventuală intervenție a lui Donald Trump în fața presei în cursul serii alegerilor. Bruce Springsteen face apel la garantarea unor alegeri „libere și echitabile” ACTUALIZARE 23:02 Legenda rockului american Bruce Springsteen a îndemnat marți autoritățile să păstreze integritatea alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul în care Donald Trump face tot mai multe declarații prin care pune la îndoială corectitudinea scrutinului și sugerează o posibilă contestare a rezultatelor. Într-un videoclip publicat pe Instagram, „The Boss”, în vârstă de 77 de ani, îi îndeamnă pe responsabilii electorali să „nu accepte niciodată directive care să aducă atingere dreptului constituțional la alegeri libere și echitabile”. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media „Votul nostru este vocea noastră, iar vouă vă revine sarcina de a vă asigura că această voce este auzită”, insistă muzicianul, susținător al Kamalei Harris în 2024 și critic constant al lui Donald Trump. Președintele american a chemat la boicotarea concertelor sale, calificându-l drept „un cântăreț mediocru și plictisitor, care arată ca o prună uscată”.

Astronauţii americani au votat în spaţiu

ACTUALIZARE 22:50 Astronauţii americani au votat pe Staţia Spaţială Internaţională în alegerile de la jumătatea mandatului, la sute de kilometri deasupra Pământului, relatează marţi dpa, preluată de Agerpres.



„Da, poţi să votezi şi în spaţiu! Toţi cei trei membri de echipaj americani au avut privilegiul de a vota pe staţia spaţială”, a postat pe platforma X marţi, de pe ISS, astronautul Anil Menon.

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Astronauţii au putut să-şi exprime opţiunea şi să-şi trimită voturile în siguranţă oficialilor electorali, a adăugat el.



Astronauţii NASA au putut să participe din spaţiu la alegerile americane din 1997. Potrivit agenţiei spaţiale americane, astronauţii votează pe buletine de hârtie în spaţiu, iar acestea sunt apoi transmise în formă criptată.

Vremea nefavorabilă complică procesul de votare în mai multe state

ACTUALIZARE 22:30 Furtunile şi ploaia au dus la condiţii dificile de votare în alegerile americane de la jumătatea mandatului, cel puţin în unele state americane, relatează marţi dpa, preluată de Agerpres.



În Florida, 23 de birouri de vot au fost mutate într-un interval scurt de timp din cauza riscului de inundaţii.



„Pentru siguranţa şi securitatea lucrătorilor noştri din secţii şi a votanţilor din Comitatul Brevard, este necesar să mutăm câteva locaţii de votare din cauza acestor circumstanţe fără precedent”, a declarat pentru CNN un oficial electoral al comitatului.



A plouat în mai multe state din centrul SUA, afectând Iowa, Kansas şi Texas între altele, unde au loc scrutinuri cheie.



Prognozele meteo indică extinderea ploilor torenţiale spre nord şi spre est în cursul după-amiezii, care urmează să se facă simţite în părţi din Illinois, Minnesota, Wisconsin şi Michigan.



Milioane de cetăţeni americani au votat deja anticipat. Cu puţin timp înainte de deschiderea primelor birouri de votare, Laboratorul alegerilor de la Universitatea din Florida a numărat puţin sub 58,7 milioane de voturi anticipate.



Circa 250 de milioane de persoane sunt eligibile să voteze în alegerile americane de la jumătatea mandatului, potrivit Pew Research Center. Dintre acestea, circa una din zece, sau 25 de milioane de persoane, sunt cetăţeni americani naturalizaţi.

Toate secțiile de votare sunt deschise în SUA. Șase state, în centrul atenției

ACTUALIZARE 22.15: Votul este în desfășurare în toate cele 50 de state americane, după ce ultimele secții s-au deschis în Hawaii, în jurul orei 19:00, ora României. Secțiile de votare s-au deschis treptat, de la est la vest, începând cu statul Vermont, unde scrutinul a debutat la ora locală 05:00.

Alegerile de la jumătatea mandatului sunt considerate, în mod tradițional, un test al popularității partidului aflat la putere, iar rezultatul acestora va determina echilibrul de forțe din Congres pentru ultimii doi ani ai mandatului președintelui Donald Trump.

Atenția se îndreaptă în special către șase state, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio și Texas, unde competițiile electorale sunt considerate foarte strânse, fără un favorit clar între republicani și democrați. Rezultatele din aceste state ar putea avea un rol important în stabilirea viitoarei majorități din Congres.

Când apar primele rezultate ale alegerilor din SUA și cum sunt numărate voturile

ACTUALIZARE 21.40: Primele rezultate ale alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite sunt așteptate după ora 01:00, miercuri, ora României (18:00 pe Coasta de Est a SUA). Pe măsură ce secțiile de votare se vor închide în diferite state, presa americană ar putea începe să anunțe câștigătorii unor curse electorale, însă rezultatele din statele unde competiția este strânsă ar putea întârzia.

Americanii votează în alegerile de la jumătatea mandatului, care vor decide controlul asupra Congresului SUA. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În SUA, fiecare stat își organizează propriile alegeri și stabilește regulile de procesare și numărare a voturilor. Unele state încep să proceseze voturile anticipate înainte de ziua scrutinului, în timp ce altele așteaptă închiderea urnelor.

Autoritățile electorale locale verifică și centralizează buletinele de vot, iar majoritatea statelor prevăd și audituri ulterioare, care includ verificări manuale ale rezultatelor înregistrate de sistemele electronice.

Cursele foarte strânse pot duce la renumărări și contestații în instanță, astfel că stabilirea partidului care va controla Congresul ar putea dura mai mult. La alegerile din 2022, republicanii și democrații se aflau încă într-o competiție strânsă pentru controlul Congresului la o zi după scrutin.

Trump, încrezător în victoria republicanilor: „Rezultatele vor fi mai bune decât credeți”

ACTUALIZARE 20.10: Președintele american Donald Trump s-a declarat convins că republicanii își vor păstra majoritatea în ambele camere ale Congresului, în urma alegerilor de marți. „Cred că rezultatele vor fi mai bune decât credeți”, a afirmat Trump într-un interviu acordat Fox News, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a susținut din nou că Statele Unite sunt cea mai respectată țară din lume, lansând totodată un atac la adresa Europei: „Uitați-vă la Franța. Uitați-vă la Europa. Totul se prăbușește acolo”.

În timp ce Trump anticipează o victorie republicană, sondajele indică posibilitatea ca democrații să preia controlul Camerei Reprezentanților. Situația din Senat rămâne incertă. Primele rezultate semnificative sunt așteptate miercuri dimineață.

Măsură fără precedent: Departamentul Justiției trimite 1.000 de observatori în toate cele 50 de state

ACTUALIZARE 19.40: Departamentul Justiției din SUA (DOJ) a anunțat marți că va trimite aproximativ 1.000 de observatori electorali în toate cele 50 de state americane, pentru prima dată în istorie, relatează Axios. Este cea mai amplă operațiune de monitorizare electorală desfășurată vreodată de instituție.

Măsura vine după ce instanțele au respins în repetate rânduri încercările Departamentului Justiției de a impune statelor restricții privind votul persoanelor despre care administrația Trump susține că nu ar avea cetățenie americană. „Sunt foarte mândră că desfășurăm cea mai amplă operațiune de monitorizare din istoria Departamentului Justiției și că urmărim asigurarea transparenței alegerilor într-un mod ferm și nediscriminatoriu”, a declarat Harmeet K. Dhillon, procuror general adjunct.

Potrivit Axios, unii responsabili locali cu organizarea alegerilor și-au exprimat îngrijorarea că prezența unui număr atât de mare de observatori ar putea intimida alegătorii sau perturba procesul electoral. La alegerile prezidențiale din 2024, Departamentul Justiției a monitorizat 86 de jurisdicții din 27 de state americane.

Cu Dacia 1300 pe străzile din New York. Ce spune un român despre alegerile din SUA

ACTUALIZARE 18.30: Daniel Buricea, un român stabilit în SUA din 2003, atrage privirile pe străzile din New York la volanul unei Dacii 1300 aduse din România. Într-un interviu pentru Digi24, acesta a vorbit despre alegerile de la jumătatea mandatului și despre așteptările sale.

„Personal, eu îmi doresc stabilitate, predictibilitate economică și soluții concrete pentru antreprenorii din SUA și nu numai”, a declarat el. Românul spune că una dintre cele mai mari preocupări ale sale este dezbinarea societății americane și consideră că oamenii ar trebui să își poată exprima opiniile politice diferite fără să piardă respectul reciproc. Citește mai mult AICI.

S-au deschis urnele în Alaska. Doi candidați cu același nume stârnesc controverse

ACTUALIZARE 18.10: Secțiile de votare s-au deschis în Alaska, unul dintre statele urmărite cu atenție la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, deoarece rezultatul scrutinului ar putea influența lupta pentru controlul Senatului american.

Senatorul republican Dan Sullivan, care încearcă să obțină un nou mandat, se confruntă cu democrata Mary Peltola și cu un candidat independent care poartă aproape același nume: Daniel J. Sullivan.

Coincidența a provocat controverse în campania electorală. Republicanii susțin că prezența celui de-al doilea Sullivan pe buletinul de vot ar putea crea confuzie în rândul alegătorilor și ar putea diminua numărul voturilor obținute de senatorul în funcție.

Au apărut inclusiv acuzații potrivit cărora echipa democratei Mary Peltola ar fi fost implicată în recrutarea candidatului independent, acuzații respinse de aceasta, potrivit CBS News. Controversa a ajuns și în instanță. La 1 noiembrie, un judecător federal a respins o acțiune a Departamentului Justiției prin care administrația Trump încerca să amâne certificarea rezultatului alegerilor în cazul unei înfrângeri a senatorului republican.

Costul vieții, una dintre marile preocupări ale americanilor

ACTUALIZARE 18.00: Creșterea costului vieții este una dintre principalele preocupări ale americanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, în condițiile în care prețurile produselor de bază au continuat să crească în acest an, scrie BBC.

Prețurile alimentelor au crescut cu 2,5% în perioada de 12 luni încheiată în septembrie, în timp ce inflația generală a ajuns la 3,7% în același interval. În schimb, câștigurile medii pe oră au crescut cu doar 3%, ceea ce înseamnă că salariile nu au ținut pasul cu scumpirile, iar puterea de cumpărare a americanilor a scăzut.

Accelerarea inflației a fost alimentată în mare parte de războiul dintre SUA și Iran, dar și de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump.

Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la carburanți. Prețurile combustibililor pentru autovehicule au crescut cu 34,2% în cele 12 luni încheiate în septembrie, iar benzina și motorina au atins noi niveluri record în acest an, pe fondul exploziei cotațiilor petrolului, provocată de restrângerea aprovizionării din cauza războiului.

Ce ar însemna pentru România rezultatul alegerilor din SUA. Analist american: „Relația militară este foarte bună”

ACTUALIZARE 17.10: Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump ar putea avea consecințe economice și de securitate pentru România. Analistul politic american Steve Jarding consideră că relația militară dintre București și Washington rămâne solidă, în ciuda criticilor lui Trump la adresa NATO. Într-un interviu acordat Digi24, acesta a explicat că o victorie a democraților ar putea contribui la reducerea tensiunilor comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană, în timp ce cooperarea militară ar trebui să rămână o prioritate pentru România, indiferent de rezultatul scrutinului.

Întrebat ce s-ar putea schimba pentru România în cazul unei victorii a republicanilor, Jarding a recomandat menținerea relațiilor strânse cu NATO și Uniunea Europeană, pe care le consideră două garanții importante pentru țară.

„Continuați să aveți o relație puternică cu NATO. Continuați să aveți o relație puternică cu Uniunea Europeană. Acestea sunt două plase de siguranță destul de bune. Nu înseamnă că, dacă Trump ar câștiga și ar spune «Eu plec de aici», toate mecanismele de protecție ar dispărea”, a declarat analistul.

Jarding a subliniat că relația militară dintre România și Statele Unite este foarte bună și că armata americană susține consolidarea acesteia. „Uitați-vă la baza americană din România, la cooperarea militară. Trump vine și spune că nu îi place, că nu se plătește suficient și că poate va retrage trupele. Trump greșește. Nu are idee ce face NATO. Am lucrat cu militari americani la cele mai înalte niveluri. Ei privesc relația dintre SUA și România și spun: «Slavă Domnului că o avem. Ne-o dorim și vrem să fie mai puternică»”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă generalii americani împărtășesc ideea unei retrageri din Europa, analistul a respins categoric această posibilitate ca recomandare venită din partea conducerii militare. „Nu există niciun lider militar, poate cu excepția lui Pete Hegseth, care face tot ce vrea Trump, care să vină la președinte și să îi spună că ar fi o idee bună să retragă trupe din Europa sau din Coreea de Sud”, a susținut Jarding.

În cazul unei victorii a democraților, analistul anticipează în primul rând posibile schimbări economice, inclusiv o reducere a tarifelor comerciale. „Cred că, din punct de vedere economic, tarifele ar scădea. Am scăpa de această măsură ridicolă, care a afectat întreaga lume și a menținut prețurile ridicate. Ar fi o veste bună”, a spus el.

Jarding consideră, de asemenea, că un Congres controlat de democrați ar putea limita eventualele decizii ale administrației Trump care ar afecta angajamentele Statelor Unite față de NATO.

Problemă raportată în Westchester, New York

ACTUALIZARE 16.01: O problemă cu dispozitivele de scanare a buletinelor de vot din comitatul Westchester, New York – care face parte din cel de-al 17-lea district electoral din New York, unde se desfășoară o campanie electorală strânsă – a perturbat procesul de votare marți dimineață, relatează The Guardian.

„Biroul meu monitorizează această problemă legată de dispozitivele de scanare din Westchester și se află în contact cu comisiile electorale de la nivel statal și local, care lucrează la găsirea unei soluții”, a declarat procurorul general al statului New York, Letitia James, într-o declarație publicată pe rețelele sociale. „Alegătorii din Westchester pot în continuare să completeze și să depună în siguranță buletinele de vot la secțiile de votare. Voturile voastre vor fi luate în considerare”.

În cursa electorală pentru NY-17 se înfruntă Mike Lawler, un republican moderat aflat în funcție, și candidata democrată Cait Conley. Este una dintre cele mai urmărite curse electorale din țară și un posibil indicator al capacității republicanilor moderați, precum Lawler, care s-au distanțat ocazional de Trump, de a-l învinge pe un președinte nepopular.

Atât Lawler, cât și Conley au publicat declarații pe rețelele sociale, îndemnând alegătorii să rămână la coadă și asigurându-i că problema va fi rezolvată și că fiecare vot va fi numărat.

„Secțiile de votare sunt deschise și funcționează, iar fiecare vot exprimat va fi numărat”, a scris Conley. „Vă rugăm să rămâneți la coadă și să vă faceți auzită vocea în timp ce se lucrează la rezolvarea problemei”.

Mii de observatori vor supraveghea alegerile

ACTUALIZARE 15.20: Mii de observatori vor monitoriza alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, care se prefigurează a fi cele mai atent urmărite din istoria SUA, dat fiind că, pe lângă dispozitivul administraţiei preşedintelui Donald Trump, se aşteaptă ca şi grupuri afiliate Partidului Republican, Partidului Democrat şi organizaţiilor independente să se mobilizeze, informează EFE.

Departamentul de Justiţie a anunţat că va desfăşura peste 1.000 de observatori în 50 de state, în cadrul a ceea ce a fost descrisă drept cea mai mare operaţiune de monitorizare a alegerilor din istoria SUA, pentru a „asigura respectarea legilor federale şi a proteja dreptul de vot”, după ce Trump a agitat ani de zile spectrul fraudei electorale şi al votului imigranţilor fără acte, fără a furniza dovezi.

Anunţul a stârnit îngrijorare în rândul legislatorilor democraţi, al organizaţiilor pentru drepturi civile şi al unor oficiali republicani locali, care se tem că desfăşurarea ar putea intimida alegătorii sau chiar ar putea fi folosită pentru a pune rezultatele sub semnul îndoielii.

Ben Hovland, cercetător la Centrul pentru Progres American specializat în democraţie şi reforma guvernamentală, a declarat pentru EFE că „ceea ce vedem este o multă dezinformare. Administraţia încearcă să deruteze oamenii, dar alegerile sunt organizate de oficialii electorali statali şi locali”.

„Nu este altceva decât o naraţiune falsă menită să încerce să submineze credibilitatea alegerilor noastre, deoarece alegerile respectă legile statale şi federale”, a adăugat el.

Hovland a considerat că, „dacă observatorii încearcă să interfereze sau să le spună oficialilor electorali cum să-şi facă treaba sau să influenţeze alegătorii, aceştia ar putea încălca legea statală” şi a insistat că semănarea îndoielii cu privire la proces „face parte dintr-o naraţiune falsă menită să încerce să submineze credibilitatea alegerilor noastre”.

Pentru a evita îndoielile şi suspiciunile cu privire la rolul observatorilor, însuşi Departamentul de Justiţie a clarificat săptămâna aceasta că nu va desfăşura personal de la FBI sau de la agenţiile de imigrare ca parte a operaţiunii şi a garantat că observatorii se vor limita la documentarea posibilelor încălcări „fără a purta arme sau a interveni în procesul de votare”.

Observatorii sunt supuşi legilor electorale ale fiecărui stat, iar aceste legi vor determina ce pot face şi unde îşi pot desfăşura activităţile de monitorizare.

Comitetul Naţional Republican (RNC) va desfăşura, de asemenea, observatori în 22 de state, iar oficiali democraţi din unele state, precum Maine, Illinois şi Minnesota au anunţat că vor monitoriza situaţia pentru a preveni orice fel de intimidare a alegătorilor.

În plus, la alegerile de marţi vor participa observatori din partea organizaţiilor pro-democraţie şi pentru drepturi civile, precum Common Cause şi Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU), la fel ca la alegerile anterioare.

Una dintre noile caracteristici ale acestor alegeri intermediare de marţi este că democraţii din Senat s-au organizat pentru a se asigura că procesul electoral se desfăşoară fără sincope şi pentru a garanta transparenţa.

Peste o sută de angajaţi din birourile democraţilor din Senat au fost recrutaţi şi instruiţi pentru a fi observatori în nouă state: Georgia, Carolina de Nord, Maine, Ohio, Michigan, Texas, Iowa, Nebraska şi Alaska.

Este vorba despre un program nou pentru Senat, inspirat de un program al Camerei Reprezentanţilor, care va permite observatorilor să documenteze orice tentativă de amestec în alegeri.

„Încercările lui Trump de a manipula alegerile intermediare sunt ultimele suflări ale unui preşedinte disperat şi eşuat”, a explicat liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer.

19 secții de vot din Florida au fost mutate din cauza inundațiilor

ACTUALIZARE 15.10: Autoritățile electorale din Florida mută temporar 19 secții de vot din cauza inundațiilor care afectează întregul stat. Luni, guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a emis un decret prin care a declarat starea de urgență în mai multe comitate, relatează BBC.

Ordinul permite supraveghetorilor electorali să schimbe secțiile de vot atunci când locațiile inițiale devin nesigure sau inaccesibile pentru alegători, potrivit CBS, partenerul BBC pentru știri din SUA.

Divizia de Gestionare a Situațiilor de Urgență din Florida afirmă că furnizează pompe, generatoare și alte resurse zonelor afectate de inundații din întregul stat.

Secțiile de votare s-au deschis pe coasta de est

ACTUALIZARE 13.17: Secțiile de votare s-au deschis oficial în statele de pe coasta de est a SUA, inclusiv în New York, New Jersey, Virginia, Maine și Kentucky. Secțiile de votare s-au deschis și în Vermont, în timp ce alegătorii din Carolina de Nord, Ohio și Virginia de Vest pot începe să voteze peste o jumătate de oră, relatează BBC.

Cu doi ani rămași din mandatul său prezidențial, Donald Trump, care a dominat scena politică americană în ultimul deceniu și a transformat-o în moduri remarcabile, se confruntă cu alegeri care ar putea avea un rol decisiv.

Un voluntar sortează abțibilduri cu mesajul „Am votat” la Muzeul Brooklyn din New York, în ziua alegerilor, marți, 3 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Alegătorii afirmă în proporție covârșitoare că cea mai mare preocupare a lor o reprezintă costul vieții. Prețurile la alimente și combustibil au crescut vertiginos, în parte din cauza tarifelor agresive impuse de președintele american și a războiului nepopular cu Iranul, așa că această problemă va fi în prim-plan în mintea multora dintre cei care se vor prezenta la urne, notează BBC.

Trump, care s-a confruntat în ultimele luni cu un nivel record de scădere a popularității, a dus o campanie intensă, participând ca invitat principal la zeci de mitinguri în toată țara.

Însă prețurile ridicate reprezintă o preocupare pentru alegătorii de toate orientările politice – ceea ce explică, în parte, de ce acesta și-a desfășurat campania electorală în teritorii considerate anterior bastioane republicane, făcând apariții în Iowa și Kansas în cadrul unei serii de vizite intense din ultimul weekend.

Partidul său a investit, de asemenea, sute de milioane de dolari în campanii publicitare pentru aceste alegeri considerate în mod tradițional sigure, cum ar fi cursa pentru Senat din Kansas.

Secțiile de votare s-au deschis în statul Vermont

ACTUALIZARE 12.20: Secțiile de votare se deschid în statul Vermont, din estul țării. Cel puțin 30% dintre alegători și-au exprimat deja votul, conform BBC.

Secțiile de votare se vor deschide în alte părți ale coastei de est a SUA peste o oră, inclusiv în New York, New Jersey, Virginia și Maine.

Fost ambasador al SUA: „Sondajele sugerează un val albastru, dar nu aș da asta în scris”

ACTUALIZARE 11.50: Cu o zi înainte de alegerile care pot schimba controlul asupra Congresului american, unul dintre cei mai experimentați diplomați americani refuză să prevadă un val albastru. „Ultimele sondaje par să-l sugereze, dar nu aș da asta în scris”, spune Daniel Fried, fost ambasador al SUA și expert al Atlantic Council, într-un interviu acordat Digi24 la Washington. Fried, care a lucrat pentru George W. Bush la aderarea României la NATO, are și un mesaj pentru București: ideea că democrații americani ar fi mai reci față de România „nu este adevărată”. Detalii aici.

Bătălia pentru Congresul SUA se dă cu donații de sute de milioane de dolari

ACTUALIZARE 10.05: Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite sunt marcate de cheltuieli electorale uriașe, donații de zeci și sute de milioane de dolari și mize politice care depășesc granițele Americii. Unul dintre principalele câștiguri urmărite de miliardarii care finanțează partidele este influența, explică avocatul român Daniel Vișoiu, care profesează în SUA. În același timp, conflictul din Iran și creșterea prețurilor la benzină au devenit teme importante pentru alegători, iar scrutinul va testa susținerea de care se bucură administrația Donald Trump. Detalii aici.

Cum se poate transforma „valul albastru” al democraților într-un tsunami

ACTUALIZARE 10.00: În noaptea de 8 noiembrie 2016, după luni de campanie și numeroase sondaje care preziseseră o victorie incontestabilă pentru Hillary Clinton, statele Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, pe care sondajele le considerau solide democrate, au căzut unul după altul în mâinile republicanului Donald Trump, care a câștigat președinția. Deși Clinton a câștigat votul popular, sondajele au eșuat spectaculos, iar rezultatul a luat prin surprindere o mare parte a societății americane, a mass-mediei și a clasei politice. Acea noapte a fost urmată de o serie de scuze din partea comunității americane de sondaje, care a susținut că nu a reușit să surprindă sentimentul evazivului alegător pro-Trump, scrie El Pais. Detalii aici.

Știrea inițială: Trump s-a implicat intens în această campanie, participând la 25 de mitinguri în mai multe state, în principal bastioane republicane care riscă să încline spre democraţi, cum ar fi Texas, Iowa şi Kansas.

Preşedintele republican al SUA a declarat luni că alegerile de astăzi sunt cele mai importante „din viaţa noastră”, într-o ultimă încercare de a-şi mobiliza susţinătorii înaintea votului pe care opoziţia democrată speră să-l câştige.

„Vom câştiga”, a subliniat duminică Donald Trump, care încearcă de luni de zile să semene îndoială asupra integrităţii scrutinului şi a evocat în avans o posibilă contestare a rezultatelor.

Într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, Trump a asigurat că, în eventualitatea pierderii alegerilor, nu va ezita să-şi graţieze aliaţii, ca măsură preventivă în faţa unor posibile acţiuni judiciare care să rezulte în urma unor anchete parlamentare lansate de către democraţi.

Miliardarul Elon Musk, principalul donator al campaniei republicane şi un aliat al lui Trump, a afirmat luna trecută că democraţii intenţionează să lanseze astfel de anchete împotriva lui dacă ar câştiga alegerile.

Între posibilele acuzaţii se află limitarea reţelei satelitare Starshield în Ucraina, tăieri efectuate în 2025 în administraţia federală de către Comisia Eficacităţii Guvernamentale (DOGE) şi posibile conflicte de interese legate de contracte publice şi subvenţii atribuite SpaceX sau Tesla.

Democraţii îi acuză totodată pe Donald Trump şi pe rudele sale de faptul că s-au îmbogăţit prin conflicte de interese.

Democraţii și-au aruncat ultimele forţe în bătălia pentru preluarea controlului Congresului

La rândul lor, democraţii și-au aruncat ultimele forţe în bătălia pentru preluarea controlului Congresului de la republicani.

În vederea obţinerii Senatului, ei speră la victoria lui James Talarico în Texas şi a lui Adam Hamilton în Kansas, care au organizat luni adunări în aceste state în mod tradiţional conservatoare, un punct culminant al unei campanii tensionate.

În mod istoric, partidul care ocupă Casa Albă pierde teren în Congres în „midterms”, percepute adesea ca un referendum cu privire la preşedinte.

Democraţii sunt favoriţi în vederea obţinerii majorităţii în Camera Reprezentanţilor, ale cărei mandate sunt reînnoite toate. Bătălia la Senat - în care sunt în joc 35 dintre cele 100 de mandate - rămâne incertă.

Un sondaj realizat de către Siena College pentru cotidianul The New York Times, publicat duminică, arată că, în prezent, candidaţii democraţi sunt favoriţi în majoritatea statelor disputate, inclusiv în Texas şi Maine.

Controlul Camerei Reprezentanţilor le-ar oferi democraţilor posibilitatea de a lansa anchete parlamentare cu privire la presupuse corupţii în administraţia Trump, în dosarul Epstein şi în alte subiecte „explozive”.

Un Senat majoritar democrat ar putea bloca nominalizări ale preşedintelui, mai ales în cazul unor vacantări la Curtea Supremă.

Democraţii rămân însă prudenţi, în contextul în care sondajele au subestimat în trecut mobilizarea bazei trumpiste.

Cu toate acestea, o majoritate a americanilor este dezamăgită de Donald Trump de la întoarcerea sa la putere.

Un sondaj publicat duminică de postul NBC News arată că 60% dintre ei îi dezaprobă acţiunea, din cauza creșterii masive a costului traiului, o situaţie agravată de războiul din Iran, foarte nepopular.

Donald Trump, abandonat în publicitatea electorală a republicanilor

În faţa acestui bilanţ contestat, republicanii au părut să abandoneze recent orice menţionare a lui Donald Trump în publicităţile lor electorale, potrivit unei analize realizate de AFP a 212.000 dintre aceste spoturi difuzate pe platfomele Meta (Facebook, Instagram).

În ianuarie, o treime dintre cheltuielile cu publicitatea în favoarea republicanilor era destinată spoturilor care-l menţionau pe preşedinte. La începutul lui octombrie, acest număr s-a prăbuşit la un pic peste 2%.

Campania dreptei a fost marcată, de asemenea, de o politică agresivă, care-i prezintă adesea pe democraţi drept „comunişti” periculoşi.

La un miting în Iowa, duminică, Donald Trump a declarat că opoziţia este alcătuită din „radicali extremişti” care vor lăsa migranţi să intre în ţară pentru a fura, viola şi jefui”.

Un indiciu al mizei de marţi, un număr-record de 54 de milioane de persoane - majoritatea alegători înregistraţi ca democraţi - au votat anticipat.

În aceste alegeri s-au cheltuit 11 miliarde de dolari în campanii publicitare, dintre care o mare parte provin de la megadonatori privaţi, ca Elon Musk, care a donat numai el aproape o jumătate de miliard de dolari.

Efectele asupra României

Rezultatul alegerilor poate avea efecte și asupra României, în special în ceea ce privește costurile generate de războaiele din Ucraina și Iran, securitatea la Marea Neagră și relația bilaterală cu Washingtonul, a explicat Nadia Crișan, fost diplomat la Washington și fondator al firmei de consultanță Nexus Mundi.

„Pentru România contează să existe un armistițiu atât în Ucraina, cât și în Iran. Un armistițiu în Iran, cu pași mici, va duce la bunăstarea românilor și a americanilor, indirect, și, de asemenea, un armistițiu în Ucraina ne va ajuta inclusiv la reducerea costurilor pe care românii le au astăzi de efectuat pe fondul acestui război”, a declarat fostul diplomat.

În cazul în care democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat, relațiile cu liderii comisiilor din Congres vor fi importante pentru România.

„Dacă avem o majoritate în Cameră și o eventuală majoritate în Senat, relațiile României cu președinții comitetelor de apărare, politică externă și inclusiv alocații bugetare sunt foarte importante”, a precizat aceasta.

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Editor : Ana-Maria Gherghiță | Liviu Cojan | Maria Isopescu | Marina Constantinoiu