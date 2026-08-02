Alegeri în Israel: fostul șef al armatei, care și-a pierdut un fiu în Gaza, a devenit cel mai dur adversar al lui Benjamin Netanyahu

Cu avertismente privind democrația și cereri pentru o anchetă privind evenimentele din 7 octombrie 2024, Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene, a devenit cel mai dur adversar al lui Benjamin Netanyahu în alegerile legislative care sunt programate pentru 27 octombrie 2026, scrie The Times într-un reportaj dedicat luptei electorale care deja a început.

„Speram să fie totul în ruine”

Într-o după-amiază toridă de luni, un grup de turiști aflați pe un vârf de deal acoperit de tufișuri din sudul Israelului stau la coadă pentru a plăti cinci shekeli pentru a închiria binocluri cu care să privească ruinele din Fâșia Gaza, aflate la mai puțin de un kilometru distanță. Unii își fac selfie-uri.

„Sunt dezamăgită!”, spune Tsipi Senay, în vârstă de 62 de ani, care a condus 60 de kilometri spre sud de la Rishon LeZion împreună cu alte trei femei până la punctul de observație din Sderot. „Văd clădiri care încă stau în picioare și asta nu e bine. Speram să fie totul în ruine.”

Dealul Kobi, așa cum este cunoscut, trebuie să fie una dintre cele mai macabre atracții turistice din lume. Chiar și fără binoclu, distrugerea este evidentă, la fel ca și fumul care se ridică în valuri în urma unui atac aerian israelian.

Ceea ce privesc ei, potrivit Organizației Națiunilor Unite, reprezintă 61 de milioane de tone de moloz: distrugerea totală a unui teritoriu în care, în ultimii trei ani, peste 71.000 de oameni au fost uciși, iar 80% dintre locuințe și clădiri au fost avariate sau distruse. Mulți dintre cei doi milioane de locuitori ai Gazei care au mai rămas trăiesc acum în corturi infestate de șobolani.

Dar aceasta a fost și rampa de lansare a atacului îngrozitor din 7 octombrie 2023, în care aproape 1.200 de israelieni au fost uciși — inclusiv 53 în Sderot — și 251 au fost luați ostatici când luptătorii Hamas au străpuns ceea ce trebuia să fie un zid impenetrabil. A fost cea mai gravă breșă de securitate națională a Israelului.

„Nu vrem să ne luptăm cu nimeni”, spune Senay, „dar ei nu ne lasă de ales. Nu sunt ființe umane.”

Însoțitoarele ei dau din cap cu convingere, la fel ca și Shlomit, în vârstă de 23 de ani, care lucrează într-un magazin de încălțăminte din Modiin Illit și a venit împreună cu o prietenă. „Sunt oameni foarte, foarte răi și, dacă nu ești atent, vor veni și la tine”, avertizează ea.

Sosește un grup de tineri studenți americani — unul dintre ei, din New Jersey, descriind priveliștea ca fiind „mișto” —, precum și o familie maghiară ai cărei rude au fost ucise în Holocaust. Apare un autobuz turistic mare cu turiști ortodocși îmbrăcați în haine negre și cu părul lung și cârlionțat.

Ei indică fumul și sunetul focurilor de armă. Conform unui acord de pace supravegheat de președintele american Donald Trump cu mult fast în octombrie anul trecut, luptele ar fi trebuit să înceteze. În schimb, Israelul a continuat să lanseze atacuri asupra Gazei, ucigând încă 1.100 de palestinieni, blocând reconstrucția promisă și modificând linia de încetare a focului convenită, care împărțea teritoriul aproximativ în două. Așa-numita linie galbenă s-a deplasat acum atât de mult încât Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) ocupă direct 60% din teritoriu.

Nu a apărut încă niciun semn al celei de-a doua faze a acordului: dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei. Joi seara, însă, președintele Trump a anunțat pe rețelele sociale că Consiliul său pentru Pace a ajuns la un acord prin care Hamas să se dezarmeze, iar Israelul să se retragă, astfel încât reconstrucția să poată începe. Dar amploarea problemei este evidentă chiar și fără binoclul de cinci shekeli. ONU estimează că reconstrucția Fâșiei Gaza ar putea dura zeci de ani.

Până sâmbătă seara, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care s-a întâlnit cu Trump la Washington săptămâna trecută, nu comentase încă public acordul, deși ministrul său de extremă dreapta pentru securitate națională, Itamar Ben-Gvir, l-a denunțat ca fiind „inacceptabil”.

Având în vedere că a început deja campania electorală pentru primele alegeri din Israel de la atacul din 7 octombrie, acceptarea unei retrageri israeliene din Gaza ar fi un sinucidere electorală.

Gadi Eisenkot, cel mai important adversar electoral al lui Benjamin Netanyahu

Tocmai în ceea ce privește Gaza, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului se confruntă cu cea mai redutabilă provocare de până acum, venită din partea propriului său fost general de vârf. Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), a demisionat din cabinetul de război al lui Netanyahu în urmă cu doi ani, în semn de protest față de strategia din Gaza, care se concentra pe distrugerea Hamasului, în loc să acorde prioritate eliberării ostaticilor.

Acesta și-a înființat propriul partid politic de centru, Yashar — care înseamnă „cinstit” în ebraică — și conduce în mod neașteptat în sondaje într-o competiție pe care o descrie drept „pentru sufletul națiunii”.

După anunțul lui Trump privind Gaza, Eisenkot a declarat:

„Încă o dată, cetățenii israelieni află despre un acord decisiv din mass-media străină, iar discrepanța scandaloasă dintre promisiunile lui Netanyahu și realitate este dezvăluită. După prețul greu plătit, după cei căzuți la datorie și răniți, el a capitulat din cauza slăbiciunii sale politice, fără a atinge obiectivele războiului. Statul Israel nu trebuie să accepte o realitate în care Hamas supraviețuiește și așteaptă ocazia de a comite următorul masacru.”

În multe privințe, fostul general aspru este antiteza lui Netanyahu. Fiul umil al unor imigranți marocani, care a crescut în Eilat și a petrecut apoi 41 de ani în Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, are un stil sobru atât în ținută, cât și în vorbire. Este un contrast izbitor față de Netanyahu, un om cu vorbă dulce și elocvent, crescut într-un cartier înstărit din Ierusalim, educat la Harvard și MIT, un negustor desăvârșit care a vândut mobilă înainte de a intra în politică și care, la 77 de ani, a petrecut 18 ani la putere.

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și lider al partidului de centru Yashar („Drept”), ține un discurs la Consiliul Regional Drom HaSharon din Israel, cu ocazia lansării campaniei electorale a partidului său, marți, 30 iunie 2026. Foto: Profimedia

„Gadi nu este un populist. Contul lui de TikTok e foarte plictisitor”, râde managerul său de campanie, Ronen Manelis, un fost ofițer de informații militare care a servit alături de el începând din 2003, când Eisenkot era comandant în Cisiordania, și a ajuns ulterior să-i fie adjutant.

„Este exact opusul lui Bibi. Nu se concentrează pe machiaj sau haine, engleza lui este în stil militar, nu este un orator înnăscut, dar este o adevărată poveste de succes israeliană. Este, de asemenea, un simbol al prețului pe care l-au plătit oamenii pentru acest război”, adaugă el.

Pe pereții biroului lui Eisenkot din sediul său de campanie, situat într-un spațiu de lucru hipster din Tel Aviv, se află fotografii ale familiei sale, inclusiv ale fiului său cel mai mic, Gal, care a fost ucis la vârsta de 25 de ani în Gaza, în decembrie 2023. Gal fusese trimis împreună cu un alt soldat să recupereze cadavrele a doi ostatici uciși, iar cei doi au fost aruncați în aer de un dispozitiv exploziv improvizat. Doi dintre nepoții lui Eisenkot au fost, de asemenea, uciși în luptele de acolo.

Potrivit celor apropiați lui, tocmai în timpul shiva-ului lui Gal — ritualul evreiesc de doliu — Eisenkot s-a hotărât să candideze. La lansarea campaniei sale, el a declarat: „În cei 48 de ani în care am luptat pentru Israel, am pierdut prieteni, am pierdut membri ai familiei. Nu sunt dispus să pierdem și această țară.”

Eisenkot a atras mulțimi numeroase la mitingurile sale, inclusiv la unul organizat acum zece zile în kibbutzul Naan, la vreo 33 de kilometri sud de Tel Aviv, unde peste 500 de persoane s-au adunat pe scaune de plastic albe.

Îmbrăcat în tricoul său negru caracteristic și cu o jachetă peste talia sa generoasă, Eisenkot a prezentat ceea ce a numit „cea mai importantă misiune a sa de până acum”.

„Aceste alegeri vizează identitatea Israelului”, a declarat el, „dacă va rămâne un stat evreiesc, democratic, liberal, puternic și egalitar.”

Subliniind că țara „luptă pe nu mai puțin de șase fronturi”, el a afirmat că „niciunul dintre obiectivele războaielor — cu excepția efortului de a-i aduce înapoi pe ostatici — nu a fost atins pe deplin. Israelul se află astăzi la o răscruce istorică, atât din cauza amenințărilor externe cu care se confruntă, cât și din cauza provocărilor interne.”

El a fost aplaudat cu entuziasm când a promis că va înființa imediat o comisie de anchetă pentru a stabili cum au avut loc atacurile din 7 octombrie, lucru pe care Netanyahu a refuzat să-l facă. „Dacă nu se va desfășura o astfel de anchetă, evenimentele din 7 octombrie vor rămâne un nor negru care va plana asupra societății israeliene timp de generații”, a spus el.

Mulțimea a salutat, de asemenea, promisiunea sa de a abroga legislația adoptată de guvernul lui Netanyahu care îi scutește pe evreii ultraortodocși de serviciul militar, ceea ce, potrivit lui Eisenkot, slăbește armata și impune o povară nedreaptă asupra rezerviștilor existenți.

Ulterior, Mordechai Beshanan, în vârstă de 79 de ani, tehnician-șef pensionat în domeniul energiei electrice, a declarat reporterului The Times că a votat întotdeauna pentru „Bibi”, cum este cunoscut Netanyahu, dar că de data aceasta îl va vota pe Eisenkot. „Cred că Bibi și-a pierdut direcția. Astăzi, chiar dacă aș fi fratele lui, nu l-aș vota.”

Unii alegători mai tineri păreau mai puțin siguri. Unele sondaje au arătat că tineretul israelian se îndreaptă tot mai mult spre dreapta. „Am venit pentru că am vrut să aud toate opțiunile”, a spus Daphna, în vârstă de 24 de ani, care lucrează în kibbutz. „Dar cea mai importantă problemă pentru mine este costul vieții și aș vrea să aud mai multe despre asta.”

Colega ei, Daryn, a spus că nu va vota în niciun caz pentru Netanyahu. „Chiar dacă ești cel mai bun, nu e în regulă să fii prim-ministru atâția ani.”

Un prieten de-al lor, Itamar, rezervist, a subliniat că, în timp ce fiul lui Eisenkot a murit în Gaza, fiul cel mare al lui Netanyahu locuiește în Miami.

Însă niciunul dintre participanți nu a pus vreo întrebare despre Gaza sau Cisiordania. Eisenkot a părut deliberat vag în privința problemei palestiniene, iar sora sa locuiește într-o așezare israeliană din Cisiordania.

Războiul catastrofal din Gaza este doar unul dintre cele trei conflicte insolubile în care Netanyahu și-a trimis forțele începând cu 7 octombrie, alături de Liban – unde mii de oameni au fost uciși și peste 1,2 milioane de persoane au fost strămutate – și dezastrul cu Trump din Iran.

Forțele israeliene ocupă, de asemenea, sudul Siriei și sunt implicate în Yemen, în timp ce situația din Cisiordania ocupată se agravează, cu atacuri zilnice ale coloniștilor. Un grup de aproape 600 de foști ofițeri militari și de securitate i-au scris lui Trump săptămâna trecută, înainte de întâlnirea sa cu Netanyahu, solicitându-i să contribuie la oprirea escaladării violenței în Cisiordania și la prevenirea unei „calamități”.

Scena politică israeliană este profund divizată, iar cel puțin zece partide participă la alegeri. Cel mai recent sondaj, publicat săptămâna trecută de Canalul 13 din Israel, plasează partidul Yashar al lui Eisenkot la egalitate cu Likud, cu câte 23 de locuri.

Însă Assaf Sharon, profesor de filosofie la Universitatea din Tel Aviv, a afirmat că este extraordinar faptul că partidul lui Netanyahu se bucură în continuare de un sprijin atât de puternic în sondaje.

„Adevărata întrebare ar trebui să fie cum de aceste alegeri sunt chiar atât de strânse”, a spus el. „Netanyahu nu numai că a supravegheat cea mai gravă breșă de securitate din istoria statului israelian, ci și eșecul întregii sale strategii de securitate națională, urmat de eșecuri totale în Gaza, Liban și Iran — și a târât țara la cel mai scăzut nivel de prestigiu internațional din istorie.”

Cea mai buna șansă de a scăpa de Bibi

Dacă ar fi ales, Eisenkot ar fi primul prim-ministru al Israelului care nu provine din grupul etnic al evreilor ashkenazi. El este mizrahim, adică face parte dintr-un grup care a venit în Israel din comunitățile evreiești din lumea musulmană, ceea ce îl face o amenințare deosebită pentru Netanyahu, care s-a prezentat întotdeauna ca un apărător al mizrahimilor.

Este încă devreme — alegerile sunt programate pentru 27 octombrie — iar Netanyahu nu este numit „Marele Supraviețuitor” degeaba.

„Aceasta este cea mai bună șansă dintr-o generație de a scăpa de Bibi”, spune Esther Solomon, editorialistă la ziarul liberal Haaretz.

„[Eisenkot] pare un candidat extrem de solid, cu multe calități autentice. Dar Bibi este nemilos — dacă mama lui ar mai fi în viață, ar vinde-o doar ca să rămână la putere.”

Sharon i-a criticat pe liderii opoziției pentru că îi fac jocul lui Netanyahu, abia dacă vorbind despre evenimentele din 7 octombrie. „Toți membrii opoziției se comportă de parcă ar avea un mini-Netanyahu pe umăr, gata să-i dea în vileag, așa că, chiar și după acest eșec uriaș în materie de securitate, nu îl confruntă.”

Pentru Netanyahu, alegerile au mize personale extrem de mari. Dacă ar pierde, ar putea fi în sfârșit judecat pentru acuzațiile de corupție pentru care a fost pus sub acuzare în 2019, dar pe care a reușit să le amâne în mod continuu, invocând situația de securitate, și pe care le neagă.

Mulți israelieni liberali se tem de ce se va întâmpla dacă acesta își va asigura al șaptelea mandat. Chiar dacă Eisenkot ar câștiga cele mai multe locuri în parlamentul de 120 de membri, Netanyahu ar putea totuși să-și păstreze puterea printr-o coaliție cu extrema dreaptă.

„Dacă Bibi câștigă, ne vom afla într-o situație foarte sumbră”, spune Solomon. „Vom asista la o dezintegrare mult mai rapidă a instituțiilor democratice. Și vom vedea un exod al creierelor mult mai accentuat decât cel pe care îl observăm deja. Mai multe persoane pe care le cunosc au părăsit țara, iar altele vorbesc despre asta.”

Sharon este de acord. „Nu-mi place să par alarmist, dar dacă continuăm pe calea actuală, mă tem cu adevărat pentru existența țării.”

Dezbaterea se desfășoară cu voce tare la o masă din fața localului Falafel King din Sderot, unde doi localnici pensionari, Dani Belchen, în vârstă de 69 de ani, și Victor Cohen, în vârstă de 63 de ani, își încheie masa cu bere și țigări.

„Nu-mi place Netanyahu. Îl ador”, spune Cohen. „Este cel mai deștept om din țară. Cea mai mare problemă a noastră este securitatea și, pentru asta, avem nevoie de dreapta. El este singura persoană care ne poate asigura siguranța.”

Cohen dă vina pe stânga pentru evenimentele din 7 octombrie, invocând o teorie a conspirației larg răspândită care îl prezintă pe Netanyahu ca fiind fără vină.

Dar Belchen spune că a votat cu Likud toată viața și că acum va vota pentru Eisenkot. „Totul s-a schimbat”, a spus el. „Toate aceste războaie… Ajunge.”

Editor : Bogdan Enache