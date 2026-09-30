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Analiză Alegeri în Israel: Netanyahu joacă din nou după reguli vechi pentru a rămâne la putere. „Un referendum asupra actualului prim-ministru”

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Likud Party Holds Campaign Event In Tel Aviv
Un susținător își face o fotografie cu un pancart pe care apare o fotografie a prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, în timpul unui miting electoral al Partidului Likud organizat la Expo Tel Aviv pe 17 septembrie 2026, în Tel Aviv, Israel. Foto: Getty Images
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Din articol
Netanyahu își înfruntă lumea Impas în etapa finală?

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu folosește același manual de campanie care i-a fost de folos de zeci de ani, în încercarea de a-și păstra puterea în alegerile de luna viitoare, prezentându-se drept singura persoană capabilă să asigure siguranța israelienilor într-o regiune ostilă, scrie Reuters.

Însă, cu patru săptămâni înainte de alegeri, Netanyahu se străduiește să-și salveze reputația în materie de securitate, zdruncinată de atacul surpriză al Hamas asupra sudului Israelului, care a avut loc sub mandatul său pe 7 octombrie 2023, una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria țării.

Alegerile din 27 octombrie sunt primele din Israel de la cea mai sângeroasă zi din istoria țării și de la cel mai grav atac asupra evreilor de la Holocaust încoace, orchestrat de un grup militant palestinian care a luat prin surprindere cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu.

„Netanyahu nu se predă” este sloganul oficial al partidului de dreapta Likud al lui Netanyahu, despre care majoritatea sondajelor de opinie prevăd că va pierde aproximativ o treime din locurile sale parlamentare.

În discursuri și în scurte videoclipuri de campanie, Netanyahu îi prezintă pe rivalii săi politici ca pe niște stângiști slabi, cărora le lipsește hotărârea de a duce război împotriva dușmanilor Israelului și tăria de caracter necesară pentru a face față criticilor din străinătate.

Marți, într-un videoclip filmat într-o bază aeriană militară, el a afirmat că există semne că dușmanii Israelului plănuiesc un atac înainte de alegeri. „Nu vă puneți cu noi, nici acum, niciodată”, a spus el, „brațul nostru lung va ajunge la voi”.

Însă rămâne o mare întrebare dacă Netanyahu, care împlinește 77 de ani cu câteva zile înainte de alegeri, se mai poate prezenta drept cel mai în măsură să conducă Israelul în chestiuni de securitate națională și diplomație, a afirmat Yohanan Plesner, președintele Institutului pentru Democrație din Israel (IDI), o organizație nepartizană.

În ultimele săptămâni, Netanyahu a fost nevoit să nege informațiile apărute în presă conform cărora partenerii săi din Orientul Mijlociu l-ar fi avertizat cu privire la un potențial atac al Hamas, acuzații exploatate de rivalii săi politici.

„Este o situație nouă. Domnul Netanyahu a mai candidat la alegeri, dar niciodată după ce a gestionat un eșec atât de dramatic în materie de securitate”, a spus Plesner. „Este, în multe privințe, un referendum asupra actualului prim-ministru, asupra responsabilității sale pentru acest eșec, asupra responsabilității guvernului și asupra modului în care a fost gestionată reacția israeliană.”

Netanyahu își înfruntă lumea

Atacul Hamas a declanșat un război pe mai multe fronturi, în care armata israeliană a înregistrat unele succese împotriva grupării palestiniene și a aliaților acesteia, Hezbollah și Iran, dar a obținut puține câștiguri strategice. Netanyahu afirmă că conflictul a transformat regiunea și va continua să o transforme.

Însă comportamentul Israelului în războiul din Gaza, soldat cu zeci de mii de palestinieni uciși și o mare parte a enclavei în ruine, a dus la o izolare diplomatică și mai profundă.

Sprijinul pentru Israel a scăzut chiar și din partea celui mai important aliat al său, Statele Unite.

Ultima campanie electorală a lui Netanyahu, din 2019, îl înfățișa pe Donald Trump strângându-i mâna lui Netanyahu pe panourile electorale. De data aceasta, imaginea președintelui american a lipsit din videoclipurile de campanie ale partidului Likud.

Cu toate acestea, cel mai longeviv lider al Israelului - ales pentru prima oară prim-ministru în 1996 - nu s-a abătut de la tacticile de campanie care l-au menținut la putere aproape fără întrerupere din 2009.

O sursă apropiată lui Netanyahu a declarat că prim-ministrul abordează toate alegerile ca și cum ar urma să piardă - și că acesta a fost unul dintre motivele pentru care a câștigat adesea, chiar și atunci când șansele erau împotriva lui.

O altă sursă informată cu privire la campania sa a afirmat că echipa lui Netanyahu pare concentrată, nearătând niciun semn de panică sau dezorganizare, în ciuda sondajelor de opinie.

Discursul lui Netanyahu de joi de la Națiunile Unite, în care a apărat cu fermitate acțiunile Israelului în regiune și i-a mustrat pe critici, a fost promovat intens pe canalul său de Telegram, o platformă utilizată în mare măsură pentru mesaje politice.

El a postat șase fragmente înainte de discurs, dintre care un videoclip în care spunea că este „mândru să vă reprezinte în fața lumii, pe punctul de a urca (pe podium) pentru a lupta pentru Israel împotriva ONU”, precum și cinci extrase din discursul său.

Linkul către discursul integral a fost însoțit de legenda în ebraică: „Netanyahu se ia la trântă cu lumea”.

Impas în etapa finală?

O altă temă recurentă în campania lui Netanyahu a stârnit temeri în rândul partidelor care reprezintă minoritatea arabă din Israel, prin avertismentul că, dacă rivalii săi politici vor câștiga alegerile, aceștia vor forma un guvern împreună cu facțiunile arabe, care va adopta o poziție prea conciliantă față de palestinieni și va pune în pericol securitatea.

Principalul rival al lui Netanyahu este Gadi Eisenkot, un fost șef militar cu poziții dure, care și-a pierdut fiul în timpul misiunii din Gaza și conduce un nou partid de centru, Yashar, care în ebraică înseamnă „drept” sau „cinstit”.

Numai de sâmbătă, Eisenkot a apărut în patru postări ale partidului Likud, inclusiv în imagini generate de inteligența artificială, în care era prezentat alături de lideri ai partidelor arabe.

„Nu există «drept». Yashar este o cacealma. Există fie stânga, fie dreapta. Aceasta este esența acestor alegeri. Vreți un stat palestinian? (sau) vreți un stat evreiesc?”, a declarat Netanyahu într-un videoclip de campanie din 18 septembrie.

Însă folosirea de către Netanyahu a unor tactici familiare împotriva lui Eisenkot ar putea fi o miză riscantă, a afirmat Amotz Asa-El, analist politic la Institutul Shalom Hartman, având în vedere experiența lui Eisenkot în domeniul securității și candidații partidelor de centru-dreapta.

Deși sondajele electorale s-au dovedit adesea inexacte, Netanyahu știe că este puțin probabil să obțină o majoritate parlamentară care să-i permită să formeze următorul guvern al Israelului.

„Se pare că strategia lui Netanyahu este pur și simplu să câștige suficient pentru a împiedica apariția unui guvern alternativ și să ajungă la un fel de impas care îl va lăsa în funcția de prim-ministru interimar până la organizarea unor noi alegeri”, a spus Asa-El.

Editor : B.E.

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