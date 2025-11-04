Live TV

Alegeri în Olanda: liderul extremei drepte și-a recunoscut înfrângerea, însă negocierile pentru formarea guvernului sunt dificile

Data actualizării: Data publicării:
Speaker of the House Discussions Election Results with Party Leaders, The Hague - 04 Nov 2025
Liberalul Rob Jetten (foto stânga) și liderul extremei dreapta Geert Wilders (foto dreapta). Foto: Profimedia Images
Din articol
Liberalul Rob Jetten are prima șansă. El ar deveni cel mai tânăr premier din istoria țării

Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, şi-a recunoscut marţi înfrângerea în alegerile legislative anticipate desfăşurate miercurea trecută şi încheiate cu o foarte mică diferenţă de voturi între formaţiunea sa, Partidul Libertăţii (PVV), şi partidul liberal progresist D66 condus de Rob Jetten.

Geert Wilders acuzase anterior nereguli electorale, dar în cele din urmă a decis să recunoască rezultatul şi l-a felicitat pe Rob Jetten, politician în vârstă de 38 de ani, care pare favorit să devină cel mai tânăr prim-ministru al Olandei, şi de asemenea primul şef al guvernului acestei ţări deschis homosexual, relatează AFP preluată de Agerpres.

Chiar dacă numărarea ultimelor voturi prin corespondenţă venite din străinătate nu s-a finalizat încă, partidul D66 conduce cu 28.000 de voturi şi „şansele ca acest lucru să se schimbe sunt minime. Prin urmare, l-am felicitat pe Jetten pentru victoria sa”, a declarat presei Geert Wilders, un eurosceptic radical al cărui partid a câştigat alegerile legislative desfăşurate în urmă cu doi ani.

Acel rezultat a produs frisoane la Bruxelles, întrucât în campania electorală de atunci Wilders a criticat „dictatele” UE, a cerut restabilirea controalelor la graniţe, arestarea şi expulzarea migranţilor, interzicerea şcolilor musulmane, a Coranului şi moscheilor în Olanda, reintroducerea permiselor de muncă pentru lucrători în interiorul UE, şi a susţinut ideea convocării unui referendum pentru un „Nexit” în vederea ieşirii Olandei din UE, după modelul Brexit-ului.

Citește și: Alegeri în Olanda: Liberalul Rob Jetten, pe cale să devină următorul prim-ministru. Extrema-dreaptă este ocolită de toți

Însă Wilders s-a văzut apoi nevoit să accepte compromisuri în serie pentru ca partide agreate de Bruxelles să formeze o coaliţie de guvernare cu formaţiunea sa. El şi-a temperat măsurile anti-migraţie susţinute în campanie şi a renunţat la celelalte obiective din programul său, cedând inclusiv postul de prim-ministru, în care a fost instalat Dick Schoof, un funcţionar venit din serviciile secrete.

În cele din urmă, Geert Wilders şi-a retras anul acesta în iunie partidul din guvern, provocând căderea acestuia şi convocarea alegerilor anticipate defăşurate miercurea trecută.

Liberalul Rob Jetten are prima șansă. El ar deveni cel mai tânăr premier din istoria țării

Deşi liberalul Rob Jetten are prima şansă pentru conducerea viitorului executiv, formarea acestuia va necesita şi acum negocieri dificile între partide cu ideologii diferite şi în condiţiile unui parlament din nou fragmentat. În sistemul olandez, formarea guvernului, un proces fără termene constituţionale care durează de obicei luni la rând, începe cu numirea unui explorator, care a fost deja desemnat şi are misiunea de a se consulta cu partidele pentru a evalua ce combinaţii ar putea realiza o majoritate parlamentară.

După această fază iniţială, parlamentul numeşte un "mediator", însărcinat cu negocierea unor acorduri între potenţialii parteneri de coaliţie. Odată ce cadrul de bază este convenit, acest mediator convoacă din nou partidele pentru a finaliza detaliile acordului. Abia la final sunt discutate ministerele şi numele viitorului prim-ministru, ceea ce este de obicei pasul final înainte de învestirea noului cabinet.

Opţiunea cea mai probabilă pentru a asigura majoritatea de 76 din cele 150 de mandate parlamentare este o coaliţie largă între D66 (26 de mandate), partidul liberal VVD (22 de mandate), partidul de centru-dreapta CDA (18 mandate) şi alianţa socialist-ecologistă Verzi/Laburişti (20 de mandate) condusă până săptămâna trecută de fostul comisar european Frans Timmermans, care s-a retras din această poziţie în urma rezultatului slab obţinut.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție. Grindeanu și Bolojan s-au văzut separat. Decizii...
sebastian vladescu
Doi condamnați celebri au ieșit din închisoare: Sebastian Vlădescu și...
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o...
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
39 de familii din blocul distrus de explozia din Rahova au fost...
Ultimele știri
Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina
Lupte crâncene în Ucraina. Trupele speciale ale GUR iau cu asalt și curăță pozițiile rușilor
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rob jetten d66 alegeri olanda
Partidul centrist D66, câștigător în alegerile din Olanda. Rob Jetten e pe cale să devină cel mai tânăr premier din istoria țării
Dutch parliamentary elections in the Netherlands
Alegeri în Olanda: Liberalul Rob Jetten, pe cale să devină următorul prim-ministru. Extrema-dreaptă este ocolită de toți
LEIDEN - List leader Rob Jetten during the D66 results evening for the House of Representatives elections. ANP ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out
Liberalii centriști ai lui Rob Jetten conduc în alegerile din Olanda, arată exit-poll-urile. Cum s-a clasat partidul lui Geert Wilders
Meet and greet with Party for Freedom (PVV) leader Geert Wilders in Volendam
Alegeri anticipate în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte
Meetings of the parliamentary groups
Partidul de extremă dreaptă din Germania a fost acuzat că spionează pentru Rusia și alte state autoritare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Decizie definitivă a instanței în procesul pentru marca Steaua! Prima reacție a lui Gigi Becali
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”