Alegeri în Serbia: șase persoane arestate sub suspiciunea că pregăteau acte de violență față de poliție și oponenții politici

Poliţia sârbă a arestat miercuri şase persoane suspectate, potrivit procurorilor, că ar fi pregătit acte de violenţă împotriva poliţiei şi a oponenţilor politici în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, relatează Reuters. Parchetul Superior a anunţat într-un comunicat că cinci dintre suspecţi au fost arestaţi în oraşul Novi Sad, din nordul ţării, sub suspiciunea că ar fi „incitat şi încurajat răsturnarea prin forţă a celor mai înalte autorităţi ale statului”.

Aceştia recrutaseră persoane pe care intenţionau să le aducă la Belgrad în ziua alegerilor pentru a ataca oponenţii politici şi poliţia, afirmă comunicatul.

A şasea persoană, care a fost arestată la Belgrad, este suspectată că se ocupa de antrenarea aşa-numitelor echipe mobile pentru confruntări fizice şi acte de violenţă, ca şi cum s-ar fi „pregătit pentru război”, se arată în comunicat.

Fostul preşedinte Aleksandar Vucic, care a demisionat din funcţia de şef al statului luna trecută, a convocat alegeri anticipate după 18 luni de proteste antiguvernamentale conduse de studenţi, şi doreşte să-şi prelungească mandatul de 12 ani la putere devenind prim-ministru, notează News.ro.

Se preconizează că alegerile de duminică vor fi o cursă strânsă între o listă de candidaţi susţinută de Vucic şi o listă de candidaţi susţinută de studenţi, care promit să combată corupţia şi să asigure respectarea statului de drept.

Editor : B.E.