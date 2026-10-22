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Alegeri în Serbia: șase persoane arestate sub suspiciunea că pregăteau acte de violență față de poliție și oponenții politici

Data publicării:
Serbia Election
O siluetă din carton a liderului populist sârb Aleksandar Vucic se află într-o piață, în timp ce susținătorii săi se adună în cadrul unui miting preelectoral al Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate din 25 ocotmbrie. Novi Sad, Serbia, vineri, 16 octombrie 2026. Foto:Darko Vojinović / AP / Profimedia
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Poliţia sârbă a arestat miercuri şase persoane suspectate, potrivit procurorilor, că ar fi pregătit acte de violenţă împotriva poliţiei şi a oponenţilor politici în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, relatează Reuters. Parchetul Superior a anunţat într-un comunicat că cinci dintre suspecţi au fost arestaţi în oraşul Novi Sad, din nordul ţării, sub suspiciunea că ar fi „incitat şi încurajat răsturnarea prin forţă a celor mai înalte autorităţi ale statului”.

Aceştia recrutaseră persoane pe care intenţionau să le aducă la Belgrad în ziua alegerilor pentru a ataca oponenţii politici şi poliţia, afirmă comunicatul.

A şasea persoană, care a fost arestată la Belgrad, este suspectată că se ocupa de antrenarea aşa-numitelor echipe mobile pentru confruntări fizice şi acte de violenţă, ca şi cum s-ar fi „pregătit pentru război”, se arată în comunicat.

Fostul preşedinte Aleksandar Vucic, care a demisionat din funcţia de şef al statului luna trecută, a convocat alegeri anticipate după 18 luni de proteste antiguvernamentale conduse de studenţi, şi doreşte să-şi prelungească mandatul de 12 ani la putere devenind prim-ministru, notează News.ro.

Se preconizează că alegerile de duminică vor fi o cursă strânsă între o listă de candidaţi susţinută de Vucic şi o listă de candidaţi susţinută de studenţi, care promit să combată corupţia şi să asigure respectarea statului de drept.

Editor : B.E.

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