Pentru prima dată de la sfârșitul dictaturii lui Franco, un partid de extremă dreaptă se află pe punctul de a intra în guvernul național al Spaniei. Pedro Sánchez a făcut din împiedicarea venirii la putere a partidului Vox un pilon al campaniei sale electorale. Se preconizează că Partidul Popular, formațiunea conservatoare de opoziție, va câștiga duminică — și va coopta Vox drept partener de coaliție, scrie The Times.

În Parla, un oraș muncitoresc situat la sud de Madrid, care era odinioară un bastion al socialiștilor, Lucía Morales, în vârstă de 23 de ani, speră exact la acest rezultat. A crescut într-o familie de stânga și are o diplomă în marketing. Dar câștigă și aproximativ 1.050 de euro pe lună vânzând huse pentru telefoane mobile.

Ea și iubitul ei, Hamza, un muncitor de depozit și cetățean spaniol născut din părinți imigranți marocani, plătesc 600 de euro pentru o cameră într-un apartament comun, fără lift. Ea intenționează să voteze pentru Vox, condus de Santiago Abascal.

În tabăra de stânga, alegătorii precum Morales sunt ridiculizați ca fiind „fachapobres” — oameni săraci care votează cu extrema dreaptă. Insulta nu o deranjează. „Pot să-mi spună cum vor”, spune ea. „Votez pentru ce mi se potrivește.”

Alegerea ei reflectă o schimbare izbitoare în politica spaniolă: Vox este acum susținut în principal de muncitori, tineri și femei. Vox, fondat în 2013, se situează în sondaje la aproximativ 19%, peste maximul anterior de 15% înregistrat la alegerile generale din 2019. Un sondaj Sigma Dos realizat pentru ziarul El Mundo a estimat sprijinul pentru acest partid la 21% în rândul tinerilor sub 30 de ani și la 20,4% în rândul alegătorilor cu venituri mai mici. Se estimează că 350.000 de persoane care au votat cu socialiştii în 2023 iau acum în considerare trecerea la Vox.

„Vox are acum mai mult succes în Parla decât în Pozuelo”, spune un strateg al partidului, comparând suburbiile din sud, locuite de clasa muncitoare, cu una dintre cele mai bogate enclave din Madrid.

Politologul Pablo Simón afirmă că Vox ajunge la un electorat mai nou, „proletarizat”: alegători cu venituri reduse, adesea cu un nivel de educație formală mai scăzut, care locuiesc în periferii urbane. Clasa muncitoare industrială tradițională nu s-a mutat brusc, în masă, spre dreapta. Mai degrabă, Vox câștigă teren în rândul persoanelor care se simt sub presiune din punct de vedere economic și înstrăinate cultural de partidele care odată pretindeau că le reprezintă.

„Stânga a lăsat un vid, iar extrema dreaptă s-a strecurat în el”, spune Simón. „Ea spune: «Am venit să vă apăr.»”

Nemulțumirea este alimentată parțial de inflație. Nivelul ocupării forței de muncă s-a îmbunătățit, spune Simón, dar salariile nu au ținut pasul cu costul vieții. „Inflația distruge totul”, spune el. Situația locuințelor a făcut ca presiunea să fie deosebit de acută, lăsând mulți tineri în imposibilitatea de a-și permite o locuință proprie.

A doua forță care alimentează nemulțumirea este imigrația. Populația Spaniei a crescut cu aproximativ două milioane în doar trei ani, ajungând la aproape 50 de milioane. Vox s-a orientat strategic către această problemă, în special începând cu 2024, și a transformat-o într-un vehicul universal pentru anxietățile legate de locuințe, salarii, servicii publice și schimbări culturale.

„În momentul în care aduci imigrația în discuție, aceasta devine o gaură neagră”, spune el.

Jorge Martín Frías, europarlamentar Vox și director al grupului de reflecție al partidului, susține că Spania a primit cinci milioane de persoane în cinci ani fără o extindere corespunzătoare a spitalelor, a rețelei feroviare și a altor servicii publice.

„Nu-mi place să vorbesc despre clase sociale, dar cel care suferă cel mai mult din cauza imigrației este muncitorul, nu cineva cu un salariu mediu-superior”, spune Martín Frías.

Pentru tinerii alegători, criza locuințelor este o problemă deosebit de importantă. Morales s-a mutat de trei ori în ultimul an. Martín Frías ironizează oferta guvernului pentru tineri, constând într-un abonament Interrail subvenționat și un voucher cultural de 400 de euro.

„Li s-a spus: nu dețineți nimic și veți fi fericiți”, spune el. „Dar ei nu vor voucherul cultural. Ce își doresc tinerii este să poată cumpăra o casă, să închirieze și să-și întemeieze o familie.”

Răspunsul partidului Vox este „prioritatea națională”: spaniolii ar trebui să aibă prioritate în ceea ce privește accesul la locuințe și la ajutoare sociale. Politica de „remigrare” propusă de acesta depășește simpla deportare a persoanelor care locuiesc ilegal în Spania. Martín Frías afirmă că aceasta ar trebui să se aplice și rezidenților legali care comit infracțiuni, trăiesc din ajutoare sociale sau vin „dorind să-și impună cultura”.

„O națiune suverană are dreptul să decidă cine intră și cine nu”, spune el.

Morales susține că părinții unora dintre prietenii ei nu lucrează și trăiesc din ajutoare de la stat. „Este greșit, dar, desigur, prietenii mei văd lucrurile altfel și nu discutăm despre asta”, spune ea. „Majoritatea prietenilor mei sunt imigranți, dar sunt primii care se opun străinilor care sosesc acum.”

Morales spune că partenerul ei, Hamza, este uneori ținta unor abuzuri din partea comunității sale pentru că trăiește cu o femeie spaniolă. El vine mereu să o ia după serviciu și o însoțește pe jos până acasă, pentru că ea se simte vulnerabilă când e singură noaptea. Ea atribuie hărțuirea pe care a suferit-o tinerilor imigranți.

Vox câștigă teren în rândul femeilor, o evoluție semnificativă pentru un partid al cărui sprijin a fost, în mod tradițional, dominat de bărbați. Un sondaj Sigma Dos a estimat sprijinul acordat de femei la 17,6%, cifra fiind în creștere în sondajele succesive.

Morales nu este de acord cu întregul program al partidului Vox. Nu se simte confortabilă cu sprijinul acordat de acesta pentru luptele cu tauri și pentru sistemul privat de sănătate. Totuși, ea insistă că votul ei este unul tactic: dorește să facă partidul suficient de puternic pentru a forța o schimbare a guvernului.

„Dacă Vox nu este puternic, PP va face o înțelegere cu PSOE [socialiștii lui Sánchez] și totul va rămâne la fel”, spune ea.

Martín Frías refuză să precizeze ce ar cere Vox într-o coaliție cu PP. „Nu vorbim niciodată despre linii roșii”, spune el, indicând în schimb acordurile existente între partide la nivel regional.

Totul depinde acum de câte locuri vor câștiga. El se teme că PP ar putea urma exemplul cancelarului german Friedrich Merz, care a adoptat limbajul folosit de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania înainte de a prelua funcția, dar nu și-a dus promisiunile la îndeplinire odată ajuns la putere.

Simón spune că 60 sau 70 de locuri pentru Vox i-ar putea oferi pârghia necesară pentru a solicita ministere de stat, precum cel al apărării sau chiar cel de interne.

Pentru Morales, miza este mai imediată. „La 23 de ani, mama mea își construia deja propria casă. Eu câștig o sumă derizorie și împart o cameră.”