Alegeri în Ungaria. Peter Magyar a evitat gafa catastrofală făcută de ultimul om care a pierdut în fața lui Viktor Orban

Când liderul opoziției Peter Marki-Zay a pierdut alegerile din 2022 în fața premierului Viktor Orban, mulți maghiari au afirmat că rezultatul demonstra că doar un membru al sistemului putea câștiga, folosind tacticile dure ale partidului de guvernământ Fidesz. Iar Peter Magyar este exact un astfel de candidat, relatează Politico.

Peter Magyar, care conduce în sondaje înaintea alegerilor de duminică, este un veteran al Fidesz, care a fost căsătorit cu fosta ministră a Justiției din cabinetul lui Orban și știe cum să-l înfrunte pe prim-ministru la propriul său joc.

Marki-Zay nu este un admirator al personalității lui Magyar, considerându-l „arogant” și „egocentric”, dar îi laudă perspicacitatea politică rece și capacitatea de a trage învățăminte esențiale din eșecul opoziției din 2022.

Un aspect esențial este faptul că Magyar a reușit să evite implicarea în dezbaterea aprinsă privind sprijinul internațional acordat Ucrainei, ceea ce s-a dovedit a fi un pas greșit fatal pentru Marki-Zay.

Tacticile uneori nemiloase ale lui Magyar sunt însă și criticate. El este acuzat că ar încerca să elimine toate partidele de opoziție, cu excepția propriului său partid, că ar impune o cenzură brutală asupra mass-mediei în cadrul propriilor rânduri și că ar recurge la promisiuni populiste în campania sa electorală.

Dar Marki-Zay vede asta ca fiind calea „corectă” de a pune capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

„Ceea ce face Magyar e mai bine, e exact ce a învățat din greșelile noastre”, a spus el la o cafea în Hódmezővásárhely, din sudul Ungariei, un oraș cu 40.000 de locuitori, unde ocupă funcția de primar. Numele orașului se traduce prin „piața câmpului castorilor”.

„Strategia sa s-a bazat pe experiențele întregii opoziții”, adaugă el.

Magyar are, de asemenea, un avantaj în perspectiva alegerilor, din cauza slăbiciunii economice a țării, amplificată de percepția puternică a publicului că atât corupția cât și clientelismul sunt omniprezente în guvernul lui Orban.

„Oamenii văd că nu este un guvern funcțional, asta s-a schimbat. Oamenii sunt foarte furioși, urăsc atât de mult Fidesz, ceea ce nu se întâmpla acum patru ani”, a declarat Marki-Zay.

Control strict al comunicării

Una dintre cele mai importante lecții învățate de Magyar s-a reflectat în poziționarea sa strategică față de Ucraina.

Lecția se referă la o gafă catastrofală a lui Marki-Zay, care este considerată pe scară largă responsabilă pentru înfrângerea sa zdrobitoare din 2022. În timp ce sondajele inițiale sugerau o cursă strânsă, Orban a câștigat în cele din urmă cu un procentaj masiv de 54% față de 34% pentru rivalul său.

Pe măsură ce tensiunile dintre Rusia și Ucraina se intensificau în luna februarie a acelui an, chiar înainte ca Moscova să-și invadeze vecina, Marki-Zay a declarat pentru publicația independentă Partizan, pe 23 februarie, că Ungaria ar putea oferi sprijin militar vecinei sale, alături de aliații săi.

Când a fost întrebat dacă acest lucru înseamnă trimiterea de trupe terestre, el a răspuns: „Ei bine, dacă NATO decide așa, atunci chiar și soldați”, înainte de a adăuga „dar în acest moment nu se vorbește deloc despre asta”.

Din nefericire pentru el, tancurile rusești au invadat Ucraina a doua zi, iar mass-media pro-guvernamentală i-a răstălmăcit cuvintele pentru a-l acuza că vrea să atragă Ungaria în război și să trimită copiii țării să moară în Ucraina.

De data aceasta, opoziția a evitat astfel de greșeli, chiar dacă Orban l-a prezentat în repetate rânduri pe Magyar drept un candidat pro-Kiev, hotărât să târâie Ungaria în război. În acest context, Magyar a depus eforturi considerabile pentru a nu fi perceput ca fiind pro-ucrainean, opunându-se atât aderării accelerate a Ucrainei la UE, cât și trimiterii de arme.

Favoritul pentru alegerile din 2026 a menținut, de asemenea, un control strict asupra comunicării partidului și a centralizat mesajele în jurul său. El a impus o interdicție de a vorbi cu presa aproape tuturor membrilor partidului, permițând doar câtorva aleși să facă scurte declarații publice.

Magyar „ține același discurs” la toate mitingurile sale și vorbește doar cu un număr limitat de instituții media, a spus Marki-Zay, concentrându-și comunicarea pe postările pe care le scrie el însuși pe Facebook. „Nu se teme să fie populist”, a adăugat el.

Restricționarea canalelor de comunicare ale partidului este „foarte inteligentă”, a spus Marki-Zay, deoarece înseamnă că „există mai puține motive de critică, mai puține motive pentru înregistrări falsificate și manipulate”.

Neutralizarea opoziției

În 2022, Marki-Zay a condus o coaliție largă, dar strategia s-a întors împotriva lui, coaliția destrămându-se în noaptea alegerilor pe fondul acuzațiilor de trădare.

Atunci Magyar a învățat a doua lecție esențială: pentru a-l înfrunta pe Orban, trebuia să unească întreaga opoziție într-o singură mișcare.

„Jumătate dintre ei sunt proști, cealaltă jumătate sunt trădători. Deci, de ce să ne mai ocupăm de vechea opoziție?”, a întrebat Marki-Zay.

Este „un lucru bun” că Magyar a ocolit partidele de opoziție existente, deoarece acum „nu are povara corupției și a reputației proaste” a acelor partide, a spus Marki-Zay.

Strategia a fost, de asemenea, inteligentă, deoarece sistemul electoral favorizează partidele mari, mai degrabă decât coalițiile celor mici.

Confruntat cu un sistem care oferă stimulente de finanțare publică partidelor care candidează independent, Magyar a făcut presiuni asupra tuturor celorlalte partide de opoziție să se retragă, acuzându-le că îl ajută pe Orban să se mențină la putere dacă nu se retrag.

Cei care nu s-au retras spun că au fost hărțuiți online de susținătorii partidului Tisza al lui Magyar, care a contestat în instanță și înregistrarea unor candidați.

Dar Magyar avea un alt motiv pentru a refuza colaborarea cu vechile partide de opoziție și pentru a împiedica pe oricine cu trecut politic să se alăture Tisza: se temea că aceștia ar putea fi sabotori și credea că o mare parte a opoziției era în cârdășie cu Orban și beneficia de pe urma status quo-ului.

„Era evident că existau persoane cheie care încercau să saboteze campania”, a declarat pentru Politico Gary Akos, managerul de campanie de lungă durată al lui Marki-Zay.

Deși primarul are încă rezerve în privința lui Magyar, el spune că speră ca acesta să câștige.

„În acest moment, sarcina lui este să învingă Fidesz și să-i bage pe toți acești criminali după gratii”, a spus Marki-Zay. „Dacă o va face, îi vom ridica o statuie aici, în Hódmezővásárhely, i-am promis asta”, adaugă el.

