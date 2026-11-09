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Alegeri prezidențiale în Franța: Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon își consolidează pozițiile în sondaje

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Marine Le Pen
Foto: Profimdia
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Din articol
Un peisaj politic tot mai polarizat în Franța

Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen și politicianul de stânga radicală Jean-Luc Melenchon își consolidează pozițiile în intențiile de vot înaintea alegerilor prezidențiale programate anul viitor, potrivit unui sondaj publicat luni. Rezultatele indică o polarizare tot mai accentuată a scenei politice din Franța, în contextul în care mandatul președintelui Emmanuel Macron se apropie de final, scrie Reuters.

Marine Le Pen, candidata partidului Rassemblement National (RN), ar obține între 34% și 36% din voturi în primul tur al alegerilor, în funcție de scenariul analizat de institutul Toluna Harris Interactive. Sondajul a fost realizat în perioada 3-5 noiembrie.

Rezultatele sunt apropiate de cele ale cercetării efectuate luna trecută, când Le Pen era creditată cu 35%-37% din intențiile de vot.

De cealaltă parte, Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga radicală La France Insoumise (LFI), ar intra în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate, cu un scor de 18% sau 19%.

Într-o eventuală confruntare directă în turul decisiv, Marine Le Pen l-ar învinge categoric pe Mélenchon, potrivit sondajului.

Un peisaj politic tot mai polarizat în Franța

Avansul celor doi politicieni vine în contextul în care al doilea și ultimul mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron se apropie de încheiere. Popularitatea scăzută a președintelui și dificultățile economice au slăbit centrul politic francez și au creat oportunități pentru formațiunile cu poziții mai radicale.

Jean-Luc Mélenchon și-a prezentat sâmbătă programul electoral pentru scrutinul prezidențial din primăvara anului viitor. Liderul LFI a criticat NATO și ceea ce a numit „războaiele americane" și a promis relansarea economiei prin măsuri de stimulare.

Mélenchon a candidat de trei ori la președinția Franței, în 2012, 2017 și 2022, fără să ajungă vreodată în turul al doilea.

Marine Le Pen a participat, la rândul său, la ultimele trei alegeri prezidențiale. În 2017 și 2022, ea a ajuns în turul decisiv, dar a pierdut de fiecare dată în fața lui Emmanuel Macron.

Editor : Ana Petrescu

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