Alegeri prezidențiale SUA 2020. Cine este principalul favorit în statele competitive în ziua alegerilor conform sondajelor

Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale să înceapă. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondență sau prin procedura de vot anticipat, un număr imens, comparabil deja cu 70% din numărul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au încheiat campaniile cu evenimente în state competitive importante pe care speră să le câștige pentru a își asigura victoria - Donald Trump a organizat mitingurile-i caracteristice în Michigan, în timp ce Joe Biden a vizitat Pennsylvania. Între timp, sondajele arată, conform agregărilor 270towin.com, o cursă în care favoritul este candidatul democrat - Joe Biden înregistrează nu numai un avans consistent în sondajele de la nivel național, dar și în unele dintre principalele state competitive.

Bătălia electorală se dă, în principal, pentru câteva state în care votul este extrem de strâns iar un eventual învingător nu este mereu previzibil. În aceste state, nici candidații democrați dar nici republicani nu se bucură de un sprijin categoric în rândul populației. În 2020, având în vedere istoricul electoral și datele sociologice și demografice, Biden și Trump se luptă pentru Arizona, Carolina de Nord, Florida, Georgia, Iowa, Maine – districtul electoral II, Michigan, Nebraska - districtul electoral II, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Texas, Wisconsin.

Celelalte state sunt considerate a fi deja în suita unuia dintre candidați, existând o probabilitate neglijabilă ca ele să își schimbe orientarea pe parcursul zilei de astăzi.

Harta electorală a Statelor Unite ale Americii. Colorate cu roșu aprins sunt statele care vor vota foarte probabil cu candidatul republican. Cu o nuanță mai deschisă de roșu este statul Texas, în care diferența dintre cei doi candidați s-a redus semnificativ și nu mai poate fi considerat un stat complet sigur pentru republicani. Cu albastru intens sunt colorate statele care vor vota, foarte probabil cu candidatul democrat, iar cu albastru deschis statele în care probabilitatea de a vota cu democratul este mare, dar scorul este cva mai strâns. Necolorate au rămas statele competitive, în care niciunul dintre candidați nu are un avantaj serios.

Joe Biden este favorit pentru o victorie în Colegiul Electoral

Candidatul democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden, este favorit să câștige majoritatea statelor competitive, multe dintre ele fiind esențiale pentru o posibilă victorie a lui Donald Trump. Toate aceste date nu sunt decât orientative, însă, iar rezultatul final poate să arate foarte diferit după numărarea voturilor. Astfel, conform celor de la FiveThirtyEight, agregatori de sondaje și statisticieni, Joe Biden are o șansă de 89% de a câștiga alegerile prezidențiale din 2020, în timp ce Trump are o șansă de doar 10%.

FiveThirtyEight a realizat 40.000 de simulări ale alegerilor prezidențiale cu ajutorul unui model statistic, iar un eșantion reprezentativ de 100 de astfel de rezultate arată că în 89 dintre cazuri Joe Biden ar câștiga alegerile cu un scor între 272 și și 460 de electori (cele două cifre se află la marginea intervalului statistic pentru o victorie Biden, deci cele mai improbabil în scenariul victoriei candidatului democrat). În 10 dintre cazuri ar câștiga Donald Trump, cu un scor posibil între 279 și 328 de electori. Dintre cele 100 de simulări, unul arată o egalitate perfectă între cei doi candidați de 269-269 electori.

Probabilitățile de victorie în alegerile prezidențiale americane din 2020 pentru fiecare dintre cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden, conform agregatorului FiveThirtyEight. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Joe Biden domină în sondaje în principalele state competitive în ziua alegerilor

În statele competitive, acolo unde lupta este cea mai grea și de câștigarea cărora depinde victoria în alegeri, situația rămâne favorabilă fostului vicepreședinte Joe Biden. Candidatul democrat își menține avansul puternic pe care l-a avut în sondaje pe tot parcursul anului, însă procentele nu pot fi considerate categorice în relație cu marja de eroare. Pe de altă parte, conform FiveThirtyEight, dacă am aplica aceeași eroare statistică a sondajelor din 2016, proporțional, la votul din 2020, tot Joe Biden ar fi învingător.

Pe de altă parte, Donald Trump își menține șansele de a câștiga câteva dintre statele competitive, însă nu pe acelea care i-ar asigura, fără discuție, victoria.

Arizona

Arizona este unul dintre statele cu un parcurs atipic în alegerile prezidențiale din 2020. Anterior un stat roșu în care republicanii au dominat alegerile la nivel prezidențial în toate alegerile din 2000 până în 2016, Arizona arată acum ca un stat competitiv în toată regula. Sondajele arată un ușor avans al lui Joe Biden de 2.2% în fața lui Trump. Modelul FiveThirtyEight arată o șansă de 68 din 100 pentru Joe Biden și de 32 din 100 pentru Donald Trump în ce privește victoria în Arizona. În 2016, Trump a câștigat alegerile în Arizona la o diferență de aproape patru procente. Arizona poate fi considerată unul dintre statele cruciale pentru Trump.

Probabilitatea de victorie în statul Arizona pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Carolina de Nord

Bătălia electorală din Carolina de Nord este ceva mai strânsă, sondajele aratând un avans absolut neglijabil al lui Joe Biden, de doar 0,3%. Modelul FiveThirtyEight arată, de asemenea, o posibilitate de câștig de 64 din 100 pentru Joe Biden. Carolina de Nord a fost câștigată de Donald Trump în 2016, la o diferență de aproximativ 3,6%. Donald Trump poate câștiga și fără acest stat, însă șansele sale s-ar diminua considerabil dacă l-ar pierde în favoarea lui Joe Biden, mai ales în contextul în care un vot favorabil pentru Biden în Carolina de Nord ar arăta o tendință națională favorabilă candidatului democrat.

Probabilitatea de victorie în statul Carolina de Nord pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Florida

Poreclită și „The Sunshine State”, Florida este unul dintre statele esențiale pentru victoria lui Donald Trump. Dacă pierde acest stat, președintele în exercițiu va trebui să își acopere deficitul de electori prin câștigarea celor trei state din zona „Rust Belt” - Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, state pe care Hillary Clinton le-a pierdut în 2016. Sondajele agregate ale 270towin și modelul statistic al celor de la FiveThirtyEight arată însă că Joe Biden este favorit în Florida. În sondaje, fostul vicepreședinte se bucură de un avans de 3,1% față de contracandidatul său, însă acest avans este în continuare în marja de eroare, iar rezultatul final ar putea să fie radical diferit. Modelul statistic arată o probabilitate de 69 din 100 pentru o victorie a lui Joe Biden.

Probabilitatea de victorie în statul Florida pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Georgia

Un alt fost stat roșu, Georgia a început să dea semne că va deveni un stat competitiv încă din 2016, când Hillary Clinton, candidata democraților de atunci, a sperat că îi poate da o lovitură devastatoare lui Donald Trump printr-o victorie surpriză acolo. Deși Trump a câștigat statul la o diferență de peste 5 procente în 2016, Georgia este considerată, astăzi, ca fiind un stat competitiv, iar sondajele arată un avantaj neglijabil pentru Joe Biden, de 0,2%. Modelul FiveThirtyEight arată o șansă în creștere de 58 din 100 pentru ca Biden să câștige statul, mult mai strâns. Dacă Biden câștigă Georgia, însă, șansele lui Trump de a mai putea reveni în aritmetica electorală se apropie de 0. Mai mult decât Florida sau Arizona, Georgia este fundamentală pentru eforturile lui Donald Trump. Georgia a fost câștigată de republicani în toate alegerile prezidențiale din 1996 până astăzi.

Probabilitatea de victorie în statul Georgia pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Iowa

Câștigată de președintele Barack Obama de două ori și de Donald Trump în 2016, Iowa este unul dintre statele considerate competitive în ultimii peste 20 de ani. În 2020, sondajele arată un avans pentru președintele Trump de 1,6%. Modelul FiveThirtyEight dă o șansă de 60 din 100 pentru ca Trump să câștige din nou cei 6 electori din Iowa.

Probabilitatea de victorie în statul Iowa pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Michigan

Unul dintre statele așa-zisului „Rust Belt” (puternic industrializate în trecut, dar care s-au confruntat în ultimii 25 de ani cu pierderea locurilor de muncă, dezindustrializare și mutarea producției în țări cu forță de muncă mai ieftină), Michigan a votat cu candidatul democrat la prezidențiale din 1992 până în 2016, când a optat pentru Donald Trump. Diferența de voturi din 2016 a fost de 0.23%, aproximativ 11.000 de votanți. În 2020, însă, sondajele arată că Michigan ar urma să voteze cu Joe Biden, acesta bucurându-se de un avans de 5,4%. FiveThirtyEight îi dă o șansă de 95 din 100 lui Biden. Michigan este un stat important pentru candidatul democrat, iar dacă acesta obține o victorie aici și în celelalte două state pierdute pentru prima oară de Clinton în 2016, Wisconsin și Pennsylvania, victoria sa în Colegiul Electoral ar fi aproape sigură.

Probabilitatea de victorie în statul Michigan pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

New Hampshire

Unul dintre ultimele state câștigate de Hillary Clinton în 2016, la o diferență foarte mică, de 0,37%, New Hampshire nu a mai votat pentru un republican din 2000, când i-a acordat electorii lui George W. Bush. Având în vedere însă diferența mică la precedentele alegeri, New Hampshire este considerat un stat competitiv. Conform sondajelor Joe Biden are un avans confortabil de 11 procente în fața lui Trump, iar FiveThirtyEight dă o șansă de 89% pentru victoria fostului vicepreședinte.

Probabilitatea de victorie în statul New Hampshire pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Ohio

Deși rezultatul în multe dintre scrutinele electorale prezidențiale americane precedent a fost rareori ușor de prezis, unul dintre statele considerate competitive, urmărește îndeaproape rezultatul alegerilor prezidențiale la nivel național. De la alegerile prezidențiale din 1964, disputate între președintele democrat în funcție Lyndon B. Johnson și republicanul Barry Goldwater, statul Ohio a votat de fiecare dată cu câștigătorul din colegiul electoral al alegerilor. În ultimii ani, însă, Ohio a început să devină din ce în ce mai partizan, predicțiile fiind că acest stat va deveni, începând cu 2020 un stat roșu. În sondaje, Donald Trump conduce în Ohio cu 0,9%, iar FiveThirtyEight dă o șansă de 55 din 100 pentru Donald Trump pentru o victorie în acest stat.

Probabilitatea de victorie în statul Ohio pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Pennsylvania

Pennsylvania un alt stat din „Rust Belt” care a trecut la republicani în 2016, după o lungă istorie de vot al democraților. Pennsylvania este foarte importantă pentru ambii candidați. Cu o victorie aici, Donald Trump are aproape asigurat al doilea mandat, în contextul în care un vot favorabil pentru președinte în Pennsylvania ar însemna o tendință favorabilă pentru el și în alte state importante. Conform sondajelor, însă, Biden conduce cu 3,7% după agregările 270towin.com, iar modelul FiveThirtyEight dă o șansă de 84 din 100 pentru Biden.

Probabilitatea de victorie în statul Pennsylvania pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Texas

Texas este un stat atipic pentru 2020, mai ales în contextul în care acesta a votat ultima oară pentru un democrat în 1976, când i-a acordat electorii săi lui Jimmy Carter. Un stat roșu prin definiție, Texas a fost câștigat de Trump confortabil în 2016 la o diferență de 9 procente. Evoluțiile demografice sugerează, însă, că statul se îndreaptă cu viteză spre a deveni un stat competitiv, chiar dacă în 2020 Donald Trump va fi cel mai probabil victorios aici. În sondaje, Trump are un avans de 1,2%. Șansele lui Biden de a câștiga Texas sunt, însă, cele mai mari ale unui democrat din ultimii 20-24 de ani. În scenariul foarte improbabil în care câștigă Texas, Biden are asigurată victoria în Colegiul Electoral.

Probabilitatea de victorie în statul Texas pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

Wisconsin

Înainte de 2016, Wisconsin a votat ultima oară pentru un republican în 1984, când voturile sale s-au îndreptat spre Ronald Reagan. Un alt stat „Rust Belt”, Wisconsin a fost câștigat de Trump în 2016 la o diferență de 0,77%. În 2020, sondajele îi sunt foarte confortabile lui Biden, al cărui avans este de 9,2%. Modelul FiveThirtyEight arată o posibilă victorie a lui Biden în 94 dintre cele 100 de scenarii, în timp ce președintele în exercițiu câștigă în doar 6.

Probabilitatea de victorie în statul Wisconsin pentru Donald Trump sau Joe Biden în alegerile prezidențiale americane din 2020. Foto: Captură fivethirtyeight.com

