Live TV

Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing

Data publicării:
555566490_122255231684078432_6242708732659855882_n
FOTO: Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri, împreună cu cei doi copii, pentru a putea vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău. Ana este dată drept exemplu de autoritățile de peste Prut pentru „o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară”.

„Distanța nu oprește dorința de a face auzită vocea cetățenilor noștri! Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km din Changsha până la Beijing, împreună cu copilașii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot. Exemplul Anei este o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă”, a transmis Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău au mulțumit tuturor moldovenilor care parcurg sute sau mii de kilometri, în Diaspora, pentru a putea vota la alegerile parlamentare.

„Le mulțumim tuturor celor care, asemenea Anei, depășesc distanțele, pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează și fiecare gest de responsabilitate inspiră”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, o altă familie

Ana nu a fost singurul exemplu dat de autoritățile din Moldova. Alexandra, studentă în Statele Unite, aflată temporar într-un schimb de experiență în Hong Kong, a venit special la Beijing pentru a putea vota.

„Distanțele nu sunt un obstacol atunci când vine vorba de datoria civică! Alexandra, studentă în Statele Unite, aflată temporar într-un program de schimb de experiență în Hong Kong. , a venit special la Beijing, pentru a-și exercita dreptul de vot. Prin gestul ei, ne amintește tuturor cât de prețios este acest drept și cât de mult contează implicarea fiecărui cetățean, indiferent unde se află în lume”, arată Ambasada Republicii Moldova la Beijing.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primul vot la Ambasada Republicii Moldova din China a fost al unui student IT, stabilit de mai mulți ani în Beijing. Acesta s-a trezit la 6 dimineață pentru a putea veni să își exercite dreptul.

„Primul vot a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din China. Marin, student IT, stabilit de mai mulți ani la Beijing, trezindu-se la 6 dimineața, Duminică, s-a prezentat la Ambasadă la prima oră pentru a-și îndeplini datoria de cetățean. Prin acest gest, a fost inaugurat oficial procesul electoral pentru cetățenii noștri din diaspora. Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent de distanțe, aleg să-și exercite dreptul la vot și îi așteptăm cu drag pe toți moldovenii din străinătate la urne”, au transmis autoritățile moldovene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, o altă familie a parcurs 2.000 de kilometri din Honk Kong până la Beijing pentru a putea.

„Unitatea familiei și dragostea de țară trec peste distanțe! Familia Vitalie și Irina, împreună cu fiul lor, au parcurs aproape 2.000 km din Hong Kong până la Beijing pentru a-și exercita dreptul de vot. Gestul lor este o mărturie vie a responsabilității civice și a legăturii puternice cu Republica Moldova , demonstrând că dorința de a contribui la viitorul țării depășește distanțele și efortul drumului. Mulțumim tuturor compatrioților care, asemenea familiei Vitalie și Irina, depășesc mii de kilometri pentru a participa la procesul electoral. Fiecare vot contează și apropie diaspora de casă”, susține Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
su-57
5
Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare...
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Digi Sport
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii votează pentru viitorul...
Pete Hegseth
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
flacari si cladiri daramate dupa un atac in kiev
„Un nou atac masiv”. Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra...
Ultimele știri
ONU a impus din nou sancţiuni Iranului după zece ani, din cauza dosarului nuclear
REZULTATE LOTO - Duminică, 28 septembrie 2025. La 6/49 și Joker sunt în joc reporturi de milioane de euro
Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
traian basescu
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Scenarii de fraudare a votului
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova.
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Când ar putea să apară rezultatele finale: explicațiile Comisiei Electorale de la Chișinău
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Putin caută fisuri în apărarea Europei. Exemplul Moldovei, unde lupta de destabilizare se duce fără mănuși
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe Maia Sandu dacă pro-rușii vor controla Parlamentul
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Cât costă să ridici o casă de 100 de metri pătrați la gri, în toamna lui 2025
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, primele fotografii de la nuntă. Imaginile inedite i-au impresionat pe fani:„Să...
Film Now
„The Rock” și latura lui sensibilă. Dwayne Johnson, apariție rară pe covorul roșu alături de fiica sa cea...
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie?
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Orlando Bloom, adevărul despre transformarea „nebunească” pentru rolul din „The Cut”. A slăbit 14 kilograme...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...