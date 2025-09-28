Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri, împreună cu cei doi copii, pentru a putea vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău. Ana este dată drept exemplu de autoritățile de peste Prut pentru „o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară”.

„Distanța nu oprește dorința de a face auzită vocea cetățenilor noștri! Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km din Changsha până la Beijing, împreună cu copilașii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot. Exemplul Anei este o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă”, a transmis Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău au mulțumit tuturor moldovenilor care parcurg sute sau mii de kilometri, în Diaspora, pentru a putea vota la alegerile parlamentare.

„Le mulțumim tuturor celor care, asemenea Anei, depășesc distanțele, pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează și fiecare gest de responsabilitate inspiră”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.

Ana nu a fost singurul exemplu dat de autoritățile din Moldova. Alexandra, studentă în Statele Unite, aflată temporar într-un schimb de experiență în Hong Kong, a venit special la Beijing pentru a putea vota.

„Distanțele nu sunt un obstacol atunci când vine vorba de datoria civică! Alexandra, studentă în Statele Unite, aflată temporar într-un program de schimb de experiență în Hong Kong. , a venit special la Beijing, pentru a-și exercita dreptul de vot. Prin gestul ei, ne amintește tuturor cât de prețios este acest drept și cât de mult contează implicarea fiecărui cetățean, indiferent unde se află în lume”, arată Ambasada Republicii Moldova la Beijing.

Primul vot la Ambasada Republicii Moldova din China a fost al unui student IT, stabilit de mai mulți ani în Beijing. Acesta s-a trezit la 6 dimineață pentru a putea veni să își exercite dreptul.

„Primul vot a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din China. Marin, student IT, stabilit de mai mulți ani la Beijing, trezindu-se la 6 dimineața, Duminică, s-a prezentat la Ambasadă la prima oră pentru a-și îndeplini datoria de cetățean. Prin acest gest, a fost inaugurat oficial procesul electoral pentru cetățenii noștri din diaspora. Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent de distanțe, aleg să-și exercite dreptul la vot și îi așteptăm cu drag pe toți moldovenii din străinătate la urne”, au transmis autoritățile moldovene.

De asemenea, o altă familie a parcurs 2.000 de kilometri din Honk Kong până la Beijing pentru a putea.

„Unitatea familiei și dragostea de țară trec peste distanțe! Familia Vitalie și Irina, împreună cu fiul lor, au parcurs aproape 2.000 km din Hong Kong până la Beijing pentru a-și exercita dreptul de vot. Gestul lor este o mărturie vie a responsabilității civice și a legăturii puternice cu Republica Moldova , demonstrând că dorința de a contribui la viitorul țării depășește distanțele și efortul drumului. Mulțumim tuturor compatrioților care, asemenea familiei Vitalie și Irina, depășesc mii de kilometri pentru a participa la procesul electoral. Fiecare vot contează și apropie diaspora de casă”, susține Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.

