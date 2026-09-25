Live TV

Alegeri tensionate în Brazilia: „Trump vrea să colonizeze țara”. Campania lui Lula îl acuză că urmărește acapararea resurselor naturale

Data publicării:
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președintele american Donald Trump.
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Campania președintelui Luiz Inácio Lula da Silva îl acuză pe Donald Trump că încearcă să influențeze alegerile prezidențiale din Brazilia pentru a favoriza candidatura lui Flávio Bolsonaro și pentru a obține acces la resursele naturale ale țării. Acuzațiile apar într-un spot electoral în care echipa lui Lula susține că liderul de la Casa Albă vrea să „colonizeze” Brazilia și „să-i ia bogățiile”. Departamentul de Stat al SUA respinge acuzațiile de ingerință și le califică drept nefondate, relatează The Guardian.

„Flávio Bolsonaro este candidatul lui Trump, iar Trump vrea să colonizeze Brazilia, să ne ia bogățiile, să ne fure viitorul și să ne lase fără nimic”, le spune telespectatorilor naratoarea în videoclipul de un minut.

Departamentul de Stat a negat că SUA ar interveni în alegerile din Brazilia. „Orice insinuare privind un «complot» menit să submineze alegerile unei națiuni democratice este o minciună fără temei”, a transmis instituția luna trecută.

Într-o postare pe X, Lula l-a acuzat pe Bolsonaro că vrea „să predea Statelor Unite resursele noastre naturale”.

„Dacă ar depinde de el, Brazilia ar deveni din nou o colonie”, a adăugat actualul președinte de stânga.

Cu puțin peste o săptămână înaintea primului tur, programat pentru 4 octombrie, Lula și Bolsonaro sunt la egalitate în sondaje. Dacă niciun candidat nu obține mai mult de jumătate din voturi, al doilea tur va avea loc pe 25 octombrie.

În ultimele săptămâni, în Brazilia și în afara ei au crescut îngrijorările legate de ceea ce este perceput drept o încercare a Washingtonului de a influența rezultatul alegerilor prin presiuni diplomatice și economice, inclusiv prin taxe vamale de 25% aplicate importurilor din Brazilia.

La Adunarea Generală a ONU de la New York, Lula a criticat indirect săptămâna aceasta presupusa ingerință americană. „Nu le vom permite dușmanilor democrației, din interior sau din exterior, să atace voința poporului. Democrația braziliană le aparține brazilienilor”, le-a spus el delegaților.

Tot săptămâna aceasta, zeci de membri democrați ai Congresului american i-au scris secretarului de stat Marco Rubio pentru a denunța „aparenta încercare” a administrației Trump de a interveni în alegerile din Brazilia și, posibil, de a le submina. Ei au descris acțiunile drept „o campanie susținută, desfășurată pe mai multe planuri, de ingerință și destabilizare în Brazilia”.

Naratoarea spotului electoral al lui Lula face referire la o serie de relatări recente din presă despre presupuse acte de ingerință ale SUA.

Printre acestea se numără informații despre presupusa implicare a marilor companii de tehnologie, precum și despre un document confidențial transmis autorităților electorale de agenția braziliană de informații, care avertizează asupra unui nivel „critic” al riscului de ingerință americană. Spotul amintește și afirmațiile recente privind legături între campania lui Bolsonaro și Rockbridge, o rețea conservatoare de donatori cofondată de vicepreședintele american JD Vance.

Éden Valadares, secretarul pentru comunicare al Partidului Muncitorilor (PT), formațiunea lui Lula, a declarat că spotul face parte din eforturile de a „avertiza poporul brazilian” cu privire la campania americană motivată ideologic. „Nu credem că va avea succes, dar nici nu vom sta cu mâinile în sân”, a spus Valadares.

„Președintele Lula ne-a cerut [...] să mobilizăm societatea braziliană [...] și să reacționăm în stradă”, a adăugat el. Potrivit lui Valadares, pentru această duminică sunt pregătite evenimente în întreaga țară.

Temerile privind o ingerință a SUA nu se limitează la stânga braziliană. Un alt candidat de dreapta la alegeri, Renan Santos, a criticat săptămâna aceasta comportamentul lui Trump și a spus că nu vrea ca Brazilia să devină un stat vasal al SUA. „Vor să intervină în alegerile din Brazilia ca să obțină contracte avantajoase privind pământurile rare”, a susținut Santos într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Amintind de invazia americană în Venezuela din ianuarie, Santos a adăugat: „Nu vreau să văd America Latină transformată într-un protectorat american”.

În scrisoarea trimisă vineri lui Rubio, congresmenii democrați au afirmat că, „în loc să contribuie la apărarea democrației braziliene”, SUA „acționează ca un factor de ingerință și destabilizare”, folosind presiuni diplomatice, economice și politice care riscă să slăbească instituțiile democratice ale țării, să submineze încrederea în procesul electoral brazilian și să afecteze și mai mult relația cu un aliat strategic și partener comercial al SUA.

Ei l-au întrebat pe Rubio dacă administrația Trump se angajează să respecte procesul electoral din Brazilia și au cerut un răspuns până la 1 octombrie. Departamentul de Stat nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
gindeanu 2
2
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
sorin grindeanu
3
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
4
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
5
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Massoud Pezeshkian
Președintele iranian Massoud Pezeshkian, mesaj pentru Trump: „Este de datoria Americii să decidă dacă vrea să pună capăt” războiului
Donald Trump Injured During Shooting At Campaign Rally In Butler, PA
Unul dintre bărbaţii răniţi în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 2024 a murit. „Un adevărat patriot american”
Donald J. Trump Meets With Xi Jinping During State Visit In Washington DC - 24 Sep 2026
Summit la Casa Albă: Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației SUA-China, cu Elon Musk și Jensen Huang la masă
Inteligența artificială
SUA resping „controlul global” al inteligenței artificiale. Restul lumii caută soluții pentru securizarea tehnologiei
US First Lady Melania Trump visits Ashe County school
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism. Ce crede soțul ei despre acest sistem politic
Recomandările redacţiei
nicusor dan si siegfried muresan
Zi crucială pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan se...
carburanti scumpi
Scumpiri record ale carburanților: motorina a depășit pragul de 11...
toamna soare meteo vreme getty
Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru...
copil disparut
Căutările copilului de 4 ani dispărut din Bacău continuă: 250 de...
Ultimele știri
China reactivează „diplomația panda”: Xi Jinping trimite îi trimite pe Ping Ping şi Fu Shuang în SUA, ca „emisari ai prieteniei”
Iranul a prezentat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ce condiții pune Teheranul
Liga Națiunilor. Suedia – România, primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner. Surprize în primul 11
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, la un pas să se împiedice la un eveniment. Cum a reacționat prințesa când o femeie a călcat-o...
Cancan
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Fanatik.ro
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
România debutează în Liga Națiunilor: de ce fiecare punct cu Suedia, Polonia și Bosnia poate decide...
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei