Alegeri tensionate în Brazilia: „Trump vrea să colonizeze țara”. Campania lui Lula îl acuză că urmărește acapararea resurselor naturale

Campania președintelui Luiz Inácio Lula da Silva îl acuză pe Donald Trump că încearcă să influențeze alegerile prezidențiale din Brazilia pentru a favoriza candidatura lui Flávio Bolsonaro și pentru a obține acces la resursele naturale ale țării. Acuzațiile apar într-un spot electoral în care echipa lui Lula susține că liderul de la Casa Albă vrea să „colonizeze” Brazilia și „să-i ia bogățiile”. Departamentul de Stat al SUA respinge acuzațiile de ingerință și le califică drept nefondate, relatează The Guardian.

„Flávio Bolsonaro este candidatul lui Trump, iar Trump vrea să colonizeze Brazilia, să ne ia bogățiile, să ne fure viitorul și să ne lase fără nimic”, le spune telespectatorilor naratoarea în videoclipul de un minut.

Departamentul de Stat a negat că SUA ar interveni în alegerile din Brazilia. „Orice insinuare privind un «complot» menit să submineze alegerile unei națiuni democratice este o minciună fără temei”, a transmis instituția luna trecută.

Într-o postare pe X, Lula l-a acuzat pe Bolsonaro că vrea „să predea Statelor Unite resursele noastre naturale”.

„Dacă ar depinde de el, Brazilia ar deveni din nou o colonie”, a adăugat actualul președinte de stânga.

Cu puțin peste o săptămână înaintea primului tur, programat pentru 4 octombrie, Lula și Bolsonaro sunt la egalitate în sondaje. Dacă niciun candidat nu obține mai mult de jumătate din voturi, al doilea tur va avea loc pe 25 octombrie.

În ultimele săptămâni, în Brazilia și în afara ei au crescut îngrijorările legate de ceea ce este perceput drept o încercare a Washingtonului de a influența rezultatul alegerilor prin presiuni diplomatice și economice, inclusiv prin taxe vamale de 25% aplicate importurilor din Brazilia.

La Adunarea Generală a ONU de la New York, Lula a criticat indirect săptămâna aceasta presupusa ingerință americană. „Nu le vom permite dușmanilor democrației, din interior sau din exterior, să atace voința poporului. Democrația braziliană le aparține brazilienilor”, le-a spus el delegaților.

Tot săptămâna aceasta, zeci de membri democrați ai Congresului american i-au scris secretarului de stat Marco Rubio pentru a denunța „aparenta încercare” a administrației Trump de a interveni în alegerile din Brazilia și, posibil, de a le submina. Ei au descris acțiunile drept „o campanie susținută, desfășurată pe mai multe planuri, de ingerință și destabilizare în Brazilia”.

Naratoarea spotului electoral al lui Lula face referire la o serie de relatări recente din presă despre presupuse acte de ingerință ale SUA.

Printre acestea se numără informații despre presupusa implicare a marilor companii de tehnologie, precum și despre un document confidențial transmis autorităților electorale de agenția braziliană de informații, care avertizează asupra unui nivel „critic” al riscului de ingerință americană. Spotul amintește și afirmațiile recente privind legături între campania lui Bolsonaro și Rockbridge, o rețea conservatoare de donatori cofondată de vicepreședintele american JD Vance.

Éden Valadares, secretarul pentru comunicare al Partidului Muncitorilor (PT), formațiunea lui Lula, a declarat că spotul face parte din eforturile de a „avertiza poporul brazilian” cu privire la campania americană motivată ideologic. „Nu credem că va avea succes, dar nici nu vom sta cu mâinile în sân”, a spus Valadares.

„Președintele Lula ne-a cerut [...] să mobilizăm societatea braziliană [...] și să reacționăm în stradă”, a adăugat el. Potrivit lui Valadares, pentru această duminică sunt pregătite evenimente în întreaga țară.

Temerile privind o ingerință a SUA nu se limitează la stânga braziliană. Un alt candidat de dreapta la alegeri, Renan Santos, a criticat săptămâna aceasta comportamentul lui Trump și a spus că nu vrea ca Brazilia să devină un stat vasal al SUA. „Vor să intervină în alegerile din Brazilia ca să obțină contracte avantajoase privind pământurile rare”, a susținut Santos într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Amintind de invazia americană în Venezuela din ianuarie, Santos a adăugat: „Nu vreau să văd America Latină transformată într-un protectorat american”.

În scrisoarea trimisă vineri lui Rubio, congresmenii democrați au afirmat că, „în loc să contribuie la apărarea democrației braziliene”, SUA „acționează ca un factor de ingerință și destabilizare”, folosind presiuni diplomatice, economice și politice care riscă să slăbească instituțiile democratice ale țării, să submineze încrederea în procesul electoral brazilian și să afecteze și mai mult relația cu un aliat strategic și partener comercial al SUA.

Ei l-au întrebat pe Rubio dacă administrația Trump se angajează să respecte procesul electoral din Brazilia și au cerut un răspuns până la 1 octombrie. Departamentul de Stat nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii.

Editor : Ș.A.