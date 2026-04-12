Live TV

Video Alegeri Ungaria 2026. Acuzații de turism electoral din Transilvania. Un microbuz cu numere de România, filmat în circumscripție Fidesz

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-04-12 195750
Foto: captură video Anita Trobert/ Facebook

Activiști plătiți din Transilvania au fost transportați la Gárdony cu microbuze care aveau numere de înmatriculare din România, probabil pentru a face campanie alături de candidatul Fidesz, la alegerile din Ungaria, notează Telex. Într-un videoclip postat sâmbătă pe Facebook se poate vedea un microbuz alb, lângă care se află un bărbat care, la întrebarea autorului videoclipului, a spus că aduc tineri din Transilvania pentru a vota în campania lui Zoltán Tessely, deputatul circumscripției nr. 3 din județul Fejér. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Din păcate, acești compatrioți ai noștri ar putea chiar să voteze acolo, dacă se înregistrează la acel apartament neterminat din Gárdony, unde, potrivit localnicilor, au fost cazați”, a scris autorul postării de pe Facebook, care a fost distribuită și de Zoltán Bagó, primarul orașului Kalocsa. Acesta a scris că și în orașul său există un astfel de fenomen, acolo pensiunea Piros Arany fiind locul de cazare al acestor activiști. 

Unul dintre cititorii Telex a aflat despre aceste evenimente doar de pe Facebook și nu a putut oferi mai multe informații în acest sens. Totuși, el a adăugat că și în Kalocsa se acordă o atenție deosebită pentru a preveni fraudele, iar pe stradă a văzut mai mulți polițiști patrulând. 

  

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Ivan Savvidis, mesaj deosebit în prima zi de Paște, după promisiunea de 8.000.000 de euro făcută lui Răzvan...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...