Activiști plătiți din Transilvania au fost transportați la Gárdony cu microbuze care aveau numere de înmatriculare din România, probabil pentru a face campanie alături de candidatul Fidesz, la alegerile din Ungaria, notează Telex. Într-un videoclip postat sâmbătă pe Facebook se poate vedea un microbuz alb, lângă care se află un bărbat care, la întrebarea autorului videoclipului, a spus că aduc tineri din Transilvania pentru a vota în campania lui Zoltán Tessely, deputatul circumscripției nr. 3 din județul Fejér.

„Din păcate, acești compatrioți ai noștri ar putea chiar să voteze acolo, dacă se înregistrează la acel apartament neterminat din Gárdony, unde, potrivit localnicilor, au fost cazați”, a scris autorul postării de pe Facebook, care a fost distribuită și de Zoltán Bagó, primarul orașului Kalocsa. Acesta a scris că și în orașul său există un astfel de fenomen, acolo pensiunea Piros Arany fiind locul de cazare al acestor activiști.

Unul dintre cititorii Telex a aflat despre aceste evenimente doar de pe Facebook și nu a putut oferi mai multe informații în acest sens. Totuși, el a adăugat că și în Kalocsa se acordă o atenție deosebită pentru a preveni fraudele, iar pe stradă a văzut mai mulți polițiști patrulând.

