Video Alegeri Ungaria. Un apropiat al guvernului Orban publică „un plan intern” în engleză prin care acuză Tisza de pregătirea unor violențe

peter magyar alegeri ungaria
Duminică dimineață, Index, Mandiner, Hirado.hu și Origó au relatat despre „documentul intern scurs” care prezintă detalii – în limba engleză – că, în seara alegerilor, Péter Magyar ar trebui să anunțe o victorie înainte de rezultatele oficiale, iar în caz de înfrângere să pregătească demonstrații violente, potrivit Telex

Balázs Csercsa a distribuit pe Facebook presupusul plan de acțiune. Csercsa a fost liderul grupului de lucru al Tisza în rândul bisericilor. El a părăsit grupul în ianuarie, iar de atunci a criticat dur partidul lui Péter Magyar și a devenit un actor obișnuit în mass-media apropiată de guvern. 

„Planul de acțiune al Zilei Alegerilor”, scris în limba engleză, include: 

- în urma exemplului lui Donald Trump, Péter Magyar trebuie declarat câștigător înainte de rezultatul oficial; 

- aceasta ar putea fi baza acuzației că „voturile numărate ulterior sunt rezultatul fraudei electorale”; 

- „acesta ar putea fi punctul de plecare pentru o serie de evenimente similare cu cel care a avut loc în Piața Maidan din Ucraina în 2014, care a dus la o schimbare a regimului”. 

Planul prevede că dacă „rezultatele sunt nefavorabile, echipe prestabilite, organizate, trebuie să fie chemate să se adune în marile noduri urbane și pe rutele de transport public” și, dacă „mulțimea se confruntă cu ofițerii legii, trebuie să fie provocați în mod deliberat”, iar „pregătirile trebuie să fie pentru a menține o demonstrație de mai multe zile”, se arată în text, adăugând că „se poate aștepta o asistență semnificativă din partea Comisiei Europene și a guvernului german”, arată Telex. 

Péter Magyar a reacționat pe Facebook la începutul după-amiezii, spunând că „întreaga comunitate a Tisza și maghiarii care ne susțin ne așteaptă cu nerăbdare, cu încredere și în mod pașnic. Datele de participare pe timp de zi arată clar ceea ce știam deja. Astăzi este celebrarea referendumului privind schimbarea regimului, care va fi inclus în cărțile de istorie maghiare”. 

„Este o sperietură comună a Fidesz și o minciună că cineva s-ar pregăti pentru demonstrații violente sau pentru a fura voturi după închiderea urnelor. 

Astfel de știri false sunt doar incitări și minciuni obișnuite, slabe și disperate ale lui Fidesz”, a spus el. 

