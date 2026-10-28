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Analiză Alegerile din Israel, prin ochii vecinilor: puțini se așteaptă la un moment de cotitură, dar rezultatul influențează războiul cu Iranul

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israel harta orientul mijlociu
Foto: Profimedia
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Pentru mulți israelieni, alegerile de marți reprezintă un moment decisiv pentru viitorul țării lor. Pentru vecinii Israelului din Orientul Mijlociu, miza pare cu totul diferită, scrie The New York Times într-o analiză.

Puțini se așteaptă ca alegerile - indiferent cine va ieși în cele din urmă câștigător - să reprezinte un punct de cotitură pentru regiune sau să schimbe fundamental doctrina de securitate a Israelului, spun analiștii. Această doctrină, care s-a înăsprit de la atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, include paralizarea guvernului iranian, ocuparea unor zone din Liban și Siria și, adesea, favorizarea forței militare în detrimentul diplomației.

Deși este puțin probabil ca rezultatul alegerilor să determine Israelul să-și schimbe cursul, acesta ar putea decide până unde este pregătită țara să-și ducă ambițiile regionale.

Realeagerea prim-ministrului Benjamin Netanyahu, susținut de partenerii săi de coaliție de extremă dreapta, l-ar putea încuraja să escaladeze din nou conflictul cu Iranul și să îndepărteze și mai mult diplomația cu vecinii Israelului, au afirmat analiștii.

Iar atât în Liban, cât și în Siria, unde forțele israeliene au stabilit și extins în ultimii doi ani zone tampon controlate militar, o victorie a lui Netanyahu ar putea determina Israelul să-și consolideze sau să-și extindă și mai mult ocupația.

Chiar dacă coaliția lui Netanyahu nu va câștiga, mulți din regiune nu văd „nicio diferență strategică majoră vizibilă între candidați”, a declarat Paul Salem, asociat senior non-rezident la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Ei nu văd o diferență semnificativă în ceea ce privește politica de apărare proactivă pe care Israelul insistă să o mențină — zonele ocupate din Siria, din Liban, din Gaza și din Cisiordania, care nu fac decât să sporească instabilitatea la nivel regional”, a adăugat el.

Același lucru este valabil și în privința statalității palestiniene, care rămâne o perspectivă îndepărtată, indiferent de rezultatul alegerilor. Aceasta a constituit o problemă centrală pentru vecinii Israelului și pentru eforturile conduse de SUA de a normaliza relațiile dintre Israel și țările din Golf.

Arabia Saudită și alte țări au afirmat că orice acord cu Israelul ar necesita crearea unui stat palestinian. Însă, având în vedere că susținătorii israelieni ai soluției cu două state sunt acum marginalizați pe scena politică, un astfel de acord pare mai îndepărtat ca niciodată.

În Iran, rezultatul alegerilor din Israel ar putea avea consecințe mai imediate. Deși este puțin probabil ca ostilitatea Israelului față de Teheran să se schimbe, indiferent de cine se află la putere, o schimbare a conducerii ar putea modifica cursul războiului.

Înaintea alegerilor, Netanyahu a încercat să-și mobilizeze baza electorală afirmând că el este persoana pe care președintele Trump o dorește alături de el pentru a „duce treaba la bun sfârșit odată pentru totdeauna”.

Oficialii iranieni consideră că o victorie a lui Netanyahu ar putea prelungi campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, ducând la un conflict și mai îndelungat, spun analiștii. Și nu există niciun semn clar din partea opoziției că ar intenționa să limiteze confruntarea Israelului cu Iranul.

Abordarea actuală a Israelului față de Iran „reprezintă o amenințare majoră la adresa securității și chiar a existenței Iranului”, a declarat Hadi Borhani, profesor de studii israeliene la Universitatea din Teheran. „Din această perspectivă, realegerea lui Netanyahu reprezintă o amenințare la adresa integrității teritoriale a Iranului în ansamblu.”

Editor : B.E.

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