Aleksandar Vucic admite că Lista Studenţilor, din opoziţie, a câştigat alegerile anticipate desfăşurate duminică în Serbia, transmit agenţiile internaţionale de presă.

„Încă nu avem rezultate finale, pe baza unui eşantion... este clar că am pierdut aceste alegeri, Lista Studenţilor a câştigat, ei vor avea între 135 şi 140 de mandate, iar noi vom avea 105, nimeni altcineva nu a intrat în parlament”, a declarat Vucic, potrivit Agerpres.

Aleksandar Vucic, din Serbia, a recunoscut înfrângerea în fața unei mișcări de protest conduse de studenți, în cadrul unor alegeri istorice care au avut loc duminică și care pun capăt lungii sale domnii la putere și marchează începutul unei noi ere politice în această țară balcanică.

Străzile din Belgrad au izbucnit în sărbătoare după anunțul lui Vucic, mașinile claxonând, iar studenții strigând „victorie” și „e terminat”, transmite Reuters.

Prezența a fost mult peste așteptări la alegerile parlamentare anticipate din Serbia.

Alegerile anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au loc după aproape doi ani de demonstraţii conduse de studenţi împotriva corupţiei şi a autoritarismului, declanşate de moartea a 16 persoane în 2024, când copertina unei gări s-a prăbuşit în oraşul Novi Sad.

De atunci, studenţii au câştigat un sprijin larg, devenind cea mai mare ameninţare la adresa lui Vucic de când acesta a devenit prim-ministru în 2014 şi apoi preşedinte în 2017.

Editor : A.C.