Aleksandar Vucic: Toate războaiele care au loc acum în lume au început odată cu atacarea Serbiei

Toate războaiele care au loc acum în lume, toate violenţele şi anularea principiilor şi a legilor nu au început ieri, ci pe 24 martie 1999, odată cu atacarea Serbiei, ceea ce a marcat încetarea dreptului şi ordinii internaţionale, a justiţiei şi a adevărului, a declarat preşedintele sârb Aleksandar Vucic, transmite miercuri Tanjug.

Vucic a participat marţi seară la un eveniment comemorativ în onoarea victimelor acţiunilor din urmă cu 27 de ani ale NATO contra fostei Republici Federale a Iugoslaviei, din care Serbia făcea parte la acea vreme.

„Astăzi putem spune că vedem lucrurile mult mai clar acum şi că nu mai există niciun dubiu şi că totul este limpede ca cristalul. Toate războaiele care au loc în lume, toată violenţa de astăzi şi anularea principiilor nu au început ieri - ele au început pe 24 martie 1999. Şi dacă cineva se întreabă astăzi de ce este încălcat dreptul internaţional, singurul răspuns corect şi adevărat este: din cauza permisiunii care a fost emisă pentru asta pe 24 martie 1999”, a spus şeful statului sârb la Vranje (sudul ţării), potrivit Agerpres.

Aleksandar Vucic a continuat: „De ce este impusă ordinea prin forţă şi bombe? De ce sunt ucise oficialităţi şi civili, de ce sunt distruse infrastructuri şi oraşe întregi, de ce este executat public orice tip de umanitate şi empatie? Există un singur răspuns: din cauza lui 24 martie 1999”.

Potrivit preşedintelui sârb, 24 martie 1999 este nu doar ziua în care a început bombardarea unei ţări libere şi suverane, dar şi o zi care a marcat sfârşitul ordinii internaţionale, al justiţiei, al adevărului şi al compasiunii.

Bombardamentele din primăvara anului 1999 asupra fostei Republicii Federale a Iugoslaviei au fost efectuate de 19 state membre ale NATO. Atacurile ţărilor aliate au durat aproximativ 11 săptămâni şi au cauzat moartea a 1.002 soldaţi ai armatei iugoslave şi a circa 2.500 de civili. Alte aproximativ 10.000 de persoane au fost rănite.

