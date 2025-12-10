Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra

Regatul Unit a sancţionat mai multe entităţi implicate într-o „manipulare” a unor informaţii, realizată de către Rusia, şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva regatului, a anunţat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Canalul Telegram Rybar - apropiat armatei ruse - „foloseşte tactici de manipulare clasice ale Kremlinului, şi anume false «anchete» şi conţinut generat de AI (inteligenţa artificială) cu scopul de a orienta o versiune a evenimentelor internaţionale în favoarea Rusiei”, a denunţat şefa diplomaţiei britanice, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Ea a făcut aceste acuzații într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, cu ocazia marcării a 100 de ani de la Acordurile de la Locarno - semnate de mai multe ţări europene în 1925, privind frontierele Germaniei.

„Rybar, care se dă drept un organism independent, este în realitate coordonat în parte de către administraţia prezidenţială” rusă şi „colaborează cu membri ai serviciilor ruse de informaţii”, a precizat Yvette Cooper.

Dughin, sancționat

Londra sancţionează de asemenea Fundaţia Pravfond, pe care o suspectează de finanţarea unor proiecte de dezinformare şi de apărare, suspectate de spionaj.

Ea sancţionează totodată atât cercul de reflecţie „Centre for Geopolitical Expertise”, cât şi pe fondatorul acesteia, filosoful ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin.

Aleksandr Dughin este bardul „neo-eurasianismului” - o doctrină antiliberală potrivit căreia Moscova trebuie să elibereze lumea de derive ale Occidentului prin ridicarea unui imperiu din Europa şi până în Asia.

Sancțiuni și pentru China

Yvette Cooper a anunţat, de asemenea, sancționarea a două întreprinderi cu sediul în China - Integrity Technology Group şi i-Soon - „din cauza atacurilor cibernetice extinse şi oarbe împotriva Regatului Unit şi aliaţilor săi”.

Atacurile acestora „au repercusiuni asupra securităţii noastre colective şi serviciilor noastre publice, iar cu toate acestea conducătorii lor acţionează fără să-şi facă griji de persoanele sau lucrurile pe care le ţintesc”, a subliniat ea.

Ministerul britanic de Externe precizează că, începând din octombrie 2024, Guvernul britanic a sancţionat 31 de organizaţii şi persoane pe care le consideră vinovate de „războiul informaţional rus” şi insistă asupra „escaladării ameninţărilor hibride (...), concepute cu scopul de a ne destabiliza democraţiile, de a ne slăbi infrastructurile naţionale esenţiale şi de a ne submina interesele, totul în favoarea unor state străine răuvoitoare”.

Noile entităţi şi persoane sancţionate în legătură cu Rusia sunt acuzate de faptul că „joacă un rol în destabilizarea Ucrainei”.

