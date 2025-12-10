Live TV

Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra

Data publicării:
Aleksndr Dughin.
Aleksandr Dughin. Foto: Profimedia Images
Din articol
Dughin, sancționat Sancțiuni și pentru China

Regatul Unit a sancţionat mai multe entităţi implicate într-o „manipulare” a unor informaţii, realizată de către Rusia, şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva regatului, a anunţat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Canalul Telegram Rybar - apropiat armatei ruse - „foloseşte tactici de manipulare clasice ale Kremlinului, şi anume false «anchete» şi conţinut generat de AI (inteligenţa artificială) cu scopul de a orienta o versiune a evenimentelor internaţionale în favoarea Rusiei”, a denunţat şefa diplomaţiei britanice, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Ea a făcut aceste acuzații într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, cu ocazia marcării a 100 de ani de la Acordurile de la Locarno - semnate de mai multe ţări europene în 1925, privind frontierele Germaniei.

„Rybar, care se dă drept un organism independent, este în realitate coordonat în parte de către administraţia prezidenţială” rusă şi „colaborează cu membri ai serviciilor ruse de informaţii”, a precizat Yvette Cooper.

Dughin, sancționat

Londra sancţionează de asemenea Fundaţia Pravfond, pe care o suspectează de finanţarea unor proiecte de dezinformare şi de apărare, suspectate de spionaj.

Ea sancţionează totodată atât cercul de reflecţie „Centre for Geopolitical Expertise”, cât şi pe fondatorul acesteia, filosoful ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin.

Aleksandr Dughin este bardul „neo-eurasianismului” - o doctrină antiliberală potrivit căreia Moscova trebuie să elibereze lumea de derive ale Occidentului prin ridicarea unui imperiu din Europa şi până în Asia.

Sancțiuni și pentru China

Yvette Cooper a anunţat, de asemenea, sancționarea a două întreprinderi cu sediul în China - Integrity Technology Group şi i-Soon - „din cauza atacurilor cibernetice extinse şi oarbe împotriva Regatului Unit şi aliaţilor săi”.

Atacurile acestora „au repercusiuni asupra securităţii noastre colective şi serviciilor noastre publice, iar cu toate acestea conducătorii lor acţionează fără să-şi facă griji de persoanele sau lucrurile pe care le ţintesc”, a subliniat ea.

Ministerul britanic de Externe precizează că, începând din octombrie 2024, Guvernul britanic a sancţionat 31 de organizaţii şi persoane pe care le consideră vinovate de „războiul informaţional rus” şi insistă asupra „escaladării ameninţărilor hibride (...), concepute cu scopul de a ne destabiliza democraţiile, de a ne slăbi infrastructurile naţionale esenţiale şi de a ne submina interesele, totul în favoarea unor state străine răuvoitoare”.

Noile entităţi şi persoane sancţionate în legătură cu Rusia sunt acuzate de faptul că „joacă un rol în destabilizarea Ucrainei”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steaguri
Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce „a fost rănit într-un incident”
Coronavirus corona virus prevention travel surgical masks and hand sanitizer gel for hand hygiene spread protection.
Fraudele legate de COVID au costat Marea Britanie aproape 11 miliarde de lire sterline
The Debate Over The Third Runway At Heathrow Airport Continues
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen, un bărbat a fost arestat
Ruși suspecți în tentativa de asasinat Skripal
„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin
HMS Cardiff Fregată britanică Type 26
Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord
Recomandările redacţiei
ccr
Autoritățile locale pot crește impozitele pe case și mașini. CCR a...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
avion mig 29 in zbor
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce...
Ultimele știri
Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Billy Ray Cyrus a reacționat dur după ce o femeie a susținut în instanță că este mama biologică a lui Miley...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Lege în Senat
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț