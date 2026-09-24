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Aleksandr Lukaşenko a graţiat 13 prizonieri politici. Erau închiși în Belarus pentru „crime extremiste”

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Aleksandr Lukașenko.
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a graţiat 13 prizonieri închişi pentru "crime extremiste", a anunţat joi biroul prezidenţial, folosind termenul pentru cei descrişi de opoziţie şi de apărătorii drepturilor omului drept prizonieri politici.

Lista celor eliberaţi nu a fost publicată.

"Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat un decret de graţiere a 15 prizonieri condamnaţi, dintre care 13 persoane care au comis crime extremiste", a transmis biroul prezidenţial, specificând doar că zece dintre cei graţiaţi sunt femei.

Autorităţile belaruse au eliberat sute de persoane de anul trecut, în special în urma reluării dialogului cu Washingtonul, iniţiat odată cu revenirea lui Donald Trump la preşedinţia Statelor Unite, relatează AFP. Citată de Agerpres.

Săptămâna trecută, Belarusul a eliberat alţi 25 de prizonieri politici în schimbul ridicării sancţiunilor americane împotriva a două companii din această ţară aliată a Moscovei.

Alte sute de persoane rămân încarcerate de la protestele masive din 2020 împotriva realegerii lui Aleksandr Lukaşenko, care este la putere din 1994.

ONG-ul Viesna, una dintre principalele organizaţii pentru drepturile omului din Belarus, afirmă că ţara are încă 886 de prizonieri politici. Un termen pe care Lukaşenko, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, îl respinge.

Lidera opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, aflată în prezent în exil, a avertizat luni Statele Unite împotriva reluării comerţului cu Belarusul, care se află de asemenea sub sancţiuni europene, subliniind că acest lucru ar servi, printre altele, la "sprijinirea maşinii de război ruseşti" împotriva Ucrainei.

Cu puţin timp înainte, Donald Trump anunţase pe reţeaua sa de socializare Truth Social că pregăteşte un acord "masiv" de achiziţie de potasiu cu Belarus, un mineral utilizat în principal ca îngrăşământ, pe fondul unei dispute comerciale cu Canada, cel mai mare furnizor al Statelor Unite.

Editor : M.B.

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