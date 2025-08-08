Live TV

Aleksandr Lukașenko, întrebat dacă vrea un nou mandat prezidențial: „Trump are 80 de ani și arată decent, eu sunt mai tânăr"

Aleksandr Lukașenko
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pare că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat prezidențial. Lukașenko a fost întrebat despre planurile sale într-un interviu acordat revistei americane Time, citat de agenția de știri de stat a Republicii Belarus „Belta”.

Corespondentul publicației, formulând întrebarea, a subliniat că, conform modificărilor aduse Constituției Republicii Belarus, Lukașenko, pe lângă cel actual, „mai are un mandat”. „Plănuiți să terminați?”, a întrebat reprezentantul presei, potrivit Ukrainska Pravda.

„Nu, nu am de gând să fac asta acum. Sunt singurul care își poate permite ceva pentru mine, nici nu am exprimat nicăieri asta: ei bine, ascultă, dacă Trump are aproape 80 de ani și arată decent... sunt mai tânăr”, a spus Lukașenko.

El a adăugat că „va încerca să fie mai puternic decât Trump”.

Autoproclamatul președinte al Belarusului a declarat că ar fi fost gata să refuze să candideze la alegerile anterioare, știind că „poporul îl va susține cu siguranță”. Dar, a spus el, „poporul a spus «nu» și «a trebuit să rămân»”.

Jurnalistul a menționat că presa scrie despre fiul cel mic al lui Lukașenko, Mikola, ca succesor al lui Aleksandr Lukașenko la președinție.

„Nu, el nu este succesorul. Știam ce voiați să întrebați. Nu, nu, nu. Întrebați-l pe el - îl puteți ofensa atât de tare cu asta”, a spus Lukașenko.

El a „recunoscut” că următorul președinte al Belarusului ar putea fi cineva care ar urma o politică ușor diferită.

Aleksandr Lukașenko conduce Belarusul de 31 de ani. În 2020, Belarus a fost zguduit de proteste în timpul alegerilor. Acest proces electoral a fost amintit pentru represiunea brutală a opoziției și a cetățenilor belaruși care s-au pronunțat împotriva lui Lukașenko, precum și pentru fraudă. În ciuda tuturor acestor lucruri, Lukașenko s-a autoproclamat din nou președinte al țării.

Pe 26 ianuarie 2025, în Belarus au avut loc alte așa-numite „alegeri” prezidențiale, în cadrul cărora se aștepta ca Lukașenko să obțină un al șaptelea mandat.

Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că ar dori să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, chiar dacă Constituția SUA interzice acest lucru.

VIDEO „E lent pentru că îi pasă”. Aleksandr Lukașenko crede că pornirile umanitare ale lui Putin frânează avansul militar rus în Ucraina

Shoturi de vodcă la palatul dictatorului din Belarus: Cum a negociat trimisul lui Trump cu Lukașenko eliberarea deținuților politici

