Mai multe zboruri din Europa au fost deviate sau au aterizat sub escortă militară în urma unor amenințări cu bombă sau de securitate. Primul caz semnalat a fost cel al unui zbor de la Dublin la Roma, care a aterizat în afara Parisului; au urmat în scurt timp și alte cazuri. La București, un avion care venea de la Milano, cu 182 de pasageri la bord, a primit o amenințare cu bombă, iar autoritățile investighează situația. Aeronava a aterizat în siguranță la Otopeni, iar pasagerii au fost debarcați.

ACTUALIZARE 12:26 Potrivit DW.com, mai multe avioane care zburau deasupra Europei au efectuat aterizări neprogramate. Un prim caz este cel al cursei Air Lingus Dublin - Roma, care a aterizat la Evreux, în Franța în urma unei amenințări cu bombă. Un alt avion a aterizat în Bulgaria. Un zbor din Finlanda a aterizat la Roma conform programului, dar cu escortă militară, iar un altul aterizat la Bruxelles conform programului, în contextul unei amenințări la adresa securității.

Incidentul de la Evreux, din Franța, a devenit public primul, dar au urmat curând și alte rapoarte similare.

Acest lucru vine în urma amenințărilor cu bombă îndreptate împotriva mai multor zboruri europene la începutul acestei săptămâni, care au determinat o serie de aterizări neprogramate similare.

Ce știm despre primul incident din afara Parisului?

Un avion Airbus A320 a fost redirecționat către baza aeriană din Evreux, la vest de Paris, în urma unei amenințări cu bombă.

Biroul prim-ministrului francez Sébastien Lecornu a anunțat joi incidentul, precizând că monitorizează situația „în timp real”.

Zborul plecase din Dublin, Irlanda, cu destinația Roma, capitala Italiei.

Site-urile de urmărire au arătat că avionul, care face parte din flota Aer Lingus, și-a deviat brusc cursul în timp ce se afla în spațiul aerian al Parisului și se îndrepta spre aerodromul mai izolat din Evreux.

Forțele aeriene franceze au declarat că au trimis avioane „imediat ce incidentul a fost semnalat”.

„Aeronava a fost deviată și este escortată către aerodromul din Evreux”, a precizat aceasta.

Biroul lui Lecornu a confirmat ulterior că avionul, care face parte din flota Aer Lingus, a aterizat în siguranță la aerodrom.

Știrea inițială.

Un avion Airbus A320 al Air Lingus, care asigura legătura Dublin-Roma, a fost deviat către baza aeriană din Évreux, în departamentul Eure, în nordul Franţei, în urma unei alerte cu bombă, a anunţat joi guvernul francez, relatează AFP. Serviciile prim-ministrului francez precizează că situaţia este monitorizată „în timp real”, conform procedurilor prevăzute.

Până în prezent nu au fost comunicate detalii privind originea alertei, numărul de persoane aflate la bord sau operaţiunile desfăşurate la faţa locului, menţionează AFP.

Noua alertă vine după ce marţi, zece zboruri comerciale din Europa fuseseră deja vizate de alerte cu bombă, fără ca, în urma inspecţiilor, să se fi descoperit vreun dispozitiv suspect, potrivit autorităţilor din ţările respective.

Cel puţin patru zboruri ale companiei Ryanair au fost afectate, printre care un alt zbor Dublin-Roma, precum şi aeronave ale companiilor SAS, LOT şi Wizz Air, notează News.ro.

Aceste ameninţări au dus la controale de securitate, devierea zborurilor şi închiderea temporară a unor aeroporturi.

La Roma-Fiumicino, două avioane ale companiei Ryanair au fost supuse unor operaţiuni de dezamorsare a bombelor în urma unei sesizări anonime. Cel provenit din Dublin a fost escortat de forţele aeriene italiene.

Un avion al companiei LOT, plecat de la Londra-Heathrow, a fost redirecţionat de la Varşovia-Chopin către Varşovia-Modlin.

În Bulgaria, două avioane care soseau la Sofia au fost, de asemenea, inspectate. Alerte referitoare la acestea au fost trimise prin e-mail Ministerului de Interne, potrivit poliţiei de frontieră.

Cu o zi înainte, un zbor Wizz Air care făcea legătura între Londra-Luton şi Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Budapesta, escortat de două avioane de vânătoare maghiare.

Editor : B.E.