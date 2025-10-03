Live TV

Alertă cu drone la Soci, unde Putin a ținut un discurs despre războiul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
UAV control panel
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit, joi, despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa, citată de Agerpres. 

Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autoritatea aeronautică civilă din Rusia, pe Telegram.

Locuitorii au primit pe telefoanele mobile un mesaj în care erau avertizaţi în legătură cu o alertă cu drone în regiunea Krasnodar, fiind sfătuiţi să nu rămână pe străzi şi să stea departe de ferestrele clădirilor.

Nu era clar unde se afla Putin. În Soci există o reşedinţă puternic securizată pentru preşedintele rus şi acesta lucrează adesea de acolo. Site-ul Flightradar 24 a arătat mai multe avioane ruseşti cu destinaţia Soci care zburau în cerc deasupra Caucazului de Nord.

Putin a abordat mai înainte în cadrul forumului o serie de subiecte, în principal războiul din Ucraina, şi a acuzat Europa că escaladează permanent conflictul, deşi multe ţări au căutat o soluţie paşnică.

El a spus că Rusia luptă împotriva „întregului bloc NATO” în Ucraina şi că armata rusă avansează pe linia frontului.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc şi este fără alimentare electrică externă de peste o săptămână, ameninţând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.

Putin a reacţionat, de asemenea, la înarmarea statelor europene, în momentul în care acestea investesc mai mult în apărare, având în vedere conflictul în desfăşurare.

„Monitorizăm îndeaproape militarizarea crescândă a Europei”, a spus Putin.

„În Germania, de exemplu, se spune că armata germană ar trebui să devină cea mai puternică din Europa. Foarte bine. Auzim asta şi urmărim să vedem ce se înţelege prin asta”, a mai spus el.

El a avertizat, de asemenea, SUA să nu ofere Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acţiune.

Printre alte subiecte, Putin şi-a exprimat sprijinul pentru propunerile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Digi Sport
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
Mașină de poliție în zăpadă
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru...
Ultimele știri
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drone rusești Geran
Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie. Planul Ucrainei pentru a contracara ofensiva aeriană rusă
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
vladimir putin la birou
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
tanc-ucraina-avdiivka-1536x1023
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...