Alertă de grad zero: cea mai mare țară din Caucaz a trecut armata în poziții de luptă și a ordonat mobilizarea rezerviștilor

Autoritățile din Azerbaidjan au anunțat mobilizarea nr. 1, în cadrul căreia forțele armate ale țării au fost trecute în stare de alertă maximă. În același timp, a început recrutarea rezerviștilor, iar unitățile militare sunt trimise în poziții de luptă sau în zone prestabilite.

Acest lucru a fost anunțat de Ministerul Apărării al republicii, explicând procedura de urmat după decizia președintelui Ilham Aliyev. Explicația ministerului apărării a fost publicată pe canalul său de Telegram.

Joi, 5 martie, două drone lansate de pe teritoriul Iranului au atacat Nahicevan. Una a lovit clădirea terminalului aeroportului internațional, situat la aproximativ 10 km de graniță, iar a doua a căzut lângă o școală din satul Shakarabad. În urma atacului, două persoane au fost rănite, iar clădirea aeroportului a suferit avarii. Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a calificat atacul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Ambasadorul Iranului a fost chemat pentru a primi o notă de protest, iar Baku a cerut Teheranului să efectueze o anchetă și să ofere garanții că astfel de incidente nu se vor mai repeta.

Ministerul Apărării din Azerbaidjan a declarat că atacurile asupra infrastructurii civile „nu vor rămâne fără răspuns” și a promis să ia măsuri pentru a proteja suveranitatea, populația și obiectivele critice.

În același timp, Aliyev a vizitat personal ambasada Iranului la Baku pentru a-și exprima condoleanțele în legătură cu moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei în urma atacurilor americane și israeliene.

Potrivit Financial Times, încă înainte de actuala criză din Orientul Mijlociu, Iranul elaborase un plan în caz de război, care prevedea atacuri asupra obiectivelor energetice ale țărilor vecine pentru a crea haos în regiune și a exercita presiuni asupra Occidentului.

Editor : A.R.