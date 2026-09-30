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„Alertă de spionaj”: MI5 îndeamnă universităţile din Marea Britanie să întrerupă legăturile cu un institut de cercetare chinez

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Foto: Profimedia
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Din articol
„China reprezintă «o ameninţare» la adresa securităţii naţionale britanice”

Serviciul de informaţii interne al Regatului Unit, MI5, le-a cerut miercuri universităţilor britanice să-şi înceteze colaborările cu un institut de cercetare chinez, pe care îl acuză că are legături cu serviciile de informaţii din China, informează AFP.

Într-un mesaj intitulat „alertă de spionaj”, publicat online miercuri, MI5 a precizat că „stabilit că China General Technology Research Institute (CGTRI) întreţine legături strânse cu Ministerul chinez al Securităţii de Stat, serviciul civil de informaţii şi securitate al Chinei”.

MI5 a adăugat că „misiunea principală” a CGTRI este „de a finanţa cercetări universitare menite să consolideze în mod direct capacităţile tehnice de spionaj” ale Ministerului Securităţii Statului din China şi că acesta reprezintă „o ameninţare pentru securitatea naţională a Regatului Unit”.

Potrivit MI5, „peste 100 de cercetători” asociaţi unor instituţii britanice „au contribuit” la programe finanţate de acel institut chinez, notează AFP, citată de Agerpres.

În consecinţă, „instituţiilor universitare britanice li se recomandă cu fermitate să reanalizeze de urgenţă orice colaborare în curs sau avută în vedere cu CGTRI”.

„China reprezintă «o ameninţare» la adresa securităţii naţionale britanice”

MI5 evocă, de asemenea, „posibile consecinţe penale” în temeiul legislaţiei privind securitatea naţională, în cazul în care recomandările sale nu sunt respectate.

Această alertă intervine în contextul în care Londra acuză cu regularitate Beijingul de spionaj şi ingerinţe politice. În noiembrie 2025, MI5 i-a avertizat pe parlamentarii britanici cu privire la tentativele Chinei de a-i spiona.

În luna iunie 2026, alianţa serviciilor de informaţii „Five Eyes”, care include SUA, Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, a acuzat mai mulţi spioni chinezi că au vizat site-uri de recrutare ce conţineau oferte de muncă pentru funcţionari publici, cadre militare şi persoane cu acces la informaţii clasificate sau confidenţiale.

În Regatul Unit, Guvernul laburist, care preluat puterea în 2024, a depus eforturi pentru îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale cu Beijingul după mai mulţi ani de tensiuni diplomatice, însă susţine în continuare că China reprezintă „o ameninţare” la adresa securităţii naţionale britanice. 

Editor : Liviu Cojan

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