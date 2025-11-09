Live TV

Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estula arhipeleagului, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă.

Alerta de tsunami a fost emisă după după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul ţării, în largul prefecturii Iwate. Valul de tsunami este aşteptat să aibă până la un metru înălţime, potrivit NHK.

Cutremurul s-a produs la ora 17:03 (10:03 în România) în largul departamentului Iwate, cu un risc de valuri tsunami de până la un metru înălțime.

Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice, pe zona numită „Centură de foc” a Pacificului. Țara are una dintre cele mai intense activități seismice din lume. Arhipeleagul înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure pe an, iar majoritatea sunt slabe.

Editor : A.R.

