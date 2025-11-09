Alertă de valuri puternice în Tenerife. Trei persoane și-au pierdut viața

Trei persoane au murit în Tenerife, în accidente separate provocate de valurile puternice care au lovit insula turistică din Spania. De asemenea, alte nouă persoane au fost rănite, potrivit News.ro, care citează AFP.

Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut în apă pe o plajă din municipalitatea La Guancha. De asemenea, un alt bărbat a fost găsit decedat în apă lângă plaja El Cabezo, în sudul insulei. Salvatorii, apoi personalul medical de urgenţă, au încercat să-l resusciteze, dar decesul său a fost constatat la faţa locului.

Totodată, un val mare din Puerto de la Cruz, în nordul Tenerife, a luat 10 persoane. Poliţia şi trecătorii au salvat grupul, dar o femeie în stop cardiac nu a mai putut fi resuscitată. Celelalte nouă persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate.

Insulele Canare, arhipelag spaniol din care face parte faimoasa insulă turistică Tenerife, sunt în stare de alertă din cauza riscurilor pe care le aduc vântul puternic şi valurile mari. Arhipelag spaniol,din care face parte Tenerife, situat în largul coastei de nord-vest a Africii, rămân în stare de alertă pentru riscuri în zona de coastă. Autorităţile au îndemnat populaţia să evite cheiurile şi malurile mării şi să urmeze instrucţiunile salvamarilor.

Editor : A.R.