Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în adormire” din afara țării (ABC News)

Statele Unite au interceptat comunicații criptate despre care se crede că provin din Iran și care ar putea fi un „declanșator operațional” pentru „agenții în adormire” din afara țării, potrivit unei alerte a guvernului federal trimise agențiilor de aplicare a legii, scrie ABC News.

Alerta, analizată de ABC News, citează „analiza preliminară a semnalelor” unei transmisii „probabil de origine iraniană”, care a fost retransmisă în mai multe țări la scurt timp după moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un atac american-israelian pe 28 februarie.

Transmisia interceptată era codificată și părea să fie adresată „destinatarilor clandestini” care dețin cheia de criptare, genul de mesaj destinat să transmită instrucțiuni „agenților secreți sau agenților sub acoperire” fără a utiliza internetul sau rețelele de telefonie mobilă, mai scrie sursa citată.

Este posibil ca transmisiile să fie „destinate activării sau furnizării de instrucțiuni către agenți sub acoperire prepoziționați, care operează în afara țării de origine”, se arată în alertă.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională justifică o conștientizare sporită a situației”, se mai arată în alertă.

Alerta emisă de autoritățile federale americane menționează precaut că „nu există nicio amenințare operațională legată de o locație specifică”, însă aceasta instruiește agențiile de aplicare a legii să intensifice monitorizarea activităților suspecte în domeniul frecvențelor radio.

Dacă conținutul alertei se dovedește a fi adevărat, aceasta ar confirma temerile exprimate de oficialii din domeniul aplicării legii după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, potrivit cărora celulele în adormire dislocate în Occident ar putea fi utilizate pentru represalii.

Citește și: Traian Băsescu: Există riscul de atentate în Europa. Celule teroriste aflate „în adormire” cred că vor fi activate

Editor : B.P.