Autorităţile de securitate din Coreea de Sud au emis o alertă de evacuare temporară pentru insula Ulleung, în largul coastei de est a ţării, după ce au detectat avioane militare ruseşti care se apropiau de această zonă, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Mai multe avioane ruseşti s-au apropiat de insulă şi au intrat în zona de identificare aeriană a Coreei de Sud (ADIZ), a anunţat marţi statul major general al armatei, potrivit agenţiei publice de ştiri Yonhap.

Drept răspuns, avioane de luptă sud-coreene au fost ridicate de la sol, determinând avioanele ruseşti să se retragă.

ADIZ este o zonă tampon dincolo de spaţiul aerian al ţării în care se aşteaptă ca avioanele străine să se identifice pentru a permite detecţia timpurie.

Avioane militare ruseşti au pătruns în zona de identificare aeriană a Coreei de Sud şi săptămâna trecută. Taiwan şi Japonia au raportat de asemenea incidente similare care au implicat avioane ruseşti.

Un moment de confuzie a apărut când autorităţile sud-coreene au făcut referire în mod eronat la o aeronavă suspectată că ar fi nord-coreeană, în mesajul care a urmat după ridicarea ultimei alerte de evacuare.

Potrivit relatărilor din mass-media, administraţia regională a folosit in mod inadecvat un text redactat interior fără a-l actualiza.

Mesajele oficiale de alertă privind teste cu rachetă nord-coreene şi alte provocări au fost un lucru obişnuit în Coreea de Sud timp de ani de zile.

Editor : C.L.B.