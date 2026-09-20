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Alertă în două raioane din Republica Moldova: o posibilă dronă și o explozie, semnalate în timpul nopțiiv

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politie sirena masina
Foto: Getty Images
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Două incidente au fost semnalate, sâmbătă noaptea, în raioanele Orhei și Călărași din Republica Moldova. Un localnic a observat o posibilă dronă, în timp ce altula relatat că a observat o lumină puternică, urmată de o explozie. Polițiștii au verificat zonele indicate, însă nu au găsit fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme că un obiect a căzut la sol sau că a avut loc o explozie.

Potrivit Poliției, în jurul orei 01:50, un locuitor al satului Berezlogi, raionul Orhei, a anunțat autoritățile că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone. La aproximativ zece minute distanță, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu. Acesta a spus că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Oamenii legii au intervenit imediat și au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilanul localităților. În urma cercetărilor preliminare, polițiștii nu au găsit fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului, informează News.ro, care citează deschide.md.

Poliția le recomandă cetățenilor care observă obiecte zburătoare, explozii sau obiecte suspecte căzute la sol să nu se apropie și să nu le atingă și să anunțe imediat Serviciul 112.

Editor : A.R.

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