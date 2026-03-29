Alertă în Finlanda după prăbușirea a două drone suspecte. Ministru: „Tratăm problema foarte serios”

Două drone s-au prăbuşit duminică în sud-estul Finlandei, a informat Ministerul Apărării de la Helsinki, calificând incidentul drept o „încălcare prezumtivă a teritoriului”.

Statele vecine baltice Estonia, Letonia şi Lituania au declarat în cursul acestei săptămâni că mai multe drone ucrainene s-au prăbuşit pe teritoriile lor, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Ucraina şi-a înmulţit atacurile cu drone împotriva rafinăriilor petroliere şi a rutelor de export ale Rusiei în ultimele săptămâni într-o încercare de a slăbi economia rusă şi în contextul în care negocierile de pace mediate de Washington sunt în impas.

„Drone au pătruns pe teritoriul finlandez. Tratăm problema foarte serios”, a scris ministrul apărării, Antti Hakkanen, într-o postare pe reţelele sociale, adăugând că o anchetă este în desfăşurare.

„Mai multe obiecte de mici dimensiuni, care zburau la joasă altitudine şi cu viteză mică, au fost observate în spaţiul aerian finlandez, în zona maritimă şi în sud-estul ţării”, a indicat Ministerul Apărării, într-un comunicat.

Una din drone a căzut la nord de Kouvola, iar o alta la est de acelaşi oraş, a adăugat ministerul.

Forţele aeriene finlandeze au efectuat o misiune de identificare cu un avion de vânătoare F/A-18 Hornet, a mai precizat acesta.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat duminică pagube în portul Ust-Luga din Golful Finlandei din cauza unui atac ucrainean masiv cu drone produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, a transmis EFE.

Potrivit guvernatorului, apărarea aeriană rusească a doborât peste noapte 36 de drone deasupra regiunii Leningrad.

