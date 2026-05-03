Alertă în Finlanda: o dronă, suspectată că a intrat în spațiul aerian lângă granița cu Rusia. Ce spun autoritățile

O dronă neidentificată este suspectată că a încălcat duminică spaţiul aerian finlandez în apropierea graniţei cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării finlandez, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

Forţele aeriene finlandeze au observat drona în primele ore ale dimineţii la Virolahti, a declarat ministerul într-un comunicat.

„Modelul şi originea dronei nu au fost identificate”, se menţionează în comunicat, care a adăugat că drona nu se mai afla în spaţiul aerian finlandez.

Incidentul este investigat de grănicerii finlandezi, a adăugat ministerul.

Finlanda are o graniţă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

Ministerul Apărării rus a anunţat duminica aceasta că unităţile militare de apărare aeriană au interceptat 334 de drone ucrainene peste noapte în aproximativ 15 regiuni, între care unele din apropierea oraşului Sankt Petersburg, la aproximativ 150 de kilometri de Virolahti.

În martie, Ucraina a prezentat scuze autorităţilor de la Helsinki după ce două drone ucrainene s-au prăbuşit în sudul Finlandei, probabil deviate de la rutele lor de zbor de bruiajul rusesc.

