Germania a anunțat măsuri fără precedent după ce roiuri de drone suspecte au fost observate survolând obiective strategice din nordul țării, inclusiv centrale electrice, un spital universitar, șantierul naval militar Thyssenkrupp și chiar sediul guvernului regional din Kiel. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a confirmat că guvernul federal va înființa un centru comun de apărare anti-dronă și va modifica legislația pentru a permite poliției și armatei să doboare aparate neautorizate. Decizia vine în contextul intensificării suspiciunilor de spionaj și sabotaj, autoritățile avertizând că nivelul de amenințare este „ridicat” și că Germania trebuie să se reorganizeze rapid pentru a-și proteja infrastructura critică.

ACTUALZIARE 17.30 Noi detalii dezvăluite de presa germană arată că amploarea survolului ilegal cu drone în Germania este mult mai mare decât s-a cunoscut inițial. Jurnaliștii susțin că aparatele au vizat nu doar infrastructura critică din nord, ci și obiective din sudul țării. În Bavaria, de exemplu, ar fi fost spionat sediul companiei Airbus.

Roiul de drone ar fi pătruns în spațiul aerian german dinspre Marea Baltică, fiind lansat de pe o navă sub pavilion străin, care se îndrepta spre Rusia. Această ipoteză alimentează suspiciunile că Moscova ar putea fi implicată. De altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara recent că dronele rusești sunt lansate în Europa de pe nave aparținând „flotei fantomă” a Kremlinului.

Bild scrie că misiunea ar fi fost coordonată de o dronă-mamă de dimensiuni mari, în jurul căreia zburau mai multe aparate mai mici, utilizate pentru recunoaștere.

„Toate ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Polonia, în România, în Estonia și, de asemenea, chiar dacă nu sunt atribuite clar în prezent, incursiunile dronelor în Danemarca arată că avem nevoie de sisteme de alertă timpurie foarte eficiente și de a coopera unii cu alții, pentru a ne proteja spațiul comun”, a declarat președintele Franței Emanuel Macron.

„Mai e și lupta împotriva acestei celebre flote-fantomă, care reprezintă zeci de miliarde de euro pentru bugetul Rusiei, prin care se finanțează, conform evaluărilor noastre colective, 40% din efortul de război al Rusiei. Sunt între 600 și 1.000 de nave care circulă astfel și care permit transportarea carburanților, inclusiv când acestea sunt interzise”, a adăugat președintele francez.

Știrea inițială Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, după o reuniune de două zile a Cabinetului, potrivit AA.

„Observăm o situație tot mai accentuată de amenințări hibride care implică spionaj și sabotaj. Trebuie să dezvoltăm răspunsuri noi. Asta înseamnă detectarea, apărarea și interceptarea dronelor – ceea ce, în mod firesc, include și doborârea lor”, a declarat Dobrindt.

Ministrul a explicat că în următoarele săptămâni vor fi modificate Legea securității aviației și Legea privind Poliția Federală, pentru a crea cadrul legal necesar combaterii amenințărilor aeriene.

„Pe lângă poliție, și forțele armate germane trebuie să aibă capacitatea și posibilitatea de a acționa în apărarea anti-dronă, ca parte a asistenței reciproce. Vom înființa un centru comun de apărare împotriva dronelor, care va permite schimbul de informații între guvernul federal și landuri, va realiza analize și evaluări ale riscurilor și va facilita coordonarea măsurilor operaționale”, a adăugat el.

Dobrindt a subliniat importanța achiziționării echipamentelor esențiale pentru apărarea anti-dronă și a unei mai bune coordonări a expertizei între agențiile de securitate și autoritățile federale și regionale.

Decizia vine după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, mai multe roiuri de drone au fost observate deasupra landului Schleswig-Holstein, în zona metropolei Kiel. Autoritățile suspectează că aparatele de zbor fără pilot au survolat intenționat obiective din infrastructura critică pentru a le cartografia. Printre acestea se numără o centrală electrică, Spitalul Universitar din Kiel și chiar sediul guvernului landului, potrivit Spiegel.

Conform unui raport intern, joi, puțin după ora 21.00, două drone de mici dimensiuni au fost observate deasupra șantierului naval Thyssenkrupp Marine Systems. La scurt timp, un „roi de drone cu dronă-mamă” a fost identificat deasupra spitalului universitar, iar în jurul orei 22.00 o formațiune similară a apărut deasupra centralei de coastă și a Canalului Nord-Ostsee.

Deasupra golfului Kiel a fost văzută ulterior o dronă mare, staționară, însoțită de mai multe obiecte zburătoare mici. Sediul parlamentului regional din Kiel ar fi fost și el survolat, iar rafinăria Heide – care aprovizionează cu kerosen inclusiv Aeroportul Hamburg – ar fi fost spionată de roiul de drone. Raportul poliției arată că aparatele zburau pe traiectorii paralele, ceea ce ar indica o intenție de măsurare și cartografiere a obiectivelor de la sol. Zone întinse ale Canalului Nord-Ostsee au fost de asemenea survolate de la est la vest.

Guvernul regional a comunicat foarte puțin după incident. Ministrul de Interne din Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, a confirmat doar că se investighează un posibil caz de spionaj, fără a preciza traseele dronelor. Nici Ministerul federal de Interne nu a oferit detalii suplimentare.

În aceeași zi de joi, drone suspecte au fost observate și deasupra bazei Bundeswehr din Sanitz, Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

O zi mai târziu, un incident similar a fost raportat la Comandamentul Marinei din Rostock. Luni, Poliția Federală a sesizat din nou mai multe drone suspecte deasupra portului Rostock. Aparatele, descrise ca mari quadrocoptere de peste 2,5 kilograme, zburau „coordonat și organizat”. Piloții nu au fost identificați.

Incidentele seamănă cu cele raportate recent în Danemarca, unde drone de mari dimensiuni au survolat infrastructură critică, ceea ce a dus temporar la suspendarea activității unor aeroporturi. Autoritățile daneze nu au exclus o legătură cu posibile provocări din partea Rusiei.

Ministrul german de Interne a avertizat că nivelul de risc este „ridicat” și a subliniat că reorganizarea apărării anti-dronă este un proiect urgent. El a anunțat, de asemenea, intenția de a introduce o lege care să permită Bundeswehr-ului să doboare drone și în afara zonelor militare, competență deocamdată restrânsă. Cea mai mare problemă rămâne însă detectarea la timp: dronele nu apar pe radarele convenționale și, de cele mai multe ori, sunt identificate doar prin observare vizuală.

