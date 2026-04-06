Alertă în Germania după ce o fiolă cu eticheta „poloniu” a fost descoperită în timpul unei vânători de ouă de Paşte

Specialiştii de la Ministerul Mediului din Germania se pregătesc să investigheze o fiolă cu eticheta "Poloniu 2010" descoperită în timpul unei vânători de ouă de Paşte lângă Stuttgart, pentru a stabili dacă fiola conţine într-adevăr acea substanţă chimică potenţial mortală.

Oficialii ministerului german vor deschide şi vor examina fiola în cursul zilei de marţi, după ce doi bărbaţi au găsit recipientul duminică în timpul unei vânători de ouă de Paşte într-o grădină, declanşând o intervenţie de urgenţă majoră din partea autorităţilor pe fundalul temerilor legate de acea substanţă radioactivă potenţial letală.

Directorul departamentului districtual al pompierilor, Andy Dorroch, a declarat că au fost realizate măsurători iniţiale la faţa locului pentru a detecta nivelul de radioactivitate, însă toate au furnizat rezultate negative, scrie Agerpres. El a adăugat că cei doi bărbaţi nu au fost afectaţi.

Descoperirea fiolei a condus la o operaţiune de amploare la care au participat brigada de pompieri şi poliţiştii din localitatea Vaihingen an der Enz, situată la nord-vest de Stuttgart.

Angajaţi de la Ministerul Mediul au preluat apoi în condiţii de siguranţă acel flacon din plastic, din motive de siguranţă publică, a transmis Poliţia germană.

Ministerul mai sus menţionat va analiza flaconul în cursul zilei de marţi şi îl va decontamina dacă va fi necesar, a anunţat luni Consiliul local.

Poloniu-210, un element chimic radioactiv şi potenţial mortal, este deosebit de periculos dacă este inhalat sau absorbit prin piele, prin răni deschise, potrivit Biroului Federal pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor (BfS).

Duminică, pompierii germani au stabilit că fiola şi conţinutul acesteia sunt autentice, pe baza aspectului şi greutăţii lor, deşi toate măsurătorile efectuate în apropierea recipientului au furnizat rezultate negative, nefiind detectată nicio radioactivitate.

Unii observatori germani îşi vor aminti după acest incident de asasinarea lui Alexander Litvinenko, un critic al preşedintelui rus Vladimir Putin şi fost ofiţer al unui serviciu de informaţii, care a murit în 2006 în urma unui atac cu Poloniu-210.

