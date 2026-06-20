Alertă în insule din Grecia, din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Nikos Koudounis, medic în Grecia, a declarat sâmbătă pentru Digi24 că „acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă” și că are „o toxină foarte periculoasă”.





„Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia în mai multe insule, mai ales în Creta și la Evia”, a explicat medicul.

Acesta a mai precizat că „este un pește mic, care ajunge de la câteva sute de grame până la 5 kg”. El a afirmat că acesta „poate mușca gambele pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii în nisip la plajă”.

„Este periculos pentru că mușcătură lui poate rupe și o cutie”, a mai spus medicul.

El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde „a mușcat o turistă acum câteva zile”.

„Nu trebuie nici să le fie frică turiștilor, dar trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă sunt mușcați să se ducă imediat la medic”, a mai avertizat el.

Editor : C.S.