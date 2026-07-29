Alertă în Kenya: moartea inexplicabilă a 15 elefanți zdruncină ecosistemul Amboseli. Ipotezele investigate de experți

Moartea misterioasă a 15 elefanți în sudul Kenyei, în apropierea Parcului Național Amboseli, a declanșat o anchetă urgentă. Experții analizează probe prelevate de la animale pentru a stabili dacă acestea au murit din cauza unei boli, a otrăvirii sau a unui alt factor.

Serviciul pentru Fauna Sălbatică din Kenya (KWS) a transmis pentru BBC că experții examinează cadavrele animalelor și că probe de țesut au fost trimise la laboratoare pentru a stabili dacă elefanții au murit din cauza unei boli, a otrăvirii sau a unui alt factor.

Parcul și zonele din jurul său alcătuiesc ecosistemul Amboseli, o regiune vastă care se întinde de-a lungul graniței dintre Kenya și Tanzania și este renumită pentru fauna sa sălbatică.

Oficialii susțin că este pentru prima dată în ultimele decenii când în această regiune sunt înregistrate atât de multe decese în rândul elefanților. Autoritățile au reușit în ultimii ani să combată braconajul în zonă.

KWS precizează că, în prezent, nu există dovezi care să indice o singură cauză a morții.

Printre animalele găsite se numără elefanți de vârste și sexe diferite, ceea ce sugerează că decesele nu se limitează la o singură familie sau la o anumită categorie.

Potrivit KWS, elefanții au murit pe parcursul unei luni, în perioada 24 iunie–24 iulie 2026.

Autoritățile pentru protecția faunei sălbatice au confirmat pentru BBC că toate cadavrele au fost descoperite în afara Parcului Național Amboseli.

Anterior, șeful departamentului de comunicare al KWS, Duncan Wanyama, declarase pentru presa locală că animalele au fost găsite în mai multe locuri din jurul parcului, la distanțe cuprinse între aproximativ 15 și 30 de kilometri de limitele acestuia.

Potrivit datelor Amboseli Trust for Elephants, organizație care monitorizează deplasările animalelor, în ecosistemul Amboseli trăiau, în 2025, peste 2.000 de elefanți.

Editor : Ș.A.