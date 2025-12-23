Live TV

atacuri in ucraina
Foto: Captură video X
Polonia, în alertă Atacuri în Rusia 

Rusia a atacat infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine marţi dimineaţa, declanşând întreruperi de urgenţă şi determinând Polonia, ţară membră a NATO, să ridice de la sol avioane de luptă pentru a-şi „proteja spaţiul aerian", la două zile după încheierea negocierilor de pace conduse de SUA la Miami, informează Reuters.

Negocierile de pace de la Miami din weekend au reunit oficiali americani cu delegaţii ucrainene şi europene, în paralel cu „contacte" separate cu reprezentanţi ruşi, în timp ce Washingtonul a încercat să vadă dacă există posibilitatea unei înţelegeri „pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina".

Începând cu ora 06:20 GMT, „alertele de raid aerian acopereau aproape întreaga Ucraină", potrivit forţelor aeriene ale ţării. Resturi au căzut lângă o clădire rezidenţială din cartierul Sviatoşînskîi din Kiev, deteriorând ferestrele, a declarat primarul Vitali Kliciko în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că întreruperi de urgenţă ale curentului au fost introduse într-o serie de regiuni, inclusiv în Kiev şi în regiunea înconjurătoare, după ce Rusia a atacat din nou instalaţiile energetice.

Rusia a lovit în mod repetat reţeaua electrică şi instalaţiile energetice ale Ucrainei în timpul războiului care durează de aproape patru ani, intensificând atacurile în timpul iernii pentru a perturba electricitatea şi încălzirea, a pune presiune pe logistică şi economie şi a creşte presiunea asupra Kievului.

Polonia, în alertă

Polonia a anunţat că aeronave poloneze şi aliate au fost desfăşurate pentru a proteja spaţiul aerian polonez după ce atacurile ruseşti au vizat zone din vestul Ucrainei din apropierea graniţei.

„Aceste măsuri sunt de natură preventivă şi au ca scop securizarea şi protejarea spaţiului aerian", a declarat comandamentul operaţional al Poloniei pe platforma X.

Polonia ridică de la sol avioane de luptă în timpul bombardamentelor majore cu rachete şi drone ruseşti asupra vestului Ucrainei, de obicei atunci când se consideră că atacurile prezintă un risc sporit în apropierea frontierei cu Polonia, notează sursa citată.

 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni seară că se aşteaptă ca Rusia să lanseze atacuri semnificative asupra ţării sale de Crăciun, transmite dpa.

Vorbind la Kiev în faţa diplomaţilor, Zelenski a declarat că este în caracterul Rusiei să efectueze atacuri masive de Crăciun. El a spus că situaţia este dificilă din cauza lipsei sistemelor de apărare aeriană.

Ucraina sărbătoreşte oficial Crăciunul pe 25 decembrie, în conformitate cu practica occidentală, dar mulţi creştini ucraineni continuă să respecte vechile tradiţii ortodoxe şi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.

Atacuri în Rusia 

În discursul său prin video de luni seară, Zelenski a mai spus că se aşteaptă ca echipa sa de negociatori să se întoarcă în Ucraina marţi, după discuţiile cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la Miami, în Florida. El a adăugat că doreşte să audă detalii despre discuţiile purtate în SUA.

Witkoff a vorbit despre negocieri constructive după ce a purtat discuţii separate cu partea ucraineană şi cea rusă.

În altă ordine de idei, drone ucrainene au atacat marţi o uzină petrochimică dintr-o zonă industrială din regiunea Stavropol din Caucazul de Nord, din Rusia, provocând incendii, potrivit guvernatorului local Vladimir Vladimirov, care a adăugat că, „potrivit datelor preliminare, nu există victime şi nu s-au observat daune la locuinţe sau infrastructură urbană", informează EFE.

Guvernatorul a îndemnat locuitorii să nu înregistreze videoclipuri ale atacurilor sau să le posteze online şi să rămână vigilenţi. Canalul de Telegram Astra a presupus, pe baza imaginilor publicate pe reţelele de socializare, că ţinta atacului a fost uzina petrochimică Stavrolen, specializată în producţia de polietilenă şi polipropilenă şi care a mai fost atacată la sfârşitul lunii octombrie.

Ministerul Apărării din Rusia a relatat pe Telegram că, în timpul nopţii, sistemele de apărare aeriană au doborât 29 de drone cu aripi fixe. Cele mai afectate regiuni au fost Rostov (14) şi Stavropol (7). Regiunile Belgorod (3), Kalmîkia (3), Kursk (1) şi peninsula Crimeea anexată ilegal de Rusia (1) au fost, de asemenea, atacate.

