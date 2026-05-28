Alertă în Kuweit, după noi atacuri ale SUA în Iran. Armata a interceptat rachete și drone

Armata din Kuweit a declarat joi dimineaţă că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptau rachete şi drone ostile, dar nu a precizat de unde proveneau acestea, informează Reuters.

Armata a indicat că toate sunetele de explozii auzite în ţară au fost rezultatul interceptării ameninţărilor de către sistemele de apărare antiaeriană şi a îndemnat oamenii să respecte instrucţiunile de securitate şi siguranţă emise de autorităţi.

Acest anunţ intervine după ce armata SUA a doborât patru drone iraniene şi a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul Republicii islamice, a anunţat miercuri seară un oficial american, aceasta fiind a doua operaţiune americană de acest tip din cursul săptămânii.

Iranul a confirmat bombardamentul american în apropierea aeroportului Bandar Abbas, declarând că a ripostat la rândul său printr-un atac împotriva unei baze aeriene americane la ora 04:50 dimineaţa (01:20 GMT), dar nu a precizat însă unde se află baza respectivă.

Kuweitul, care găzduieşte o bază aeriană americană, nu a indicat dacă ameninţările ar proveni din Iran.

Ţările din Golf, inclusiv Kuweit, au fost ţinta unor atacuri cu rachete şi drone în timpul fazei fierbinţi a războiului americano-israelian împotriva Iranului. Ostilităţile s-au atenuat în mare măsură de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu în luna aprilie, deşi, de atunci, au fost lansate drone sporadic din Irak către ţările din Golf, inclusiv Arabia Saudită şi Kuweit.

