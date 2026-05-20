Alertă în Lituania: conducerea țării, trimisă în adăposturi din cauza unei drone. Aeroportul din Vilnius a fost închis

Foto: Shutterstock (imagine cu caracter ilustrativ)
Rusia acuză Ucraina că se pregătește să lanseze drone de pe teritoriul Letoniei

Preşedintele şi prim-ministrul Lituaniei au fost evacuaţi miercuri în adăposturi, pe fondul unei alerte privind prezenţa unei drone. Şi membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost conduşi într-un adăpost subteran, transmite AFP. Alerta a fost ridicată în jurul orei 11.

ACTUALIZARE 12:25 Alerta privind prezenţa unei drone a fost ridicată la nivel naţional, relatează Reuters. Alerta a fost transmisă la ora 10:20 şi ridicată în jurul orei 11:00, ora locală, iar populaţia a fost invitată să părăsească adăposturile.

În acest interval, preşedintele Gitanas Nauseda, premierul Inga Ruginiene şi deputaţii prezenţi în sediul legislativului au fost conduşi în adăposturi. Populaţia a fost sfătuită să se adăpostească, iar Aeroportul Internaţional din Vilnius a fost închis.

În ultimele luni, alerte de acest gen s-au înmulţit în ţările baltice, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor ţinte strategice ruseşti din regiunea Sankt Petersburg, situată în apropierea Estoniei şi Finlandei.

Însă este pentru prima dată, de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, şi de la utilizarea masivă şi ulterior sistematică a dronelor, când o alertă aeriană a determinat evacuarea şi punerea în siguranţă a liderilor, parlamentarilor şi locuitorilor din capitala unui stat membru al UE şi al NATO, relatează AFP.

Armata a justificat declanşarea alertei prin prezenţa unui "semnal radar cu caracteristici tipice ale unei aeronave fără pilot" în spaţiul aerian al Belarusului, în apropierea frontierei cu Lituania.

„Misiunea NATO de supraveghere aeriană a fost activată”, a precizat armata. În ţară sunt staţionate, printre altele, avioane F-16 româneşti.

Rusia acuză Ucraina că se pregătește să lanseze drone de pe teritoriul Letoniei

La rândul său, ambasadorul Rusiei la Naţiunile Unite a declarat marţi că Moscova dispune de informaţii potrivit cărora Ucraina intenţionează să lanseze drone militare din Letonia şi din alte state baltice. Vorbind în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind securitatea în Ucraina, Vassili Nebenzia a afirmat că Ucraina a desfăşurat forţe de drone ucrainene în Letonia şi că serviciile de informaţii ruse au reuşit să identifice locurile de lansare ale acestor aparate. Ambasadorul a avertizat că apartenenţa Letoniei la NATO nu o protejează de represalii, scrie News.ro.

Reprezentanta Letoniei la Consiliul de Securitate, Sanita Pavluta-Deslandes, a respins imediat aceste afirmaţii, calificându-le drept „pură ficţiune”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina va trimite experţi în Letonia pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian al ţării.

Mai multe drone - ruseşti sau ucrainene - au căzut în Letonia, Estonia şi Lituania de la începutul invaziei ruse în Ucraina.
Începând din martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au pătruns în spaţiul aerian al statelor baltice, membre NATO, care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul acesteia, Belarus.

Perioada coincide cu intensificarea atacurilor ucrainene cu drone împotriva Rusiei.

Kievul a susţinut în mod constant că dronele rătăcite au fost lansate pentru a lovi ţinte militare din Rusia, dar au fost deviate de interferenţele ruseşti.

Unele dintre drone s-au prăbuşit şi au explodat, inclusiv două drone care au lovit şi au provocat un incendiu la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia la 7 mai.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Silina, şi-a demis ministrul apărării în urma incidentului, ceea ce a dus la căderea guvernului său la 14 mai.

Statele baltice au declarat în aprilie că nu au permis niciodată ca teritoriile şi spaţiul lor aerian să fie utilizate pentru atacuri cu drone împotriva unor ţinte din Rusia.

Şi autorităţile finlandeze au avertizat pe 15 mai cu privire la o activitate suspectă a dronelor în regiunea capitalei ţării, îndemnând populaţia să rămână în case şi suspendând traficul la aeroportul din Helsinki timp de trei ore. Forţele de apărare finlandeze au mobilizat avioane de vânătoare şi alte servicii de urgenţă, dar în cele din urmă nu s-au găsit drone.

Știrea inițială.

Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineaţă populaţia să se adăpostească în mai multe regiuni ale ţării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internaţional din Vilnius au fost suspendate, notează Agerpres.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: „Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”.

Incidentul din Lituania are loc după ce, marți, o dronă ucraineană rătăcită a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 românesc al NATO.

