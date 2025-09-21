Live TV

Alertă în Marea Baltică: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj

Data actualizării: Data publicării:
avioane Eurofighter
Avioane Eurofighter. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis, duminică dimineaţă, două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters.

„Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată de NATO pentru a investiga o aeronavă neidentificată, fără plan de zbor şi fără contact radio, aflată în spaţiul aerian internaţional. Era un avion rusesc de recunoaştere IL-20M. După identificarea vizuală, am predat escorta partenerilor NATO din Suedia şi ne-am întors la baza Rostock-Laage”, a transmis Luftwaffe într-un comunicat.

Între timp, Consiliul Nord-Atlantic al NATO urmează să se reunească marţi pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizaţi cu situaţia.

Autorităţile de la Tallinn au acuzat că trei avioane ruseşti MiG-31 au pătruns vineri în spaţiul aerian estonian fără permisiune şi au rămas timp de 12 minute, înainte de a fi forţate să se retragă.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Avioane MiG-31
3
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
4
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
5
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii...
Și-a pus tatăl să o scoată din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns să trăiască, după moartea lui
Digi Sport
Și-a pus tatăl să o scoată din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns să trăiască, după moartea lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Avioane MiG-31
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează...
Keir Starmer
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestinian
Ultimele știri
Noul acord cu China dă Americii controlul asupra TikTok. Anunț de la Washington privind datele utilizatorilor rețelei
Televiziunea de stat rusă lansează teoria că Trump a planificat uciderea lui Charlie Kirk
Alertă în mai multe localități de lângă Craiova. Un urs dă târcoale de zile întregi gospodăriilor. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Y2QzNmEyMDk0OWYwYTRiMGRhMGFmNDM5YTk2.thumb
Avertisment îngrijorător de la vârful Comisiei Europene: „Ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”
Fragmente de dronă găsite în trei locuri din Polonia. Foto- TVPWorld
Căutătorii de ciuperci au găsit bucăți de dronă într-o pădure din Polonia
Russian President Putin Meeting with Military Commanders
Generalul rus Alexander Lapin, care a luptat pe frontul din Ucraina, a fost demis din armată
plenul consiliului de securitate ONU
Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti spațiul aerian al Estoniei
alegeri moldova
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
BĂTAIE ca-n filme la ziua 'Mata Harei de Romania'! Şefa de la taxe Sector 4 și-a serbat cei 44 de ani, dar...
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme