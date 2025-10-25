Este alertă în Marea Britanie. Poliția caută un deținut care a fost eliberat din greșeală din închisoare. Bărbatul, un etiopian de 38 de ani, a fost văzut ultima dată în Londra, dar există informații că acesta a călătorit cu trenul pe mai multe rute.

Hadush Kebatu a fost condamnat în septembrie la 12 luni de închisoare pentru cinci infracțiuni. Cea mai gravă acuzație este că a agresat sexual o minoră de 14 ani care abia ajunsese în Anglia, cu barca.

Autoritățile îi cer să se predea.



James Conway, comandantul Poliției Metropolitane: Când a fost eliberat, domnul Kebatu purta un trening gri, dat de închisoare, și ținea în mână o pungă de plastic transparentă cu bunurile sale. De atunci, a făcut o serie de călătorii cu trenul în zona Londrei. Credem că are acces la fonduri. Fac un apel direct către domnul Kebatu. Cel mai bine pentru dumneavoastră este să ne contactați direct sunând la 999, sau prezentându-vă la o secție de poliție.

Editor : A.P.