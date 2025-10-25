Live TV

Video Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală

Data publicării:
fugar
Agresor sexual căutat de poliția britanică. Foto: Captură video

Este alertă în Marea Britanie. Poliția caută un deținut care a fost eliberat din greșeală din închisoare. Bărbatul, un etiopian de 38 de ani, a fost văzut ultima dată în Londra, dar există informații că acesta a călătorit cu trenul pe mai multe rute.

Hadush Kebatu a fost condamnat în septembrie la 12 luni de închisoare pentru cinci infracțiuni. Cea mai gravă acuzație este că a agresat sexual o minoră de 14 ani care abia ajunsese în Anglia, cu barca.

Autoritățile îi cer să se predea.

James Conway, comandantul Poliției Metropolitane: Când a fost eliberat, domnul Kebatu purta un trening gri, dat de închisoare, și ținea în mână o pungă de plastic transparentă cu bunurile sale. De atunci, a făcut o serie de călătorii cu trenul în zona Londrei. Credem că are acces la fonduri. Fac un apel direct către domnul Kebatu. Cel mai bine pentru dumneavoastră este să ne contactați direct sunând la 999, sau prezentându-vă la o secție de poliție.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cosuri carrefour
1
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
3
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
4
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte...
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
conducta gaze-rusia-ungaria
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a...
Ultimele știri
Israelul a lansat un „atac țintit” în centrul Fâșiei Gaza: un membru al Jihadului Islamic a fost vizat
A murit June Lockhart, celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space”. Actrița avea 100 de ani
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FILE PHOTO: A member of staff works on the production line at Jaguar Land Rover’s factory in Solihull
Cel mai costisitor atac cibernetic din istoria Marii Britanii. Costul incidentului: 1,9 miliarde de lire sterline
Poliție Marea Britanie
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie
Hacker
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
photo-collage.png - 2025-10-17T224302.527
Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...