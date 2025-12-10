Live TV

Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes

Data publicării:
fes, maroc, bloc prabusit
În luna mai 2025, cel puţin nouă oameni au murit şi şapte au fost răniţi în nordul Marocului, după ce un bloc s-a prăbușit în Fès. Foto: Profimedia

Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri după ce două clădiri învecinate cu 4 etaje s-au prăbușit într-un cartier din Fes, un oraş din nordul Marocului, potrivit unui bilanţ provizoriu anunțat de agenţia oficială de presă din Maroc MAP și citat de AFP.

„Alte 16 persoane au fost rănite”, potrivit MAP, care precizează că „operaţiuni de căutare continuă în vederea salvării altor persoane care ar putea fi îngropate sub dărmâturi”.

Tragedia a avut loc în cartierul Al Mustakbal, în zona Al Massira, potrivit news.ro. În cele două clădiri locuiau opt familii.

Potrivit autorităţilor locale, bilanţul ar putea să crească în orele următroare.

„Autorităţile locale, de securitate şi serviciile Protecţiei Civile s-au deplasat la faţa locului și desfășoară operaţiuni de căutare şi salvare”, scrie MAP.

Răniţii au fost transportați la spital.

În luna mai, alte 9 persoane au murit după surparea unui imobil în Fes. Imobilul respectiv ”se afla pe lista clădirilor cu risc de surpare şi a fost vizat de un ordin de evacuare”, declara pentru AFP o sursă din cadrul autorităţilor locale.

În februarie 2024, 5 persoane au murit în surparea unei case în oraşul Fes.

În 2016, în doar o săptămână, doi copii au murit în surparea unei case la Marrakech (vest), iar la Casablanca (nord-vest) patru persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite în surparea unui impobil cu patru etaje.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve în cursa de a obține Nobelul pentru Pace: „E o mare iluzie”
syspect
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
ilustrație cu dinozaurul Spicomellus afer
Dinozaurul punk rock: O nouă specie „blindată” cu țepi uriași și scuturi osoase a fost descoperită în Maroc
armata spaniola in largul mediteranei
Peste 50 de copii au înotat dinspre Maroc către Spania. Imagini cu imigranții traversând marea agitată
violente murcia torre pacheco imigranti
Violențe anti-imigranți într-un oraș din Spania. Zeci de tineri ultrași au ieșit în stradă. Localitatea e în stare de alertă
Recomandările redacţiei
ccr
Autoritățile locale pot crește impozitele pe case și mașini. CCR a...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
avion mig 29 in zbor
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce...
Ultimele știri
Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Billy Ray Cyrus a reacționat dur după ce o femeie a susținut în instanță că este mama biologică a lui Miley...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Lege în Senat
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț