Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes

Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri după ce două clădiri învecinate cu 4 etaje s-au prăbușit într-un cartier din Fes, un oraş din nordul Marocului, potrivit unui bilanţ provizoriu anunțat de agenţia oficială de presă din Maroc MAP și citat de AFP.



„Alte 16 persoane au fost rănite”, potrivit MAP, care precizează că „operaţiuni de căutare continuă în vederea salvării altor persoane care ar putea fi îngropate sub dărmâturi”.

Tragedia a avut loc în cartierul Al Mustakbal, în zona Al Massira, potrivit news.ro. În cele două clădiri locuiau opt familii.

Potrivit autorităţilor locale, bilanţul ar putea să crească în orele următroare.

„Autorităţile locale, de securitate şi serviciile Protecţiei Civile s-au deplasat la faţa locului și desfășoară operaţiuni de căutare şi salvare”, scrie MAP.

Răniţii au fost transportați la spital.

În luna mai, alte 9 persoane au murit după surparea unui imobil în Fes. Imobilul respectiv ”se afla pe lista clădirilor cu risc de surpare şi a fost vizat de un ordin de evacuare”, declara pentru AFP o sursă din cadrul autorităţilor locale.

În februarie 2024, 5 persoane au murit în surparea unei case în oraşul Fes.

În 2016, în doar o săptămână, doi copii au murit în surparea unei case la Marrakech (vest), iar la Casablanca (nord-vest) patru persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite în surparea unui impobil cu patru etaje.

Editor : A.P.