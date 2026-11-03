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Alertă în Polonia: două avioane, vizate de amenințări cu bombă. Un aeroport din Varșovia a fost închis

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avion la aeroportul chopin din polonia
Foto: Profimedia Images
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Un avion de pasageri care venea de la Londra a efectuat marţi o aterizare neplanificată pe aeroportul Varşovia-Modlin, din Polonia, în urma unei alerte de ameninţare cu bombă, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroportului, relatează Reuters. Aproximativ în acelaşi timp, o altă ameninţare cu bombă a fost semnalată la bordul unui zbor SAS de la Copenhaga către Varşovia.

Aeroportul Varşovia-Modlin a precizat că la bordul aeronavei care venea de la Londra se aflau 181 de persoane care au fost evacuate şi că serviciile de securitate verifică ameninţarea semnalată.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene poloneze LOT a confirmat că este vorba despre un zbor operat de aceasta.

Comunicatul aeroportului a explicat că „la ora 09:54, a fost semnalată o ameninţare cu bombă la bordul unei aeronave care efectua un zbor pe ruta Londra Heathrow (LHR) - Aeroportul Varşovia Chopin (WAW)”, iar „la ora 10:01, o aeronavă Boeing 737 MAX a aterizat pe aeroportul Varşovia-Modlin”.

Varşovia dispune de două aeroporturi: Chopin, situat în interiorul oraşului, şi Modlin - utilizat în principal de companii aeriene low-cost - aflat la aproximativ 36 km de capitală.

„Ca urmare a acestei situaţii, aeroportul Varşovia-Modlin rămâne închis până la noi ordine. Se desfăşoară verificări pentru a analiza ameninţarea semnalată şi pentru a asigura siguranţa tuturor persoanelor prezente în aeroport”, conchide comunicatul.

Un alt avion, al companiei SAS, sosit de la Copenhaga şi care a aterizat pe aeroportul Chopin din Varşovia ar fi fost vizat de o ameninţare cu bombă; aeronava a fost supusă unor verificări, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului Chopin, adăugând că aeroportul îşi continuă activitatea.

Editor : C.S.

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