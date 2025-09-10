Live TV

News Alert Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după încălcarea spațiului aerian, mai multe aeroporturi au fost închise

Data actualizării: Data publicării:
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Forțele armate poloneze prezintă sistemele de apărare aeriană la Varșovia, Polonia, pe 12 august 2024. Imaghine cu caracter ilustrativc Foto: Profimedia
Din articol
Premierul polonez Donald Tusk „e la fața locului” SUA, la curent cu dronele ruse din spațiul aerian polonez Aeroporturi închise Granița cu Belarus, închisă Atacurile asupra Ucrainei continuă în ritm alert Nouă evoluţie de la începutul războiului din Ucraina

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele de socializare că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei. Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise.

Premierul polonez Donald Tusk „e la fața locului”

„A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Operaţional al Poloniei publicată pe X. Declaraţia precizează că operaţiunea militară este în curs de desfăşurare şi îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informaţii suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

Într-o declarație publicată pe X, ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a spus că premierul Tusk „este la fața locului”. Șeful Guvernului a spus că a primit un raport direct de la comandantul operaţional.

Polonia este membră a alianţei NATO, un pact de apărare transatlantic care implică SUA şi care aplică principiul conform căruia un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor.

SUA, la curent cu dronele ruse din spațiul aerian polonez

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat cu privire la prezenţa dronelor ruseşti deasupra Poloniei.

„Da”, a răspuns el când a fost întrebat de CNN dacă a primit informaţii, în timp ce părăsea o cină cu preşedintele Donald Trump marţi seară.

Aeroporturi închise

Anterior, autorităţile poloneze au închis Aeroportul Internaţional din Varşovia, iar armata a declarat că avioane poloneze şi NATO au fost mobilizate după ce au apărut informaţii privind prezenţa dronelor ruseşti deasupra ţării.

Comandamentul Operaţional al armatei poloneze a declarat într-un comunicat că „sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă”, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez, Comandantul operaţional al forţelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”, se arată în declaraţie, adăugându-se că armata poloneză este „pe deplin pregătită pentru o reacţie imediată”.

Un aviz către piloţi (NOTAM) publicat pe site-ul web al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA a anunţat că Aeroportul Chopin din Varşovia şi cel puţin alte două aeroporturi din Polonia erau indisponibile „din cauza unor activităţi militare neplanificate legate de asigurarea securităţii statului”.

Anterior, Forţele Aeriene Ucrainene au declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că dronele se îndreptau spre vest şi ameninţau oraşul Zamosc din Polonia, dar declaraţia a fost ştersă între timp, a raportat Reuters.

Nu a fost clar imediat câte drone se aflau în spaţiul aerian al Poloniei.

Mass-media ucraineană a raportat că cel puţin o dronă se îndrepta spre oraşul Rzeszow din vestul Poloniei.

Aeroportul Rzeszów-Jasionka, din sud-estul Poloniei, a fost de asemenea închis, potrivit unei informaţii NOTAM. Aeroportul a fost un centru logistic pentru ajutorul NATO acordat Ucrainei, deşi Statele Unite şi-au retras forţele din bază la începutul acestui an.

Aeroportul din Lublin, Polonia, la sud-est de Varşovia, era de asemenea indisponibil din cauza activităţii militare.

Granița cu Belarus, închisă

Polonia a anunţat anterior că închide graniţa sa estică cu aliatul Rusiei, Belarus, din cauza exerciţiilor militare comune ruso-belaruse care încep vineri, a raportat Reuters.

Exerciţiile la scară largă Zapad 25, care vor avea loc în vestul Rusiei şi Belarus, au stârnit îngrijorări în materie de securitate nu numai în Polonia, ci şi în ţările vecine membre NATO, Lituania şi Letonia, potrivit Reuters.

„Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, încep în Belarus, foarte aproape de graniţa cu Polonia”, a declarat premierul polonez Donald Tusk într-o şedinţă a guvernului, a raportat Reuters.

„Prin urmare, din motive de securitate naţională, vom închide graniţa cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad, joi la miezul nopţii”, a anunţat Tusk.

Atacurile asupra Ucrainei continuă în ritm alert

Pe măsură ce apar mai multe detalii despre atacurile cu drone în spaţiul aerian polonez, Armata ucraineană anunţă că atacurile masive ale Rusiei continuă în ritm alert în toată Ucraina, cu alerte regulate în ultimele ore. În actualizările de pe contul de Telegram, Forţele Armate ucrainene avertizează locuitorii despre sosirea dronelor şi a rachetelor de croazieră.

Alerte sunt postate la fiecare câteva minute, reflectând escaladarea agresiunii, cu reamintiri constante pentru locuitori să caute adăpost dacă se află în zone atacate.

Nouă evoluţie de la începutul războiului din Ucraina

Confirmarea de către forţele armate poloneze a „doborârii” obiectelor marchează o nouă evoluţie de la începutul războiului din Ucraina. Ar putea fi prima dată când o ţară membră NATO a angajat direct forţe ruse în spaţiul său aerian de la începutul războiului din Ucraina în 2022, dacă se confirmă că obiectele sunt ruseşti.

Nu este prima dată când avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate de la începutul conflictului, însă cazurile anterioare au vizat în principal drone ruseşti care survolau spaţiul aerian polonez în încercarea de a ajunge în Ucraina.

Rusia nu a făcut până acum nicio declaraţie cu privire la incident.

Preşedintele Vladimir Putin a negat în repetate rânduri orice intenţie de a declara război ţărilor NATO, ceea ce mulţi oficiali occidentali apreciază că contrazice evaluarea lor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
2
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a...
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din...
Themenfoto: GER, Stadt, Metropole, Deutschland, Frankfurt, Hessen, 07.09.2025
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin...
claudiu cretu
Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de...
Ultimele știri
Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Salvare
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
soldați ucraineni cu o dronă
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă
vladimir putin la birou
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina
Verteidigungsminister Boris Pistorius
Germania trimite Ucrainei mii de drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri împotriva „maşinăriei de război ruseşti”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că Rusia va cuceri Donbasul în „trei-patru luni”
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea