Alertă în Republica Moldova: o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Ce spun autoritățile

Un aparat de zbor, cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238), a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marţi, în contextul atacurilor aeriene ruseşti asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Potrivit Serviciului Operaţii Aeriene din cadrul Armatei Naţionale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41, în timp ce se deplasa din direcţia localităţii Stepanivka, regiunea Odesa. Acesta a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova prin apropierea localităţii Priozerna, transmite Moldpres, preluată de Agerpres.

Un minut mai târziu, la ora 23:42, aparatul de zbor a părăsit spaţiul aerian naţional, deplasându-se spre nord, în direcţia localităţii Stepanivka din Ucraina.

Autorităţile moldovene au stabilit că caracteristicile aparatului sunt similare cu cele ale unei drone Gheran-3 (Shahed-238), care a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene lansate de Federaţia Rusă asupra regiunii Odesa în cursul nopţii.

O explozie puternică s-a produs în după-amiaza zilei de duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetaţie. La faţa locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă.

În legătură cu incidentul de duminică după-amiază, Radio Chişinău relatează că ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul de interne al R.Moldova, Daniella Misail-Nichitin.

„În cadrul discuţiilor cu Daniella Misail-Nichitin, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, am împărtăşit îngrijorările legate de consecinţele exploziei dronei în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă. Războiul injust al Federaţiei Ruse la adresa Ucrainei generează acţiuni agresive care pun tot mai des în pericol cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului. Am salutat nivelul aprofundat al cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne, marcat de multiple proiecte cu impact pentru securitatea regională, şi am asigurat-o pe doamna ministru de întreg sprijinul autorităţilor de la Bucureşti pentru continuarea procesului de consolidare instituţională a structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne de la Chişinău”, a transmis ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, într-o postare pe Facebook.

Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri survolarea neautorizată a teritoriul ţării. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a anunţat luni că-şi recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări.

Editor : C.S.