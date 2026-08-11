Live TV

Alertă în Republica Moldova: o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Ce spun autoritățile

Data publicării:
drona militara Shahed in aer
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un aparat de zbor, cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238), a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marţi, în contextul atacurilor aeriene ruseşti asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Potrivit Serviciului Operaţii Aeriene din cadrul Armatei Naţionale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41, în timp ce se deplasa din direcţia localităţii Stepanivka, regiunea Odesa. Acesta a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova prin apropierea localităţii Priozerna, transmite Moldpres, preluată de Agerpres. 

Un minut mai târziu, la ora 23:42, aparatul de zbor a părăsit spaţiul aerian naţional, deplasându-se spre nord, în direcţia localităţii Stepanivka din Ucraina.

Autorităţile moldovene au stabilit că caracteristicile aparatului sunt similare cu cele ale unei drone Gheran-3 (Shahed-238), care a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene lansate de Federaţia Rusă asupra regiunii Odesa în cursul nopţii.

O explozie puternică s-a produs în după-amiaza zilei de duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetaţie. La faţa locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă.

În legătură cu incidentul de duminică după-amiază, Radio Chişinău relatează că ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul de interne al R.Moldova, Daniella Misail-Nichitin.

„În cadrul discuţiilor cu Daniella Misail-Nichitin, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, am împărtăşit îngrijorările legate de consecinţele exploziei dronei în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă. Războiul injust al Federaţiei Ruse la adresa Ucrainei generează acţiuni agresive care pun tot mai des în pericol cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului. Am salutat nivelul aprofundat al cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne, marcat de multiple proiecte cu impact pentru securitatea regională, şi am asigurat-o pe doamna ministru de întreg sprijinul autorităţilor de la Bucureşti pentru continuarea procesului de consolidare instituţională a structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne de la Chişinău”, a transmis ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu, într-o postare pe Facebook.

Republica Moldova a condamnat în repetate rânduri survolarea neautorizată a teritoriul ţării. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a anunţat luni că-şi recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tancuri K2 fabricate în Coreea de Sud
Coreea de Sud îl refuză pe Zelenski: nu va trimite arme Ucrainei. Cum își motivează decizia
Palatul lui Putin de pe malul rusesc al Mării Negre
„Palatul lui Putin de la Marea Neagră a rămas neprotejat.” Un analist militar explică operațiunea de succes a Ucrainei
EU Army concept. European Union flag and faded soldier with crossed arms. 3d illustration
Generația Z în armată. Cine sunt tinerii europeni care se înrolează în serviciul militar și ce îi motivează: „Este extrem de incitant”
Vladimir Putin.
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
drapelul suediei
Suedia anunţă dejucarea unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse. Ce urmărea Moscova
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată