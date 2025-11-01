Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară rusească

A fost din nou alertă în spațiul aerian al NATO, vineri seara. Polonia a mobilizat mai multe avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară de recunoaștere rusească ce zbura deasupra Mării Baltice.

Este pentru a treia oara în această săptămână când Polonia ridică avioanele de la sol pentru astfel de incidente în care sunt implicate aparate de zbor ale Rusiei.

Centrul Operațional de Comandă al Armatei Poloneze a transmis că avionul rusesc nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei, însă nu a tranmis niciun plan de zbor și avea aparatul de comunicare radio închis.

Precedentul incident a avut loc pe 28 octombrie când două MiG-29 au fost ridicate de Polonia să intercepteze o aeronavă militară de recunoaștere care zbura în regiunea baltică fără un plan de zbor sau canale de comunicare deschise.

În luna septembrie, trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute. Mai multe țări NATO de pe flancul estic, printre care și România, au sporit nivelul de alertă aeriană.

