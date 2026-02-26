Mai multe oraşe ucrainene, între care capitala Kiev, au fost ţinta atacurilor ruseşti joi dimineaţă devreme, cu câteva ore înainte de noile discuţii americano-ucrainene din Elveţia care au drept obiectiv încheierea războiului.

Mai multe explozii au fost auzite în cursul nopţii în centrul Kievului de către un jurnalist al AFP. Potrivit şefului administraţiei militare locale, Timur Tkacenko, „drone de atac şi rachete balistice" au vizat capitala, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Inamicul atacă oraşul cu drone de atac şi rachete balistice. Apărarea aeriană este în acţiune. Rămâneţi în adăposturi până când alerta se va termina!”, a scris Tkacenko pe Telegram.

Trei sectoare au fost lovite, a informat dimineaţă primarul Kievului, Vitali Kliciko, tot pe Telegram. Fragmente au avariat un imobil de locuinţe de nouă etaje, dar fără a provoca răniţi, potrivit aceleiaşi surse.

Polonia, în alertă

Numeroase alte oraşe au fost atacate în cursul nopţii până la punctul în care Polonia, ţară vecină cu Ucraina, şi-a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian, au anunţat forţele armate pe X.

Harkovul (nord-est) a fost vizat de drone şi de rachete, a anunţat primarul său, Igor Terehov, care a vorbit despre explozii.

În acest oraş, al doilea din ţară ca populaţie înainte de invazia rusă din februarie 2022, precum şi într-un sat vecin, 14 persoane au fost rănite în total, între care un copil de şapte ani, potrivit lui Oleg Sinegubov, şeful administraţiei militare locale.

La Zaporojie (sud-est), cel puţin şapte persoane au fost rănite, potrivit lui Ivan Fedorov, care conduce administraţia regională. Peste 500 de locuinţe sunt private de încălzire şi 19 imobile au fost avariate, a precizat el.

Noi discuții în Elveția

În centrul ţării, la Krivoi Rog, două persoane au fost rănite într-un atac, potrivit şefului administraţiei regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Regiunea Vinniţia a fost şi ea ţinta unui „atac aerian duşman masiv", potrivit omologului său local Natalia Zabolotna.

Emisari ucraineni şi americani urmează să se întâlnească joi la Geneva, în Elveţia, pentru a pregăti noi discuţii trilaterale cu Rusia în vederea încheierii conflictului, intrat marţi în al cincilea an.

Editor : C.S.