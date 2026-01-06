Live TV

Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă

palatul prezidenţial din Venezuela
Palatul prezidenţial din Venezuela. Foto: Profimedia

Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP, potrivit News.ro. 

Drone neidentificate au survolat Palatul Miraflores din centrul Caracasului, iar forţele de securitate ar fi deschis focul ca răspuns, în jurul orei locale 20:00, (marţi, ora 02:00, ora României), a declarat o sursă pentru AFP.

Vestea vine la câteva ore după ce locţiitoarea lui Nicolas Maduro, vicepreşedinta Delcy Rodriguez, a depus jurământul ca preşedinte interimar, în timp ce Nicolas Maduro a avut prima înfăţişare în faţa justiţiei din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, între care conspiraţie la narcoterorism.

Videoclipuri geolocalizate de CNN arată ceea ce par a fi lumini provenite de la drone şi tiruri antiaeriene pe cerul nopţii.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că urmăresc cu atenţie rapoartele privind focurile de armă din Venezuela, dar a subliniat că „SUA nu sunt implicate”.

Palatul prezidenţial din Venezuela, denumit oficial Palatul Miraflores, este sediul obişnuit al preşedintelui şi se află în sectorul Libertador Bolivarian din Caracas.

Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi, scoşi din Venezuela şi aduşi la New York în urma unei operaţiuni a forţelor speciale americane, în noaptea de sâmbătă.

Guvernul cubanez a declarat că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care avea ca scop arestarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite. Trump declarase că Maduro era păzit de gărzi cubaneze. De asemenea, o femeie de circa 80 de ani, Rosa Gonzales, ar fi fost murit în urma loviturilor aeriene americane din noaptea de 3 ianuarie care au avariat locuinţa în care se afla.

Operaţiunea secretă a armatei americane din Venezuela a implicat aproape 200 de membri ai personalului american pe teren în Caracas, a declarat luni secretarul apărării Pete Hegseth.

 

