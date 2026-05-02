Alertă la frontiera cu Belarus, după ce Ucraina a înregistrat „activitate neobişnuită”. Zelenski: „Vom răspunde dacă e necesar”

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina a înregistrat „activitate neobişnuită” de-a lungul frontierei Ucraina-Belarus, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, după ce a îndemnat Minskul în ultimele săptămâni să nu se mai implice în războiul declanşat de Rusia.

„Ieri (vineri - n.r.) a existat activitate mai degrabă neobişnuită de-a lungul frontierei Ucraina-Belarus, de partea belarusă”, a afirmat Zelenski în discursul său zilnic către ţară, relatează Reuters, transmite Agerpres. 

„Monitorizăm îndeaproape situaţia, ţinând totul sub control, şi vom răspunde dacă este necesar”, a adăugat el, fără a furniza amănunte suplimentare.

Forţele aeriene şi poliţia de frontieră ucrainene nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta afirmaţiile şefului statului, potrivit sursei citate.

